Cronaca Diretta Inter – Empoli e Streaming Live 06-05-2022 ore 18:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Inter – Empoli anticipo valido per la 36° Giornata di Serie A – Venerdì 6 Maggio ore 18:45

Cronaca 1° Tempo:

Probabili Formazioni Inter – Empoli:

I nerazzurri ospiteranno l’Empoli in casa con alcuni probabili accorgimenti alla formazione vista anche la finale di Coppa Italia da disputare.

Non cambierà il portiere che sarà ancora Samir Handanovic visto che ha recuperato totalmente dal fastidio avuto in queste settimane.

In difesa, fuori Bastoni e dentro Dimarco che completerà il terzetto difensivo con De Vrij e Skriniar.

Dumfries e Perisic giocheranno sugli esterni mentre a centrocampo, insieme a Brozovic e Calhanoglu, dovrebbe giocare Vidal visti i dubbi sulla condizione di Barella che dovrebbe, comunque, essere convocato.

In attacco, invece, ci saranno Lautaro Martinez e Joaquin Correa, con Dzeko e Sanchez in panchina.

L’Empoli utilizzerà il 4-3-1-2 per contrastare l’Inter con Vicario in porta, Fiammozzi e Parisi come terzini con Viti e Luperto al centro della difesa.

Zurkowski, Asllani e Bandinelli saranno i centrocampisti con Henderson sulla trequarti in assistenza di Bajrami e Pinamonti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Martinez. Allenatore: Inzaghi.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi, Viti, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson; Bajrami, Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli.

Dove vedere Inter – Empoli in Diretta Tv e Streaming:

Inter – Empoli in programma Venerdì 6 Maggio alle 18:45 sarà trasmessa in diretta tv e Streaming in esclusiva su DAZN.

Sarà possibile seguire il match Inter – Empoli tramite l’app di DAZN su Smart Tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

E’ possibile vedere Inter – Empoli in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’App DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.

Pre-Partita di Inter – Empoli:

Continua la rincorsa dell’Inter verso lo Scudetto e la prossima tappa vedrà gli uomini di Simone Inzaghi impegnati contro l’Empoli.

L’obbligo dell’Inter, ormai, è solo uno: vincere a tutti i costi e sperare in un passo falso del Milan che attualmente comanda la classifica della Serie A.

I nerazzurri hanno mostrato nuovamente un buon livello di gioco contro l’Udinese, nonostante alcuni minuti di sofferenza, e contro l’Empoli è chiamata a dare continuità di prestazione e non sbagliare contro una squadra che ha praticamente già concluso il proprio campionato.

La testa non dovrà assolutamente essere alla sfida di Coppa Italia che avverrà l’11 maggio contro la Juventus, bensì l’Inter dovrà concentrare tutte le proprie energie sulla sfida casalinga.

L’Empoli, malgrado un girone di ritorno difficoltoso, ha dimostrato di essere una squadra solida e sorprendente che è riuscita, da neopromossa, a giocare un campionato tranquillo e con un rendimento al di sopra delle aspettative.

Servirà, dunque, la miglior Inter per battere i toscani e sperare nella riconquista del primato in classifica.