Cronaca Diretta Juventus Inter 26° Giornata Serie A 08-03-2020 ore 20:45

Cronaca 1° Tempo:

Formazioni Ufficiali di Juventus Inter:

Maurizio Sarri lascia a sorpresa in panchina Pjanic e Dybala e mette in campo la sua Juventus con il 4-3-3. In porta c’è Szczesny e davanti a lui De Ligt e Bonucci coppia centrale con Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra. A centrocampo c’è Bentancur in cabina di regia con ai lati Ramsey e Matuidi. Il tridente d’attacco sarà formato da Higuain al centro con ai lati Cristiano Ronaldo e Douglas Costa.

Conte risponde mandando in campo la sua Inter con il solito 3-5-2. In porta rientra Handanovic dopo l’infortunio ed i 3 in difesa sono Skriniar, De Vrij e Bastoni. a Centrocampo c’è Brozovic in regia con ai lati Vecino e Barella. Sulla destra giocherà Candreva e Young a sinistra. La coppia d’attacco sarà formata da Lukaku e Lautaro Martinez.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. All. Sarri



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Pre Partita di Juventus Inter:

In uno Stadium di Torino deserto si giocherà Juventus-Inter posticipo della 26° Giornata di Serie A. Il Derby d’Italia ai tempi dell’emergenza Coronavirus andrà in scena senza cornice di pubblico ed i tifosi dovranno accontentarsi della visione in diretta TV.

La Juventus è 2° in classifica a -2 dalla Lazio e vincendo stasera con l’Inter si riprenderebbe il primato portandosi a +1.

L’Inter di Conte dal canto suo ha due partite da recuperare ed in questo momento è a -6 dalla Juventus e -8 dalla Lazio. I nerazzurri se vogliono continuare a coltivare sogni scudetto non possono permettersi passi falsi questa sera contro la Juventus. Una sconfitta infatti li farebbe sprofondare a -9 dalla vetta, un pareggio li potrebbe mantenere in corsa ma non così tanto.

L’Inter ha giocato l’ultima partita in campionato il 16 febbraio scorso all’Olimpico contro la Lazio quando è stata sconfitta 2 a 1 in rimonta dai biancocelesti.

Il 23 febbraio i nerazzurri non sono scesi in campo nel match contro la Sampdoria perchè è stato rimandato per lo scoppio del coronavirus.

La Juventus dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona ha ottenuto due vittorie contro Brescia e SPAL.

Precedenti e Statistiche di Juventus Inter:



I nerazzurri hanno ottenuto l’unica vittoria al nuovo Stadium di Torino nel 2012 quando vinsero 3 a 1. Dopo di quella vittoria ci sono stati due pareggi e 4 vittorie della Juventus che ha mantenuto la sua porta inviolata negli ultimi scontri diretti giocati in casa.

In totale sono 86 i precedenti giocati in Serie A a Torino tra Juventus e Inter ed il bilancio è nettamente a favore dei bianconeri che hanno ottenuto 59 vittorie contro le 11 dei nerazzurri mentre 16 sono stati i pareggi.

Nel match di andata a San Siro la Juventus di Sarri aveva vinto 2 a 1.

In totale considerando i match di San Siro sono 173 i precedenti in Serie A e a guidare sono sempre i bianconeri con 83 successi contro i 46 dei nerazzurri mentre 44 sono stati i pareggi.







