Dalla Spagna: Messi via a fine stagione, il Barcellona non può permetterselo

Lionel Messi via dal Barcellona a giugno: questa l’indiscrezione che giunge dalla Spagna, lanciata dal direttore di El Chiringuito, Josep Pedrelol. Secondo il giornalista, il Barça non può più permettersi di pagare l’ingaggio al trentatreenne argentino ed è pronto a mandarlo via a fronte di un’offerta adeguata.

La rottura consumatasi tra Messi e il Barcellona in questi mesi, tra l’altro, non poteva far presagire altro epilogo. Dal momento del “Barçagate”, lo scorso febbraio, qualcosa tra l’argentino e il mondo blaugrana si è incrinato in modo irreversibile, e questi mesi non sono serviti a risanare gli screzi, anzi: sembrano averli acuiti.

Il club blaugrana si trova a dover affrontare una svolta epocale dopo le dimissioni di Bartomeu, rivoluzione della quale farà parte anche la “pulga”.

Messi via dal Barcellona: PSG o Manchester City nel suo futuro

Ma quale sarebbe la destinazione di Messi dovesse effettivamente lasciare il Barcellona? I rumors propendono per uno scontro a colpi di milioni tra PSG e Manchester City, le uniche destinazioni papabili al momento, visti il blasone e le pretese economiche dell’atleta in questione.

Al City, Messi ritroverebbe il suo mentore Pep Guiardiola, mentre al PSG tornerebbe a fare coppia con Neymar. Entrambe opzioni gradite, dunque. Solo il tempo, però, ci dirà quale siano le sue reali intenzioni.

