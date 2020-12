Crotone-Napoli, post-partita, Gattuso: ” Sono soddisfatto della prestazione dei miei giocatori. Voglio vincere qualcosa di importante”

Il Napoli sbanca l’Ezio Scida di Crotone con un roboante 4-0. Gli azzurri bissano la stupenda prestazione contro la Roma con altre quattro reti. La vittoria offusca la partita opaca in Europa League contro l’Az Alkmaar che ha fatto slittare la questione qualificazione. Archiviata la pratica Crotone, resta solo il match di giovedì prossimo contro la Real Sociedad.

Gattuso ha ribadito ancora una volta , in conferenza, il suo modulo di gioco: il 4-2-3-1 con ben quattro giocatori in attacco. L’impatto con la partita è stato, tutto sommato, positivo nonostante il Crotone avesse preso il sopravvento nella prima mezz’ora. Gli uomini di Stroppa hanno giocato molto bene rendendosi molto pericolosi nell’area napoletana. Quasi non si notava il netto distacco tra le due squadre. La società calabrese ha molti talenti che hanno sciupato diverse opportunità.

Con l’espulsione di Petriccione la partita è cambiata completamente ed il tecnico lo sa bene. La squadra ha giocato con molta più tranquillità grazie anche ai propri interpreti. Hanno partecipato non solo gli attaccanti alla festa del gol ma anche un centrocampista come Demme che non segna abitualmente.

Il Napoli nel segno del numero 4 anche se Gattuso non pensa alla numerologia. In due partite 8 reti sono un bottino niente male oltre a confermarsi la migliore difesa al campionato. Infatti si contano solo 7 gol al passivo per i partenopei se si esclude il 3-0 a tavolino contro la Juventus.

I giocatori erano in ottima forma fisica nonostante il problema al ginocchio di Fabian Ruiz rifilato in Olanda giovedì scorso. Con l’attuale modulo il tecnico si affida ad un centrocampista in meno che però porta gli azzurri a dover avere maggior cura nella copertura del campo.

Si è parlato anche del rinnovo con la società. Su questo argomento il tecnico ha preferito non discutere. A quello penseranno i suoi legali ma per adesso è importante la vittoria. Il Napoli ha dato grande fiducia all’allenatore che ha ammesso di lavorare a suo agio. Gattuso ora ha un solo obiettivo: concludere al meglio la stagione ed ottenere qualcosa di importante.

