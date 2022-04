Cronaca Diretta Sampdoria – Genoa e Streaming Live 30-04-2022 ore 18:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Sampdoria – Genoa, Derby della Lanterna valido per la 35° Giornata di Serie A – Sabato 30 Aprile ore 18:00

Cronaca 2° Tempo

98′ – Finisce la partita. La Sampdoria si aggiudica per 1-0 un derby della Lanterna particolarmente delicato. I blucerchiati ritrovano al quinto tentativo la vittoria prevalendo sul Genoa grazie ad una rete di Sabiri al 25′ e al penalty neutralizzato al sesto minuto di recupero da Audero a capitan Criscito. La nona affermazione stagionale consente alla compagine di Giampaolo di salire a quota 33. Sedicesimo ko per il Genoa terzultimo in compagnia della Salernitana con 25 punti all’attivo.

97′ – Forcing disperato del Genoa alla ricerca del pari.

96′ – Parato! Audero neutralizza il tentativo dagli undici metri di capitan Criscito. La Sampdoria resta avanti 1-0.

94′ – Rigore per il Genoa! il direttore di gara, dopo essere ricorso al VAR, decreta un penalty per i rossoblu per un tocco di mano in area di Ferrari su un tentativo di testa effettuato da Destro.

92′ – Conti è fermato fallosamente da Portanova.

91′ – Cartellino giallo per Gudmundsson per gioco scorretto su Quagliarella.

90′ – Iniziano i sei minuti di recupero.

89′ – Gara interrotta dal lancio di fuochi d’artificio.

88′ – Cambio nella Sampdoria: Sabiri, molto applaudito, lascia il posto a Quagliarella.

86′ – Sabiri subisce fallo da Bani.

85′ – Fallo commesso da Badelj su Vieira.

83′ – Cambio nella Sampdoria: Conti sostituisce Candreva calato nella ripresa dopo una prima frazione molto positiva.

82′ – Augello subisce fallo da Yeboah.

81′ – Audero viene chiamato in causa da un tentativo da fuori area effettuato da Portanova.

81′ – Badelj non sfrutta al limite dell’area una buona sponda di Destro: pallone abbondantemente sul fondo.

80′ – Ekdal subisce fallo da Gudmundsson.

79′ – Il match riprende.

78′ – Gioco fermo per soccorrere l’estremo difensore della Sampdoria rimasto contuso a terra.

77′ – Prolungato possesso del Genoa. Audero in uscita subisce fallo da Yeboah protagonista un attimo prima di un contrasto con Augello.

75′ – Rilevato un fallo di Melegoni su Sabiri.

74′ – Ultimo cambio nel Genoa: Yeboah rileva Galdames.

73′ – Rilevato un fallo in attacco di Candreva su Ostigard.

72′ – Primo corner per la Sampdoria.

71′ – La punizione calciata da Sabiri è respinta dalla barriera genoana.

69′ – Sabiri è fermato fallosamente da Badelj. Punizione interessante per la Sampdoria ai venti metri.

68′ – Cambio nella Sampdoria: Vieira subentra a Sensi.

67′ – Termina lontano dai pali blucerchiati un colpo di testa di Badelj sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

67′ – Secondo calcio d’angolo per il Genoa generato da un tentativo a rete di Criscito deviato da Candreva.

66′ – Galdames è fermato fallosamente da Sensi sulla trequarti.

65′ – Augello sul fondo si oppone con successo ad un traversone dalla destra di Melegoni.

64′ – Gudmundsson non riesce a controllare un cross di Frendrup dalla destra.

63′ – Traversone impreciso di Galdames: pallone sul fondo.

61′ – Rilevato un fuorigioco di Portanova.

60′ – Sensi è fermato fallosamente da Galdames.

59′ – Segnalata una posizione irregolare di Ostigard.

59′ – Galdames subisce fallo da Sensi. Punizione sulla trequarti per il Genoa.

58′ – Portanova non riesce a controllare un’apertura a sinistra imprecisa di Galdames.

56′ – Doppio cambio nel Genoa: Gudmundsson e Melegoni prendono rispettivamente il posto di Ekuban e Amiri. Sono già quattro le sostituzioni effettuate da Blessin.

55′ – Buona chiusura di Criscito su Candreva nei pressi della bandierina del corner.

54′ – Ferrari subisce fallo da Destro.

53′ – Portanova, dopo aver recuperato con decisione un pallone a Candreva, sbaglia l’apertura a sinistra.

52′ – Efficace chiusura al limite dell’area di Colley su Destro.

51′ – Cartellino giallo per Candreva per un fallo tattico commesso su Amiri.

50′ – I tentativi a rete effettuati in rapida successione dal limite da Ekdal e Candreva vengono respinti dalla difesa genoana.

49′ – Caputo è fermato fallosamente da Frendrup.

48′ – La Sampdoria ci prova, senza fortuna, da fuori area con Sabiri: pallone alto.

47′ – Portanova, dopo aver effettuato un buon recupero, finisce con il commettere un fallo in attacco su Bereszynski.

46′ – Inizia la ripresa con una variazione nello schieramento del Genoa: Criscito al posto di Vasquez.

