Debutto di Spalletti alla Juventus: assenti Yildiz e Kelly, ecco la probabile formazione

Sabato sera, Luciano Spalletti guiderà la sua prima partita sulla panchina della Juventus, in trasferta contro il Cremonese di Davide Nicola (ore 19:45 GMT). Tuttavia, il neo-tecnico bianconero dovrà fare i conti con le assenze di Kenan Yildiz e Lloyd Kelly, che limiteranno le scelte a disposizione.

Spalletti ha avuto solo una seduta di allenamento con la squadra dalla sua nomina giovedì, e non è previsto un cambiamento radicale nello schema tattico. Durante la conferenza stampa di venerdì, l’allenatore ha confermato di voler adottare in futuro una difesa a quattro, ma contro il Cremonese dovrebbe confermare una difesa a tre, anche se con solo tre difensori centrali esperti disponibili.

I titolari in difesa dovrebbero essere Pierre Kalulu, Federico Gatti e Daniele Rugani, con i giovani del Next Gen Pedro Felipe e Filippo Scaglia pronti a completare la rosa.

In attacco, l’assenza di Yildiz costringe a qualche variazione: Francisco Conceicao potrebbe affiancare Lois Openda in un tridente offensivo guidato da Dusan Vlahovic. Tornano a disposizione anche Khephren Thuram, Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli e Weston McKennie, con il possibile reinserimento di Thuram tra i titolari.

Probabile formazione Juventus (3-4-2-1):

Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Rugani; McKennie, Koopmeiners, Thuram/Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Openda; Vlahovic.

Il debutto di Spalletti segna l’inizio di una nuova era per la Juventus, con l’obiettivo di rilanciare la squadra dopo un periodo complicato.

