Calciomercato Napoli: stanziati 10 milioni per De Ketelaere, Bologna su Petagna

Il Napoli inizia il suo percorso per il prossimo calciomercato estivo. Nel mirino è finito Charles De Ketelaere , centrocampista del Club Brugge. Il giocatore è stato individuato da Cristiano Giuntoli e piace molto alla dirigenza. In uscita, invece, Andrea Petagna che potrebbe approdare al Bologna.

Comincia a muoversi qualcosa anche in casa Napoli. Gli azzurri, in campionato, hanno raggiunto le due antagoniste Milan e Juventus. La lotta per la Champions League si fa sempre più accesa con i partenopei che vengono da quattro risultati utili e consecutivi. Ad essere argomento principale, però, è anche il destino di Rino Gattuso che è appeso ad un filo sottile.

In caso di un eventuale secondo posto per il Napoli, l’allenatore calabrese potrebbe restare. In caso contrario, il nome più gettonato sembrerebbe quello di Luciano Spalletti. Prima della questione tecnico, però, il Napoli comincia già a porre le basi anche per i prossimi acquisti. Si punta principalmente ai giovani, in modo da avere un rosa fresca e competitiva.

Napoli De Ketelaere, nuovo nome per il centrocampo

Tra i reparti che maggiormente hanno bisogno di ritocchi c’è sicuramente il centrocampo. Quasi certamente Stanislav Lobotka farà le valige. Insieme ad un super Piotr Zielinski e Fabian Ruiz, ci sarebbe bisogno di un nuovo innesto. Il nome viene dal Belgio e si tratta di Charles De Ketelaere. Classe 2001, il centrocampista del Club Brugge ha mostrato una grande crescita nella Jupiler League.

Forte fisicamente , il giocatore dispone anche di un ottimo tiro e alta capacità nell’impostare il gioco. A scoprire il talento è stato Cristiano Giuntoli che vorrebbe portarlo in Italia. La squadra belga chiede però 10 milioni di euro ed il suo contratto scade nel 2023. Il Napoli potrebbe provare l’affondo per un giocatore che ha già esperienza in Europa ed è compagno di nazionale di Dries Mertens.

Chi potrebbe lasciare il Napoli, invece, è Andrea Petagna. L’ex Spal ha giocato pochissime partite. Solo 20 e totalizzando 4 reti. Il giocatore, però, non si è mai fatto trovare impreparato soprattutto prima della ripresa di Victor Osimhen e dello stesso Mertens. L’attaccante azzurro è nella lista dei desideri del Bologna che, dopo la salvezza raggiunta, vorrebbe ripartire da questo nome per l’attacco.

