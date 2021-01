Crotone-Roma, le dichiarazioni pre partita di Fonseca: “2-3 cambi domani. Il mercato può offrirci opportunità”

Il tecnico giallorosso prepara la sfida contro il Crotone. Ci saranno dei cambi rispetto al match contro la Sampdoria.

Paulo Fonseca si appresta ad affrontare il primo turno infrasettimanale del 2021 che pone la sua Roma di fronte al fanalino di coda Crotone.

In conferenza stampa, il tecnico portoghese rivela che ci saranno, quasi sicuramente, 2-3 cambi rispetto alla partita vinta contro la Sampdoria e parla di calciomercato rivelando di aver già dato alcuni consigli e alcuni nomi al suo vice Tiago Pinto.

Dal mercato il mister si aspetta qualche innesto, o meglio, qualche “Opportunità” che possa davvero valorizzare la qualità della rosa.

Ovviamente, Fonseca non ha rivelato alcun nome ma ha preferito parlare dei giocatori attualmente in rosa, specie quelli incerti della convocazione. Non ci sarà Spinazzola, che probabilmente sarà recuperato per l’Inter, e nemmeno Mirante e Santon.

Tanti elogi per Karsdorp e per il suo buon momento di forma e tante belle parole spese anche per Carles Perez che potrebbe essere uno dei giocatori che, a sorpresa, potrebbe ottenere un posto da titolare domani.

La partita contro il Crotone non è da sottovalutare e il mister lo sa rivelando che ha già chiesto ai suoi una massima concentrazione e una giusta interpretazione della partita fin dal fischio d’inizio.

Nonostante la scaramanzia e l’ammissione che Juventus, Inter e Milan hanno rose più complete e meglio attrezzate per vincere lo scudetto, Fonseca continua a dire che sia lui che la società hanno in mente, come obiettivo da raggiungere, la qualificazione alla prossima Champions League, ma per farlo bisogna battere il Crotone.

