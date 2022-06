Cronaca Diretta Palermo – Padova e Streaming Live 12-06-2022 ore 21:15

Cronaca Diretta e Streaming Live di Palermo – Padova Finale di Ritorno Play Off Serie C – Domenica 12 Giugno ore 21:15

Cronaca 2° Tempo:

94′ – Finisce la partita. Il Palermo torna dopo tre anni in Serie B! I rosanero, nella finale di ritorno dei playoff di Serie C disputata al “Renzo Barbera”, bissano l’1-0 sul Padova ottenuto in trasferta nel match d’andata. A sancire il successo per la compagine di Baldini è un penalty trasformato da Brunori al 25′. Gli ospiti chiudono in nove per le espulsioni di Ronaldo (57′) e Pelagatti (90′). Grandi interventi di Donnarumma su Brunori (14′) Luperini (69′) e Soleri (85′). Per il Padova opportunità per Saber (70′).

93′ – Si attende soltanto il triplice fischio finale.

92′ – Grande entusiasmo al “Renzo Barbera”.

91′ – Corner per il Palermo.

90′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

90′ – Espulso Pelagatti. Secondo cartellino giallo per il difensore biancoscudato per gioco scorretto su Luperini. Il Padova chiude in nove.

87′ – Palermo nuovamente pericoloso con una forte battuta da posizione defilata di Silipo deviata in angolo da Donnarumma.

85′ – Palla-gol per il Palermo: Soleri, ottimamente servito da Silipo, fallisce una ghiotta opportunità facendosi neutralizzare il suo tentativo da distanza ravvicinata da Donnarumma. Terzo grande intervento per l’estremo difensore dei biancoscudati.

84′ – Il gioco ristagna a centrocampo in questa fase.

82′ – Palermo pericoloso con una conclusione di Luperini deviata in angolo da Donnarumma.

81′ – Occasione Padova: Chiricò chiama in causa Massolo con una punizione dalla distanza.

80′ – Squadre lunghe in questo finale.

79′ – Ultimo cambio anche per il Palermo: standing-ovation per Brunori sostituito da Silipo.

78′ – Saber subisce fallo da Giron.

76′ – Il Palermo continua a premere: termina a lato un tentativo di Brunori.

75′ – Occasione Palermo. Odjer ci riprova senza fortuna dalla distanza: pallone sul fondo.

74′ – Cambio nel Palermo: Valente lascia il posto a Fella.

72′ – Occasione Palermo: termina di poco a lato un rasoterra di Odjer da fuori area.

72′ – Soleri, servito da Brunori, si vede respingere un suo tentativo da Gasbarro.

70′ – Palla-gol per il Padova sul rovesciamento di fronte: cross preciso di Terrani dalla sinistra e colpo di testa schiacciato sul fondo di Saber da ottima posizione.

69′ – Palermo vicinissimo al raddoppio sugli sviluppi del corner con un colpo di testa di Luperini a centro area respinto con un gran riflesso da Donnarumma.

68′ – Calcio d’angolo per il Palermo.

67′ – Termina a lato una punizione di Giron.

64′ – Doppio cambio nel Padova che completa le sostituzioni: Terrani e Saber sostituiscono rispettivamente Ceravolo e Jelenic.

63′ – Cambio nel Palermo: Floriano lascia il posto a Soleri.

62′ – Occasione per il Palermo in contropiede. Floriano, servito da Valente, si procura sul settore di sinistra dell’area lo spazio per il tiro ma la sua battuta a rete risulta decisamente imprecisa.

61′ – Un servizio in profondità di Della Latta si rivela irraggiungibile per Ceravolo.

60′ – Possesso del Padova disposto ora da Oddo con un 4-2-3.

59′ – Segnalata una posizione irregolare di Ceravolo.

57′ – Espulso Ronaldo, Padova in dieci. Il direttore di gara, richiamato al VAR, espelle il capitano biancoscudato per aver rifilato a gioco fermo una testata a Perrotta.

55′ – Gioco fermo per soccorrere Perrotta e Ronaldo protagonisti di uno scontro al momento della battuta del tiro dalla bandierina

54′ – Altra occasione per il Palermo: Donnarumma si rifugia in angolo su un tentativo da posizione defilata effettuato da Floriano.

53′ – Palermo pericoloso con una conclusione di poco alta di Brunori.

51′ – Doppio cambio nel Padova: Della Latta e Nicastro subentrano rispettivamente a Dezi e Bifulco.

50′ – Cartellino giallo per Jelenic per gioco scorretto su De Rose. Punizione piuttosto interessante sul versante di destra.

50′ – Gasbarro, sul pressing alto portato dagli avanti rosanero, sbaglia il rilancio.

49′ – Fallo commesso da Dezi su De Rose.

48′ – Malinteso in area ospite tra Floriano e Odjer.

47′ – Odjer commette fallo su Dezi.

46′ – Occasione Palermo: un tentativo a rete di Brunori sugli sviluppi del tiro dalla bandierina è respinto da Ceravolo.

46′ – I rosanero guadagnano un corner.

46′ – Inizia la ripresa con due variazioni nel Palermo: Perrotta e Odjer prendono rispettivamente il posto di Lancini e Dall’Oglio.

Cronaca 1° Tempo:

47′ – Finisce il primo tempo. Palermo e Padova vanno al riposo con i padroni di casa avanti per 1-0. Decide, per il momento, il calcio di rigore trasformato da Brunori al 25′.

45′ – Segnalati due minuti di recupero.

45′ – Altro corner per i padroni di casa.

44′ – Calcio d’angolo per il Palermo.