Cronaca 1° Tempo:

48′ – Finisce il primo tempo. Sampdoria e Genoa vanno al riposo con i blucerchiati avanti per 1-0. Decide, per il momento, la rete di Sabiri al 25′. Occasioni per Sensi, Amiri ed Ekuban.

48′ – Occasione Genoa: Destro, sugli sviluppi di un cross di Ekuban dalla destra, conclude sull’esterno della rete.

47′ – Genoa pericoloso: Ekuban, servito da Amiri, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta difesa da Audero uscito tempestivamente dai pali.

45′ – Segnalati tre minuti di recupero.

45′ – Occasione Sampdoria: Sirigu devia in angolo un colpo di testa di Sabiri sugli sviluppi di un traversone proposto dalla destra da Candreva.

44′ – Possesso palla del Genoa.

43′ – Sabiri subisce fallo da Frendrup.

42′ -Efficace chiusura in fallo laterale di Sensi su Portanova.

41′ – Ekuban commette fallo su Augello.

40′ – Sensi è fermato fallosamente da Galdames.

39′ – Ekdal subisce fallo da Portanova.

38′ – Frendrup è fermato fallosamente da Sabiri.

38′ – Cambio forzato nel Genoa: Portanova rileva Sturaro non al meglio.

37′ – Corner di Galdames dalla destra e colpo di testa sul fondo di Vasquez.

37′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore del Genoa.

35′ – Il Genoa sembra da qualche minuto riuscire a proporsi con maggiore incisività in avanti.

34′ – Occasione Genoa: termina a lato un tentativo di testa effettuato da Ekuban sugli sviluppi di un traversone dalla destra di Sturaro.

34′ – Potenziale opportunità per il Genoa: Destro non riesce in piena area di rigore a controllare un pallone interessante di Vasquez.

33′ – La gara riprende. Ekdal riprende regolarmente la sua posizione sul terreno di gioco.

31′ – Gioco fermo per soccorrere Ekdal rimasto contuso a terra dopo un contrasto con Destro. Cartellino giallo per Audero.

30′ – Badelj, al termine di una convulsa azione in area blucerchiata, cerca, senza fortuna, la via della rete da fuori area.

29′ – Badelj subisce fallo da Berszynski.

28′ – Ekdal è fermato fallosamente da Badelj.

27′ – Chiusura di Bani su Caputo.

25′ – GOL DELLA SAMPDORIA! 1-0! Sabiri porta in vantaggio i blucerchiati deviando in spaccata in rete da pochi passi un traversone dalla sinistra di Augello. Secondo centro per l’avanti marocchino naturalizzato tedesco bravo nell’anticipare Badelj.

24′ – Segnalata una posizione irregolare di Galdames.

23′ – Amiri subisce fallo da Candreva a centrocampo.

21′ – Gara spezzettata e sin qui avara di emozioni.

20′ – Rilevato un fuorigioco di Destro in occasione di una pericolosa battuta a rete da fuori area di Amiri respinta da Audero.

19′ – Sabiri subisce fallo da Galdames.

18′ – Un retropassaggio di Colley crea qualche difficoltà ad Audero.

18′ – Vasquez commette fallo su Ferrari.

17′ – Sabiri è fermato fallosamente da Sturaro.

16′ – Segnalata una posizione di fuorigioco di Candreva.

16′ – Prolungato possesso palla della Sampdoria.

14′ – Il gioco ristagna all’altezza della linea mediana del campo.

13′ – Caputo non riesce a controllare un calcio di punizione piuttosto impreciso di Candreva.

12′ – Ekdal subisce fallo da Ekuban.

11′ – Un cross di Candreva dal fondo è allontanato fuori area di testa da Ostigard.

10′ – Gara dai toni agonistici elevati.

9′ – Possesso palla del Genoa a centrocampo. Un lancio di Badelj si rivela irraggiungibile per Ekuban.

8′ – Segnalato una fallo di mano di Caputo.

7′ – La punizione battuta da Galdames si rivela troppo lunga per Bani: pallone sul fondo.

6′ – Gioco fermo per soccorrere Ferrari colpito in caduta dall’avanti rossoblu.

5′ – Destro è fermato fallosamente da Ferrari sulla trequarti.

4′ – Rilevato un fallo in attacco di Caputo su Bani.

2′ – Occasione Sampdoria: Sensi, sugli sviluppi di un traversone proposto dalla destra da Candreva, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta difesa da Sirigu.

1′ – Inizia il derby di Genova. Il calcio d’avvio è battuto dalla Sampdoria.

Sampdoria – Genoa: formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Giampaolo e Blessin.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Ekdal; Candreva, Sensi, Thorsby, Sabiri, Caputo.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Galdames, Amiri, Ekuban; Destro.

Probabili Formazioni di Sampdoria – Genoa:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, O. Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Thorsby, Augello; Sabiri, Caputo. A disposizione: Falcone, Ravaglia, Yoshida, Askildsen, Vieira, Magnani, Conti, Damsgaard, Trimboli, Supryaga, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Freundrup, Ostigard, Bani, Vasquez; Sturaro, Badelj; Yeboah, Amiri, Gudmundsson; Destro. A disposizione: Semper, Marchetti, Ghiglione, Masiello, Hefti, Criscito, Portanova, Melegoni, Galdames, Ekuban. Allenatore: Blessin.

Arbitro: Maresca

