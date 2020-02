Cronaca Diretta Inter Milan 23° Giornata Serie A 09-02-2020

Cronaca Diretta Inter Milan 23° Giornata Serie A – Domenica 9 Febbraio 2020 ore 20:45

Cronaca 1° Tempo:

Formazioni Ufficiali di Inter Milan:

Conte schiera la sua Inter con il classico 3-5-2. Il nuovo arrivato Eriksen dovrebbe partire dalla panchina, pronto ad entrare nella ripresa. A centrocampo in cabina di regia ci sarà Brozovic con ai lati Barella e Vecino. Sulle fasce ci sono Candreva a destra e Young a sinistra. In attacco Lukaku e Sanchez al posto di Lautaro Martinez che è squalificato. In difesa De Vrij al centro con Godin a destra e Skriniar a sinistra. In porta c’è Padelli con Handanovic in panchina.

Pioli schiera il suo Milan con un abbottonato 4-4-1-1 con Donnarumma in porta ed in difesa Conti a destra e Hernandez a sinistra con Kjaer e Romagnoli centrali. a Centrocampo ci sono Kessie e Bennacer al centro con Castillejo a destra e Rebic a sinistra. In attacco Calhanoglu in appoggio ad Ibrahimovic terminale centrale.

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; R.Lukaku, Sanchez. ALL.: Conte.

A DISP.: Handanovic, Stankovic, Ranocchia, D’Ambrosio, Biraghi, Moses, Sensi, Borja Valero, Agoumé, Eriksen, Esposito.

MILAN (4-4-1-1): G.Donnarumma; A.Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. ALL.: Pioli.

A DISP.: Begovic, A.Donnarumma, Calabria, Gabbia, Musacchio, Laxalt, Biglia, Bonaventura, Paquetà, Saelemaekers, Leao.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

Pre Partita di Inter Milan:

Il posticipo domenicale della 23° Giornata di Serie A è il Derby di Milano che vedrà di fronte a San Siro la sfida tra l’Inter di Conte ed il Milan di Pioli.

All’andata il 21 settembre scorso, l’Inter ha battuto il Milan di Giampaolo 2 a 0 con i gol di Brozovic e Lukaku e stasera vuole fare di tutto per ripetersi per agganciare la Juventus in vetta alla classifica dopo che ieri è stata sconfitta a Verona dall’Hellas. Il Milan dal canto suo non vince un derby in campionato da 4 anni e vuole invertire questa tendenza.

I rossoneri hanno iniziato il 2020 con 3 vittorie e 2 pareggi. Dopo il pareggio casalingo contro la Sampdoria del 6 gennaio la squadra di Pioli ha battuto il Cagliari in trasferta e poi l’Udinese a San Siro ed il Brescia fuori. Domenica scorsa il mezzo passo falso in casa contro l’Hellas Verona terminato in pareggio 1 a 1.

L’Inter al contrario nel 2020 ha ottenuto 2 vittorie e 3 pareggi.

Domenica scorsa la squadra di Conte ha battuto a Udine l’Udinese ma prima aveva pareggiato contro l’Atalanta a San Siro, il Lecce in trasferta ed il Cagliari in casa.

Precedenti e statistiche Inter-Milan:

Quella di domani sera sarà la stracittadina numero 86 in campionato in casa dell’Inter. I precedenti dicono 32 vittorie dell’Inter e 23 del Milan, 118 gol segnati dall’Inter e 110 segnati dal Milan. Lo scorso anno decise Icardi negli ultimi minuti di gioco e decretò la vittoria dell’Inter. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2016/17, ai gol di Candreva e Icardi risposero Romagnoli e Zapata. Da notare la presenza di Pioli sulla panchina dell’Inter. Per ritrovare l’ultima vittoria del Milan in casa dell’Inter bisogna tornare alla stagione 2010/11, un gol di Ibrahimovic su rigore diede la vittoria alla squadra di Allegri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA