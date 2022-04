Cronaca Diretta Inter Verona e Streaming Live 09-04-2022 ore 18:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Inter – Hellas Verona – 32° Giornata di Serie A, Sabato 9 Aprile 2022 ore 18:00

Cronaca 2° Tempo

93′ – Finisce la partita. L’Inter dà seguito all’affermazione esterna contro la Juventus prevalendo al Meazza sul Verona per 2-0. L’undicesimo successo interno, sancito dalle reti di Barella (22′) e Dzeko (30′), consente ai nerazzurri di agganciare, almeno per una notte, il Napoli al secondo posto a quota 66. Si ferma a tre la striscia di risultati utili in trasferta del Verona nono con 45 punti all’attivo.

93′ – Perisic subisce fallo da Cancellieri.

91′ – Cartellino giallo per Brozovic per gioco scorretto su Simeone.

90′ – Segnalati tre minuti di recupero.

89′ – Segnalata una posizione irregolare di Perisic.

88′ – Pallone perso da D’Ambrosio all’altezza della trequarti avversaria.

87′ – Vidal subisce fallo da Depaoli.

86′ – Possesso palla dei padroni di casa.

84′ – Cartellino giallo per Dumfries per gioco scorretto su Caprari.

84′ – Cambio nell’Inter: Gagliardini sostituisce Calhanoglu.

83′ – Occasione Verona: un tentativo a rete di Ilic è deviato in angolo da Skriniar. Secondo corner per i gialloblu.

82′ – Doppio cambio nel Verona: Cancellieri e Sutalo subentrano rispettivamente a Lazovic e Ceccherini.

81′ – Handanovic neutralizza un colpo di testa di Lasagna servito dalla destra da Simeone.

80′ – Lazovic non riesce a gestire in area nerazzurra un traversone interessante di Depaoli dalla destra.

78′ – Cross di Perisic dalla sinistra e colpo di testa sul fondo di Dzeko. Nerazzurri ancora una volta pronti nel rovesciare con efficacia il gioco.

77′ – Errore di Simeone sulla trequarti avversaria.

76′ – Ottimo recupero difensivo di Skriniar. Brozovic subisce fallo da Ilic.

73′ – Palla-gol per l’Inter in contropiede: D’Ambrosio, liberato da un tocco di Vidal, si vede deviare in angolo il suo tentativo da distanza ravvicinata da Montipò. Decimo corner per la compagine di Inzaghi.

71′ – Ilic recupera al limite della propria area di rigore un buon pallone a Vidal.

70′ – Un traversone di Lazovic dalla sinistra è allontanato fuori area da Gosens.

70′ – Efficace chiusura difensiva di Skriniar su Lasagna.

69′ – Inter pericolosa con un diagonale da fuori area di Calhanoglu di poco a lato.

68′ – Altro corner per i padroni di casa.

67′ – Ottavo calcio d’angolo per l’Inter.

65′ – Doppio cambio nell’Inter: Vidal e Bastoni rilevano rispettivamente Barella e Dimarco.

65′ – Gunter subisce fallo da Perisic.

64′ – Montipò controlla con sicurezza un traversone forte dalla sinistra proposto da Gosens. Barella chiede il cambio.

63′ – Termina alta una battuta da fuori area effettuata dal neo-entrato Lasagna.

62′ – Doppio cambio nel Verona: Depaoli e Lasagna prendono rispettivamente il posto di Faraoni e Bessa.

61′ – Handanovic neutralizza in due tempi una conclusione da fuori area di Simeone.

60′ – Cambio nell’Inter: Gosens sostituisce Corrrea.

59′ – Gunter contiene un’iniziativa sulla destra di Dumfries.

58′ – Il Verona mantiene l’iniziativa del gioco. Inzaghi prepara l’ingresso di Gosens.

56′ – Un traversone dalla sinistra di Caprari che intendeva raggiungere Faraoni si spegne sul fondo.

55′ – Casale subisce fallo da Barella.

54′ – Palla-gol per il Verona non sfruttata da Ceccherini: il difensore gialloblu, appostato all’altezza del dischetto del rigore sugli sviluppi di un cross di Bessa dalla destra respinto in qualche modo da Dumfries, conclude malamente a rete con il mancino.

53′ – L’Inter appare più attendista in queste prime battute della ripresa.

52′ – Traversone di Bessa dalla destra controllato con sicurezza da Handanovic.

51′ – Possesso palla del Verona a centrocampo.

50′ – Dumfries scattato sul versante di destra sull’apertura di Dzeko si presenta in area, elude l’intervento di Lazovic e conclude da posizione defilata sull’esterno della rete.

49′ – Handanovic controlla senza problemi un traversone impreciso di Faraoni dalla destra.

48′ – Precisa chiusura di Casale su Correa all’ingresso dell’area di rigore.

47′ – Prolungata trama d’attacco degli ospiti.

46′ – Inizia la ripresa con una variazione forzata nello schieramento dell’Inter: D’Ambrosio subentra a De Vrij (affaticamento muscolare).

Cronaca 1° Tempo

46′ – Finisce il primo tempo. Inter e Verona vanno al riposo con i nerazzurri in vantaggio per 2-0. Decidono, per il momento, le reti di Barella (22′) e Dzeko (30′) rifinite da Perisic. Occasioni per Dumfries, Perisic, Correa e Simeone.

46′ – Perisic rischia il “giallo” in chiusura di tempo con un intervento falloso su Ceccherini.

45′ – Segnalato un minuto di recupero. Simeone s’incunea senza fortuna in area nerazzurra: Skriniar in chiusura agevola l’uscita bassa di Handanovic.

44′ – Un traversone di Caprari dalla sinistra è allontanato fuori area di testa da Dzeko.

43′ – Corner dalla destra di Dimarco e colpo di testa alto di Dzeko.

43′ – Settimo calcio d’angolo per l’Inter.

41′ – Termina a lato una girata di Dzeko.

41′ – Una conclusione di Correa è respinta da Casale.

38′ – Altro tiro dalla bandierina per la compagine di Inzaghi che continua a premere.

37′ – Quinto corner per l’Inter.

36′ – Dimarco subisce fallo da Simeone.

35′ – Si spegne sul fondo un tentativo di testa di Faraoni sugli sviluppi del tiro dalla bandierina battuto da Ilic.

35′ – Verona pericoloso: Handanovic devia in angolo un tentativo da distanza ravvicinata di Simeone protagonista di un pregevole scambio con Caprari. Primo corner per gli ospiti.

32′ – Perisic è fermato fallosamente da Bessa.

30′ – GOL DELL’INTER! 2-0! Dzeko raddoppia per i nerazzurri sugli sviluppi del corner di Dimarco spedendo in rete da pochi passi un pallone prolungato di testa a centro area da Perisic.

30′ – Quarto calcio d’angolo per i padroni di casa generato da un traversone basso di Dimarco deviato oltre la linea di fondo da Casale.

29′ – Occasione Inter: Dzeko, dopo essersi abilmente incuneato in area gialloblu, si vede respingere il suo tentativo da Montipò.

27′ – Bessa è fermato fallosamente da Dimarco.

26′ – Inter pericolosa: Correa, servito in profondità da Barella, impegna Montipò bravo a salvarsi di piede.

24′ – Ceccherini subisce fallo da Dzeko.

22′ – GOL DELL’INTER! 1-0! Barella porta in vantaggio i nerazzurri andando a segno sul secondo palo sugli sviluppi di un traversone proposto dalla sinistra da Perisic. Efficace azione di rimessa dei padroni di casa.

21′ – Rilevato un fallo di Calhanoglu su Caprari.

20′ – Ritmi più bassi in questa fase.

18′ – Ravvisato un fuorigioco di Dumfries. Pochi istanti prima Montipò si era opposto con bravura a una conclusione angolata di Perisic servito dalla destra dall’esterno olandese.

17′ – Segnalata una dubbia posizione irregolare di Lazovic.

17′ – Caprari subisce fallo da Barella.

16′ – La gara riprende.

15′ – Gioco fermo per soccorrere De Vrij e Caprari protagonisti di uno scontro di gioco.

14′ – Potenziale opportunità da rete per i nerazzurri sventata da Tameze.

12′ – Termina lontanissima dai pali ospiti un tentativo al volo da fuori area di Barella.

12′ – Terzo calcio d’angolo per i padroni di casa.

