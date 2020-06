Cronaca Diretta Live Inter Sampdoria 25° Giornata Serie A 21-06-2020 ore 21:45

Cronaca Diretta Testuale di Inter Sampdoria, recupero della 25° Giornata Serie A – Domenica 21 Giugno 2020 ore 21:45

Cronaca 1° Tempo:

Formazioni Ufficiali di Inter Sampdoria:

Antonio Conte manderà in campo la sua Inter con il 3-4-1-2 con Handanovic in porta ed in difesa De Vrij al centro affiancato da Skriniar e Bastoni. A centrocampo ci saranno Gagliardini e Barella al centro con Candreva a sinistra e Young a destra. La coppia d’attacco è formata da Lukaku e Lautaro Martinez con Eriksen che agirà sulla tre quarti.

Claudio Ranieri schiera la sua Sampdoria con il 4-4-2 con Audero in porta ed in difesa Tonelli e Colley centrali con Bereszynski a destra e Murru a sinistra. A centrocampo ci sono Vieira ed Ekdal al centro con Ramirez a destra e Jankto a sinistra. La coppia d’attacco è formata da Gabbiadini e Bonazzoli.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, L. Martinez. ALL.: Conte.

A DISP.: Berni, Stankovic, Godin, D’Ambrosio, Ranocchia, Moses, Biraghi, Borja Valero, Agoumé, Asamoah, Sanchez, Esposito.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Bonazzoli. ALL.: Ranieri.

A DISP.: Seculin, Augello, Chabot, Yoshida, Thorsby, Linetty, Depaoli, Bertolacci, Leris, Maroni, La Gumina, Askildsen.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

Pre Partita di Inter Sampdoria:

Dopo 3 mesi e 11 giorni di stop forzato a causa della crisi sanitaria scatenata dalla pandemia del Covid-19, riparte la Serie A 2019/2020, in un tour de force che durerà fino al 2 agosto, con un turno di campionato ogni 3 giorni. Prima però verranno disputati i recuperi della 25° giornata, saltati nel weekend del 22 e 23 febbraio scorsi. Il posticipo di questa giornata, sarà Inter – Sampdoria, con i nerazzurri che ritornano a San Siro a giocare in campionato.

Inter Sampdoria si giocherà questa sera alle 21:45 a San Siro ed è il match che chiude i recuperi della 25° Giornata di Serie A.

I nerazzurri sono reduci dall’eliminazione nella semifinale di Coppa Italia vinta proprio da Napli e sono al momento terzi in classifica a quota 54 punti. La squadra di Conte deve vincere questa sera se vuole riportarsi in corsa per lo Scudetto visto che la Juventus è a quota 63 e la Lazio a 62 punti.

Con una vittoria i nerazzurri si porterebbero a -6 dalla Juventus capolista e -5 dalla Lazio che insegue.

La Sampdoria di Ranieri al momento è quintultima in classifica a quota 26 punti con 1 solo punto di vantaggio su Lecce e Genoa che sono terzultime.

I doriani hanno quindi bisogno di preziosi punti per la salvezza visto che il terzultimo posto dista solo 1 punto.

L’Inter prima dello stop del campionato aveva rimediato due sconfitte pesanti per la corsa scudetto proprio nei due scontri diretti: 2-1 contro la Lazio all’Olimpico e 2-0 all’Allianz Stadium contro la Juventus.

Anche la Sampdoria riparte in una situazione molto delicata. Il 2-1 sull’Hellas Verona prima dello stop ha dato respiro a una classifica ancora molto problematica.

Precedenti e statistiche di Inter Sampdoria:

Quella di questa sera sarà la sfida numero 126 tra Inter e Sampdoria. Il bilancio è nettamente a favore dei nerazzurri che hanno ottenuto 68 vittorie contro le 20 dei blucerchiati mentre 37 sono stati i pareggi. L’andata terminò 1-3 in favore dell’Inter con reti di Sensi, Sanchez e Gagliardini. L’ultima vittoria della Samp a San Siro risale alla stagione 2016/2017, quando si impose per 1-2.

