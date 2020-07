Cronaca Diretta Milan Atalanta 24-07-2020

Cronaca Diretta Live di Milan Atalanta anticipo della 36° Giornata di Serie A, Venerdì 24 Luglio 2020 ore 21:45

Cronaca 1° Tempo:

Formazioni Ufficiali di Milan Atalanta:

Stefano Pioli è in pienissima emergenza, squalificati Theo Hernandez e Bennacer, indisponibili Conti e Romagnoli, in dubbio Kjaer, il quale dovrebbe recuperare e affiancare il giovane Gabbia in difesa. Laxalt e Calabria sulle fasce, mentre a centrocampo la coppia Kessie-Biglia. Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic dietro Ibrahimovic.

Probabile qualche cambio per l’Atalanta, in vista anche del quarto di finale contro il PSG. Si va verso il 3-4-3, con Caldara e Sutalo vicino a Toloi, il tridente d’attacco dovrebbe essere formato da Pasalic, Gomez e Colley. Castagne squalificato.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessie, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All: Pioli

ATALANTA (3-4-3): Gollini; Toloi, Caldara, Sutalo; Castagne, Gosens, Freuler, De Roon; Pasalic, Gomez, Colley. All: Gasperini

Milan Atalanta Pre-Partita:

Partita importante per Milan e Atalanta. I rossoneri voglio provare a superare la Roma per evitare i preliminari di Europa League, i bergamaschi voglio blindare il secondo posto, come coronamento di una straordinaria stagione.

Questa volta a “San Siro” arriva l’Atalanta. Pioli affronterà i bergamaschi in piena emergenza, se recupera Kjaer almeno il tecnico rossonero non sarà costretto ad adattare qualcuno vicino a Gabbia. Probabile convocazione, almeno per la panchina, di Samu Castillejo.

L’Atalanta dopo la vittoria contro il Bologna vuole continuare il suo splendido campionato e vuole uscire da “San Siro” con i tre punti. Gasperini non sarà in panchina a causa del turno di squalifica, ma schiererà sicuramente la formazione migliore.

Precedenti e Statistiche Milan Atalanta:

Sono 58 i precedenti in campionato a “San Siro” tra Milan e Atalanta. Si registrano 28 vittorie del Milan, 20 pareggi e 10 successi per l’Atalanta. L’ultima vittoria del Milan risale alla stagione 2013/14, fu un 3-0 per il milan con doppietta di Kakà e gol di Cristante. L’ultimo pareggio risale alla scorsa stagione, fu un 2-2 grazie alle reti di Higuain, Bonaventura, Gomez e Rigoni. L’ultimo successo dell’Atalanta risale alla stagione 2017/18, reti decisive di Cristante e Ilicic.

