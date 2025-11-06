News Calcio

Daniele De Rossi pronto a ripartire dal Genoa: sarà il nuovo allenatore dopo l’esonero di Vieira

Dopo l’esperienza alla guida della Roma, Daniele De Rossi è pronto a rimettersi in gioco in Serie A. L’ex capitano giallorosso è stato avvistato a Genova, dove si prepara a diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Genoa, chiamato a sostituire Patrick Vieira, esonerato dopo un avvio di stagione deludente.

Come riportato da Football Italia, De Rossi firmerà un contratto fino al termine della stagione 2025-26, con opzione di rinnovo in caso di salvezza. La società rossoblù punta su di lui per rilanciare una squadra attualmente in piena zona retrocessione.

Il Genoa si trova infatti al 18° posto in classifica con soli sei punti nelle prime dieci giornate, mentre la Fiorentina, prossima avversaria, è ultima con quattro punti e ancora senza vittorie. Un vero scontro diretto per la sopravvivenza, che potrebbe già rappresentare il debutto di De Rossi sulla panchina del Grifone.

La scelta del club ligure appare chiara: puntare su un tecnico giovane ma carismatico, in grado di trasmettere ai giocatori la sua grinta e la mentalità da leader maturata in anni da simbolo della Roma e della Nazionale.

Nel frattempo, anche la Fiorentina vive un momento di caos: dopo l’esonero di Stefano Pioli, i viola sono a loro volta senza allenatore, ma secondo le ultime indiscrezioni sarebbe vicino l’accordo con Paolo Vanoli, anch’egli contattato nei giorni scorsi proprio dal Genoa.

Domenica, dunque, il match tra Genoa e Fiorentina potrebbe vedere due nuovi allenatori seduti sulle rispettive panchine. Per Daniele De Rossi, sarà un esordio dal sapore intenso e decisivo: la missione è chiara, riaccendere il fuoco del Grifone e portarlo fuori dai bassifondi della Serie A.

