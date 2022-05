Cronaca Diretta Verona – Milan e Streaming Live 08-05-2022 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Verona – Milan anticipo – 36° Giornata di Serie A – Domenica 8 Maggio ore 20:45

Cronaca 2° Tempo:

95′ – Finisce la partita. Il Milan allunga a quattro la striscia di successi consecutivi andando a cogliere, in rimonta, un’affermazione esterna sul Verona per 3-1. I rossoneri ribaltano con una doppietta di Tonali (48′ pt e 50′) nel giorno del suo 22esimo compleanno e una rete di Florenzi (86′) lo svantaggio generato dalla realizzazione di Faraoni (38′). Grande protagonista Leao con due splendidi assist. La tredicesima vittoria in trasferta consente alla compagine di Pioli di salire a quota 80 e riportarsi conseguentemente in testa alla classifica con due lunghezze di vantaggio sull’Inter quando mancano 180 minuti al termine del torneo. Sesto ko interno per il Verona nono con 52 punti all’attivo.

93′ – Giro palla degli ospiti.

92′ – Gioco fermo per soccorrere Tomori rimasto contuso a terra dopo un contrasto con Lasagna.

91′ – Palla-gol per il Milan: Messias, lanciato splendidamente da Rebic, conclude malamente a lato a tu per tu con Montipò.

90′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

90′ – Kessie subisce fallo da Hongla.

88′ – Barak, pressato da Kessie nei pressi della bandierina del corner, si trascina a giudizio del collaboratore il pallone oltre la linea di fondo.

86′ – GOL DEL MILAN! 1-3! Florenzi, appena entrato, trafigge Montipò con un preciso diagonale da destra al termine di uno scambio con Messias. I rossoneri allungano con il secondo gol in campionato dell’ex esterno della Roma.

84′ – Doppio cambio nel Milan: Florenzi e Ibrahimovic prendono rispettivamente il posto di Calabria e Leao.

83′ – Buon recupero di Tameze su Leao ben lanciato da Rebic.

82′ – Termina alto un tentativo di Gunter.

82′ – Quinto calcio d’angolo per il Verona generato da una deviazione di Kalulu su un traversone dalla destra di Depaoli.

81′ – Leao subisce fallo da Tameze.

80′ – Fallo di Hernandez su Caprari.

81′ – Montipò devia in angolo un tentativo di Caprari. Ottavo corner per i rossoneri.

80′ – Cambio nel Verona: Sutalo sostituisce Ceccherini non al meglio.

79′ – Un tentativo di Caprari è respinto da Tomori.

78′ – Pressing alto del Milan.

77′ – Gioco fermo per soccorrere Ceccherini.

77′ – Possesso palla del Milan.

76′ – Messias è anticipato di testa da Ceccherini al limite dell’area su un pallone proposto dalla trequarti da Hernandez.

75′ – Occasione Verona: termina alto un colpo di testa di Lasagna sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra di Lazovic.

74′ – Un tentativo di Caprari è respinto.

73′ – Quarto calcio d’angolo per il Verona.

72′ – Tameze subisce fallo da Bennacer.

72′ – Cambio nel Verona: Lasagna subentra a Simeone.

70′ – Cartellino giallo per Ilic per gioco scorretto su Calabria.

70′ – Ilic è fermato fallosamente da Bennacer.

69′ – Possesso palla del Verona all’altezza della linea mediana del campo.

67′ – Cambio nel Milan: Bennacer fa il suo ingresso per Krunic.

67′ – Fallo di Tonali su Caprari.

66′ – Doppio cambio nel Verona: Depaoli e Hongla subentrano rispettivamente a Faraoni e Casale.

65′ – Occasione Milan: Montipò si salva a fatica su una battuta sul primo palo di Leao.

63′ – Doppio cambio per il Milan: Messias e Rebic prendono rispettivamente il posto di Saelemaekers e Giroud.

61′ – Maignan controlla senza problemi un traversone effettuato dalla sinistra da Barak.

60′ – Giroud subisce fallo da Gunter.

59′ – Occasione Verona: termina alto un tentativo da fuori area di Tameze servito da Caprari.

58′ – Altro tiro dalla bandierina per i padroni di casa.

57′ – Secondo corner per il Verona generato da un intervento di Maignan.

56′ – Buon recupero di Calabria su Barak all’ingresso dell’area di rigore.

55′ – Punizione di Hernandez e colpo di testa sul fondo di Tomori.

54′ – Rilevato un fallo di Casale su Leao all’altezza della trequarti nei pressi della linea laterale.

52′ – Possesso palla del Milan.

50′ – GOL DEL MILAN! 1-2! Tonali, servito sotto misura da Leao, porta avanti gli ospiti. Doppietta per il centrocampista rossonero al quinto centro stagionale. Altro assist al bacio per Leao autore di un notevole spunto sul versante di sinistra dell’area al quale Barak non ha saputo opporsi. Verona punito in contropiede.

49′ – Primo calcio d’angolo per il Verona.

48′ – Giroud subisce fallo da Gunter.

47′ – Prolungata azione del Verona.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

Cronaca 1° Tempo:

48′ – Finisce il primo tempo. Verona e Milan vanno al riposo sull’1-1. I padroni di casa passati in vantaggio al 38′ con Faraoni si vedono raggiungere in chiusura di frazione dagli ospiti in gol con Tonali. Occasioni per Caprari e Simeone da una parte; per Krunic e Calabria dall’altra. Annullata per fuorigioco una rete di Tonali al 15′.

48′ – GOL DEL MILAN! 1-1! Tonali riporta le sorti del match in parità andando a segno da pochi passi sugli sviluppi di un traversone basso di Leao protagonista di una grande iniziativa sul fondo.