11′ – Ritmi di gioco piuttosto sostenuti in questo avvio di gara caratterizzato da una forte pressione degli ospiti in fase di non possesso.

10′ – Possesso palla del Verona a centrocampo.

9′ – Il tiro dalla bandierina non sortisce effetti di rilievo.

8′ – Inter pericolosa in contropiede: Montipò devia in angolo una conclusione di Dumfries da posizione defilata. Azione di rimessa avviata da un buon intervento al limite della propria area di Calhanoglu su Tameze. Secondo corner per i nerazzurri.

7′ – La punizione di Calhanoglu è respinta dalla barriera.

6′ – Correa è fermato fallosamente ai venti metri da Ceccherini. Punizione interessante per l’Inter.

5′ – Termina alto un colpo di testa del rientrante De Vrij sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

4′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore dell’Inter. Corner generato da una chiusura in extremis di Bessa su l’ex Dimarco protagonista di una buona iniziativa personale.

3′ – Buon anticipo difensivo di Ceccherini su Correa.

2′ – Possesso palla dei padroni di casa all’altezza della linea mediana del campo.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dal Verona.

Formazioni Ufficiali di Inter – Hellas Verona:

L’Inter giocherà con un classico 3-5-2 con Correa titolare insieme ad Edin Dzeko, vista la squalifica di Lautaro Martinez.

Dumfries dovrebbe giocare titolare con Perisic sull’altro lato, mentre non ci sono cambiamenti a centrocampo.

Barella e Brozovic giocheranno assieme nella linea dei 5 in mezzo al campo dove ci sarà anche il match-winner della sfida contro la Juventus, ovvero Calhanoglu.

In difesa, De Vrij torna titolare con D’Ambrosio che si siede, dunque, in panchina mentre il resto della fase arretrata sarà composta da Skriniar, Bastoni e Handanovic.

L’Hellas Verona di Tudor, invece, non avrà molti cambiamenti nella propria formazione con il 3-4-2-1 confermato come modulo per la squadra.

Nessun dubbio in fase offensiva con il trio Simeone-Caprari-Barak confermatissimo.

Lazovic e Faraoni faranno gli esterni a tutta fascia, mentre a centrocampo prontissimi Tameze e Ilic.

Difesa senza particolari ballottaggi: Montipò sarà il portiere e Ceccherini, Gunter e Casale completeranno la linea dei tre difensori centrali.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

HELLAS VERONA(3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Igor Tudor.

Dove vedere Inter – Hellas Verona in Diretta Tv e Streaming:

Inter – Verona, in programma domenica 3 aprile alle 20:45 sarà trasmessa in diretta tv e Streaming in esclusiva su DAZN.

Sarà possibile seguire il match Inter – Verona tramite l'app di DAZN su Smart Tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l'App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

E' possibile vedere Inter – Verona in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l'App DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.

Pre-Partita di Inter – Hellas Verona:

La vittoria contro la Juventus ha ridato entusiasmo all’Inter che, nonostante non abbia giocato la sua miglior partita dal punto di vista del gioco, esce vincente dal derby d’Italia e accorcia le distanze rispetto al Milan.

Lo scudetto è tornato ad essere un obiettivo concretamente fattibile soprattutto per il cammino che i nerazzurri dovranno affrontare in cui gli scontri diretti sono ridotti ai minimi termini rispetto alle due avversarie principali, ovvero i rossoneri e il Napoli.

Nonostante ciò, la prossima partita potrebbe essere un banco di prova importante, ma anche molto difficile perché al cospetto dei nerazzurri si presenterà il Verona di Tudor.

L’Hellas è una squadra che ha mostrato un grande processo di crescita in questa stagione e la fase offensiva del team di Tudor è tra i migliori della Serie A.

Se l’Inter, dunque, sta faticando nel ritrovare i gol dei propri bomber, il Verona ha appena registrato il ritorno al gol del Cholito Simeone.

La squadra di Inzaghi dovrà essere ben concentrata nell’affrontare un tale avversario e la pressione di dover dare il massimo per mandare un messaggio a Milan e Napoli, potrebbe giocare brutti scherzi.

Senza Lautaro (squalificato) toccherà a Correa prendere le redini dell’attacco, per cercare 3 punti che potrebbero pesare tantissimo.