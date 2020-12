Cronaca Diretta Milan Lazio 14° Giornata Serie A 23-12-2020

Cronaca Diretta di Milan Lazio 14° Giornata di Serie A Mercoledì 23 Dicembre 2020 ore 20:45

Cronaca 1° Tempo:

49′ – Finisce il primo tempo: il Milan va al riposo in vantaggio sulla Lazio per 2-1. Reti di Rebic (10′) e Calhanoglu si rigore (17′) per i rossoneri e di Luis Alberto (27′) per i biancocelesti.

45′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

44′ – Cartellino giallo per Pioli.

43′ – La Lazio guadagna due tiri dalla bandierina in rapida successione.

41′ – Ammonizione Milan: cartellino giallo per Krunic per gioco scorretto su Escalante.

39′ – Ammonizione Lazio: cartellino giallo per Escalante per gioco scorretto su Hernandez.

39′ – Prolungato possesso palla degli ospiti.

36′ – Corner per la Lazio che ora sta premendo con determinazione alla ricerca del pareggio.

32′ – Cambio forzato nella Lazio: Muriqi prende il posto di Correa non in grado di proseguire il confronto.

27′ – GOL LAZIO! 2-1! Luis Alberto accorcia le distanze per i biancocelesti ribadendo in rete di testa il tiro dagli undici metri di Immobile respinto da Donnarumma.

26′ – Gioco fermo per soccorrere Correa rimasto contuso a terra in area sugli sviluppi del tiro dalla bandierina. Il direttore di gara decreta un calcio di rigore per la Lazio rilevando al VAR un contatto falloso di Kalulu sull’avanti argentino. Cartellino giallo per Simone Inzaghi.

25′ – Occasione Lazio: Donnarumma devia in angolo un tentativo di Correa.

23′ – Il portiere rossonero sembra in grado di poter proseguire la sfida.

22′ – Gioco fermo per soccorrere Donnarumma accasciatosi a terra al momento di effettuare un rinvio dal fondo.

17′ – GOL MILAN ! 2-0! Calhanoglu raddoppia per i padroni di casa trasformando con freddezza il penalty.

15′ – Palla-gol per il Milan gettata al vento in contropiede da Rebic. Sul proseguimento dell’azione il direttore di gara decreta un calcio di rigore per i rossoneri per un fallo in area di Patric sull’avanti croato.

12′ – Occasione Lazio: Marusic al termine di un’iniziativa personale sul versante di sinistra conclude in diagonale di poco a lato.

11′ – Reina neutralizza in due tempi un diagonale da destra di Leao.

10′ – GOL MILAN! 1-0! Rebic porta in vantaggio i rossoneri andando a segno di testa a centro area sugli sviluppi del corner battuto dalla sinistra da Calhanoglu.

9′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore del Milan.

8′ – Prolungata azione d’attacco della Lazio conclusa da Radu con una battuta abbondantemente alta dalla distanza.

5′ – Occasione Milan: termina alta una conclusione di Calhanoglu dal limite dell’area.

1′ – Inizia la partita. Stefano Pioli fronteggia la squalifica di Kessie e l’indisponibilità di Gabbia, Kjaer, Bennacer e Ibrahimovic proponendo un 4-2-3-1 che in fase offensiva prevede Saelemaekers, Çalhanoğlu e Rebić a sostegno di Leao unica punta. Sul fronte opposto Simone Inzaghi privo di Acerbi, Lucas Leiva, Parolo, Lulic e Fares si affida ad un 3-5-2 che presenta in attacco un tandem composto da Correa e Immobile.

Probabili formazioni di Milan-Lazio:

Sono due i nodi da sciogliere per Stefano Pioli, le condizioni di Tonali e Rebic. Se dovessero rientrare giocherebbero entrambi titolari, altrimenti Calhanoglu arretrato nel centrocampo a 2, Saelemaekers, Diaz e Hauge dietro Leao unica punta.

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Acerbi infortunato. Hoedt partirà titolare. Escalante sarà confermato al posto di Lucas Leiva. Probabile panchina per Correa. Caicedo e Immobile saranno le due bocche di fuoco.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Calhanoglu; Saelemaekers, Diaz, Hauge; Leao.

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu, Lazzari, Milinkovic Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic, Caicedo, Immobile.

Pre-Partita di Milan Lazio:

Ultima partita dell’anno per Milan e Lazio. I rossoneri nonostante le assenze vogliono accumulare altri punti in ottica Champions League, la Lazio vuole rilanciarsi e si presenta a Milano motivatissima a fare lo scherzetto agli uomini dell’ex Pioli.

La vittoria con il Sassuolo ha dato vigore agli uomini di Stefano Pioli, ma la partita con la Lazio sarà ancora complicata date le assenze e la forza degli avversari. Ma l’ex tecnico della Lazio non vuole sentire alibi o giustificazioni. Chiunque andrà in campo dovrà dare il massimo.

La vittoria con il Napoli motiva ancora di più gli uomini di Simone Inzaghi. I biancocelesti vogliono risalire la classifica dopo un avvio con qualche difficoltà e si presentano a Milano desiderosi di battere il Milan.

Precedenti e statistiche Milan-Lazio:

Sono 77 i precedenti tra le due squadre in Serie A a San Siro. Si registrano 44 vittorie del Milan, 23 pareggi e 10 vittorie della Lazio. L’ultimo successo dei rossoneri risale alla stagione 2018/19, decisa per 1-0 da un rigore di Kessie. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2015-16, fu 1-1 con le reti di Bacca e Parolo. L’ultimo successo dei biancocelesti risale alla scorsa stagione, 1-2 con le reti di Bastos (autorete), Immobile e Correa.

