Cronaca Diretta Sampdoria Milan 10° Giornata 06-12-2020

Cronaca Diretta Testuale di Sampdoria Milan 10° Giornata di Serie A Domenica 6 Dicembre 2020 ore 20:45

Sampdoria-Milan, 10° Giornata di Serie A

Cronaca 1° Tempo:

Formazioni Ufficiali di Sampdoria Milan:

Claudio Ranieri recupera Colley almeno per la panchina. L’unico dubbio appare il ballottaggio a centrocampo tra Ekdal (favorito) e Adrien Silva. Ramirez agirà dietro il solito Fabio Quagliarella.

Stefano Pioli dovrà fare a meno di Simon Kjaer, sostituito nell’occasione da Gabbia, ma torna Bennacer titolare dal primo minuto vicino a Kessie. Solito 4-2-3-1 con Rebic unica punta supportato da Saelemaekers, Calhanoglu e Hauge.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanogu, Hauge; Rebic.

Pre-Partita di Sampdoria Milan:

La sfida del “Marassi” vedrà opposte due squadre che ai tempi hanno migliorato le prestazioni con il cambio di allenatore. Sono due squadre con una forte identità e un’idea di calcio ben definita. Bennacer torna titolare nel Mila. Assente Kjaer giocherà Gabbia.

Claudio Ranieri vuole fare lo scherzetto al Milan e interrompere la sua imbattibilità, magari cercando di approfittare dell’assenza di un pilastro della difesa rossonera come Simon Kjaer. Sarà la solita squadra corta e pronta nelle sue letali ripartene.

Stefano Pioli dopo la qualificazione ai Sedicesimi di Finale di Europa League vuole concentrarsi sul campionato. L’assenza di Kjaer e di Ibrahimovic non deve essere un alibi. Magari si cercherà di sfruttare il talento di Hauge per poter dare vivacità alla manovra.

Precedenti e statistiche Sampdoria-Milan:

Sono 122 i precedenti in Serie A tra Sampdoria e Milan. Si registrano 37 vittorie per i doriani, 22 pareggi e 63 vittorie per i rossoneri.

L’ultima vittoria della Sampdoria risale alla stagione 2018/19 grazie ad un gol di Defrel.

L’ultimo pareggio risale alla stagione 2014/15, fu un 2-2 con le reti di Okaka, Eder, El Shaarawy e Menez.

L’ultima vittoria del Milan risale alla stagione 2019/20. Fu un 1-4 con le reti di Askildsen, Doppietta di Ibrahimovic, Calhanoglu e Leao.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS