Dall’Argentina: Luis Suarez all’Inter Miami

Dall’argentina sono sicuri, Luis Suarez, sarebbe pronto ad approdare nella Major League Soccer con destinazione Inter Miami, lì il Pistolero ritroverebbe Lionel Messi.

Luis Suarez è pronto ad approdare il MLS. Fonte Immagine Profilo Ufficiale Twitter del Giocatore.

Dall’Argentina arriva la bomba, secondo il giornalista Cecar Luis Melo, infatti, a termine della stagione corrente, Luis Suarez saluterà il Gremio per accettare una nuova sfida in MLS dove ad ingaggiarlo sarà proprio l’Inter Miami club in cui l’uruguaiano ritroverebbe il suo grande amico Lionel Messi.

L’argentino non sarebbe però l’unico compagno ad accoglierlo a braccia aperte. All’Inter Miami, infatti, militano attualmente anche altri giocatori che in passato hanno condiviso stagioni al Barcellona con l’uruguaiano, come Sergio Busquets e Jordi Alba, i quali proprio insieme a Messi starebbero spingendo per un approdo in maglia Inter Miami del “Pistolero” per attuare una vera e propria reunion blaugrana in terra americana.

Merlo ha, inoltre, reso noti i dettagli dell’operazione, che vedrebbero Suarez legarsi all’età di 36 anni a quella che quasi sicuramente sarà l’ultima grande sfida della sua carriera per una sola stagione, con un ulteriore opzione per un altro anno in caso del raggiungimento di un tot di gol e di presenze. Se l’operazione dovesse essere realmente ufficializzata il prossimo giungo, negli Stati Uniti potrebbero di nuovo manifestarsi sprazzi di quella grandiosa alchimia che contraddistinse i medesimi interpreti in terra spagnola qualche stagione fa.