46′ – Cartellino giallo per Faraoni per gioco scorretto su Hernandez. Diffidato, salterà la sfida contro il Torino. Ammonito anche Leao per proteste.

45′ – Segnalati tre minuti di recupero.

45′ – Tempestiva uscita di Montipò in occasione di un suggerimento in profondità di Giroud che intendeva raggiungere Hernandez.

44′ – Settimo calcio d’angolo per il Milan.

43′ – Tonali è fermato fallosamente da Ilic sulla trequarti.

43′ – Prolungato possesso palla del Milan.

42′ – Tonali subisce fallo da Caprari.

41′ – Rilevato un fallo in fase offensiva di Hernandez su Simeone.

41′ – Un tentativo di Calabria dal limite dell’area è respinto dalla difesa gialloblu.

38′ – GOL DEL VERONA! 1-0! Faraoni porta in vantaggio i padroni di casa andando a segno a centro area di testa sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Lazovic. Quarta rete per l’esterno gialloblu.

38′ – Krunic non riesce a controllare una sponda di Giroud sulla trequarti: palla persa dal Milan.

36′ – Gioco fermo per soccorrere Kessie protagonista di un contrasto con Barak.

35′ – Verona pericoloso: Simeone, ben servito da Barak, conclude sull’esterno della rete.

34′ – Un cross di Faraoni dalla destra è allontanato fuori area di testa da Kalulu.

33′ – Rilevato un fallo in attacco di Tonali su Ilic.

33′ – Punizione non sfruttata dal Verona: la battuta di Ilic si perde sul fondo.

32′ – Tameze è fermato fallosamente da Kessie sulla trequarti.

30′ – Sesto corner per il Milan.

29′ – Calabria subisce fallo da Lazovic.

28′ – Ci prova anche Saelemaekers da fuori area: pallone alto.

27′ – Occasione Milan: una potente conclusione di Krunic dal limite dell’area termina a lato di poco.

26′ – Gioco fermo per soccorrere Faraoni rimasto contuso a terra dopo un fallo subito da Giroud. Il direttore di gara aveva nella circostanza applicato la regola del vantaggio.

25′ – Occasione per il Verona: Simeone, ottimamente servito in verticale da Tameze, conclude debolmente a rete da ottima posizione.

24′ – Giroud è fermato fallosamente da Gunter.

23′ – Occasione per il Verona: Caprari, sugli sviluppi di un traversone dalla destra di Faraoni, conclude a lato.

22′ – Montipò neutralizza senza problemi un tentativo di testa di Giroud sugli sviluppi del corner battuto dalla sinistra da Hernandez.

21′ – Quinto calcio d’angolo per il Milan.

20′ – Ottimo momento per la compagine di Pioli.

19′ – Milan nuovamente pericoloso: Montipò si oppone a una conclusione di Calabria maturata al termine di uno scambio in area gialloblu con Tonali. Quarto corner per gli ospiti.

17′ – Rete annullata per fuorigioco di Tonali sul lancio dell’estremo difensore rossonero. Si resta sullo 0-0.

15′ – GOL DEL MILAN! 0-1! Tonali sul lungo lancio di Maignan vince un contrasto con Ilic e realizza. E’ in corso un check.

14′ – Milan pericoloso: Montipò devia con bravura in angolo un colpo di testa di Krunic sugli sviluppi di un traversone dalla destra di Saelemaekers. Terzo tiro dalla bandierina per i rossoneri.

13′ – Secondo calcio d’angolo per il Milan.

12′ – Primo tentativo a rete dei padroni di casa: Maignan controlla agevolmente una conclusione piuttosto centrale e priva di potenza effettuata da Simeone dal limite dell’area.

12′ – Buon recupero di Krunic su Tameze.

11′ – Rilevato un fallo in attacco di Simeone su Calabria.

10′ – Possesso palla del Verona.

8′ – Occasione Milan: un tentativo dalla distanza di Hernandez sfila non distante dai pali difesi da Montipò.

8′ – Un invito di Ilic si rivela leggermente troppo lungo per Caprari.

7′ – Prolungata trama offensiva del Verona.

6′ – Conclusione decisamente imprecisa di Leao da fuori area.

5′ – Lento giro palla dei rossoneri nella propria metà campo.

4′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore del Milan.

3′ – Buona copertura difensiva di Gunter su Hernandez.

2′ – Possesso palla del Milan nella propria metà campo.

1′ – Tonali subisce fallo in fase difensiva da Ilic.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dal Milan.

Verona – Milan: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Igor Tudor e Stefano Pioli.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

Probabili formazioni Verona – Milan:

Solo un ballottaggio per il tecnico Igor Tudor, quello tra Tameze e Miguel Veloso, con il primo, abbastanza favorito. Per il resto, solito 3-4-2-1, con Faraoni e Lazetic sulle fasce e con Caprari e Barak a supporto dell’unica punta Simeone.

Solito 4-2-3-1, per Stefano Pioli. Rispetto alla partita con la Fiorentina, Saelemaekers e Kessie, dovrebbero prendere il posto di Messias e Diaz. Leao completerà il pacchetto di trequartisti alle spalle di Giroud, mentre a centrocampo giocherà la coppia Tonali-Bennacer.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Ceccherini, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Caprari, Barak; Simeone.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud.

Guarda Verona – Milan in Diretta Streaming su DAZN!

REGISTRATI SUBITO!

Dove vedere Verona Milan in Diretta Tv e Streaming:

Verona – Milan in programma Domenica 8 Maggio alle 20:45 sarà trasmessa in diretta tv e Streaming in esclusiva su DAZN.

Sarà possibile seguire il match Verona – Milan tramite l’app di DAZN su Smart Tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

E’ possibile vedere Verona – Milan in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’App DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.