43′ – Occasione Palermo: termina alta una conclusione di Valente da fuori area.

42′ – Un traversone di Floriano è allontanato con prontezza da Gasbarro.

42′ – Possesso palla dei padroni di casa.

40′ – Efficace rientro difensivo di Floriano su Ronaldo.

39′ – Occasione Padova: Jelenic, servito in profondità da Ronaldo, impegna a terra Massolo con un rasoterra in diagonale.

38′ – Giron riprende regolarmente la sua posizione sul terreno di gioco. La gara riprende.

37′ – Gioco fermo per soccorrere per Giron rimasto contuso a terra dopo un contrasto.

36′ – Buona chiusura difensiva di Marconi.

34′ – Bifulco cerca senza fortuna un tentativo in acrobazia al limite dell’area sugli sviluppi di un cross di Germano dalla destra.

32′ – Errore in fase d’impostazione di Chiricò che intendeva aprire il gioco a sinistra per l’avanzata di Curcio.

31′ – Jelenic è fermato fallosamente da Luperini.

30′ – Fallo in attacco di Luperini su Pelagatti.

29′ – Ravvisato un fallo in attacco di Brunori su Pelagatti.

28′ – Massolo controlla una punizione di Ronaldo dalla trequarti filtrata tra un nugolo di maglie.

27′ – Cartellino giallo per Pelagatti per gioco scorretto su Brunori.

26′ – Al Padova servono ora due reti (senza subirne) per portare la gara ai tempi supplementari.

25′ – GOL DEL PALERMO! 1-0! Brunori porta in vantaggio i rosanero trasformando impeccabilmente il penalty: Donnarumma è spiazzato. Ventinovesimo centro stagionale per l’avanti italo-brasiliano.

23′ – Rigore per il Palermo! Il direttore di gara assegna un calcio di rigore ai padroni di casa per un fallo di mano in area di Pelagatti sugli sviluppi di un traversone dalla destra di De Rose.

22′ – Rilevato, sugli sviluppi del calcio piazzato, un fallo in attacco del Padova.

21′ – Cartellino giallo per Lancini dopo l’ennesimo fallo commesso su Ceravolo: punizione sulla trequarti per il Padova.

20′ – Lancini ricorre nuovamente al fallo per fermare Ceravolo.

19′ – Cambio forzato nel Padova: Gasbarro rileva l’infortunato Valentini. Problemi fisici per il difensore centrale biancoscudato.

18′ – Valentini non è in grado di proseguire il confronto: problemi ad un ginocchio.

17′ – Occasione Palermo: Donnarumma neutralizza un tentativo di Dall’Oglio sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

16′ – Malinteso tra Ceravolo e Bifulco ai venti metri: palla persa dal Padova.

15′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è per il Palermo.

14′ – Palermo pericoloso in contropiede: Donnarumma devia con bravura in angolo una conclusione sul primo palo di Brunori liberatosi in dribbling di Valentini.

14′ – Ceravolo subisce fallo da Lancini.

13′ – Donnarumma fa suo in presa bassa un traversone di Giron dalla sinistra.

12′ – Tiro-cross impreciso di Bifulco dalla sinistra: pallone sul fondo.

11′ – Donnarumma controlla con sicurezza un cross dalla destra di Buttaro.

10′ – Un tentativo di servizio in verticale di Germano si rivela irraggiungibile per le punte biancoscudate.

9′ – Buona copertura di Buttaro.

8′ – Ceravolo subisce fallo da Marconi.

8′ – Efficace chiusura difensiva di Luperini.

7′ – Potenziale opportunità da rete per il Padova.

6′ – Un traversone di Giron dalla sinistra è respinto in qualche modo fuori area da Donnarumma.

5′ – Controllo errato di Luperini: il Palermo guadagna una rimessa poco prima della linea mediana del campo.

4′ – Prolungato possesso palla del Padova.

3′ – Cartellino giallo per Dall’Oglio per gioco scorretto su Ronaldo.

2′ – Bifulco non riesce a controllare al meglio con il petto una punizione di Ronaldo: pallone sul fondo.

2′ – Ceravolo è fermato fallosamente da Lancini.

1′ – De Rose commette fallo su Dezi.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dal Palermo. Trentacinquemila gli spettatori presenti al “Renzo Barbera” per questa sfida di ritorno dei playoff di Serie C.

Palermo – Padova: formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Baldini e Oddo.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; Dall’Oglio, De Rose; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Germano, Pelagatti, Valentini, Curcio; Jelenic, Ronaldo, Dezi; Chiricò, Ceravolo, Bifulco.

Probabili Formazioni di Palermo – Padova:

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori. All. Silvio Baldini.

A disposizione: Pelagotti, Accardi, Crivello, Somma, Perrotta, Doda, Odjer, Silipo, Fella, Soleri, Felici.

PADOVA (3-4-3): Donnarumma; Pelagatti, Valentini, Gasbarro; Germano, Ronaldo, Dezi, Curcio; Chiricò, Ceravolo, Jelenic. All. Massimo Oddo

A disposizione: Vannucchi, Fortin, Saber, Della Latta, Terrani, Nicastro, Settembrini, Monaco, Santini, Bifulco.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto. Guardalinee: Severino e Niedda. Quarto uomo: Feliciani. Var: Fabbri. Avar: Carbone.

Dove vedere Palermo – Padova in Diretta Tv e Streaming:

Palermo – Padova, Finale di ritorno dei play-off di serie C, in programma domenica 12 giugno alle ore 21:15 sarà trasmessa in Diretta Tv su Eleven Sports, Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (251) ed in diretta streaming su Eleven Sports, Sky Go, RaiPlay, OneFootball