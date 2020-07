Cronaca Diretta Gran Premio di Ungheria di Formula 1 19-07-2020

Cronaca Diretta Gran Premio di Ungheria di Formula 1 Domenica 19 Luglio 2020 ore 15:10

Cronaca diretta Gara GP F1 di Ungheria 2020:

Risultati Qualifiche Gran Premio d’Ungheria 2020:

Come 7 giorni fa sarà ancora una volta Lewis Hamilton a scattare dalla pole position anche nel Gran Premio di Ungheria. Per lui è la pole position numero 90 in carriera!

Il britannico della Mercedes con un giro perfetto in qualifica ha fatto anche il record della pista con il tempo di 1’13”447 davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas staccato di 1 decimo.

In seconda fila ci saranno le due Racing Point di Stroll e Sergio Perez staccate di 1 secondo.

Le due Ferrari partiranno in terza fila con Sebastian Vettel 5° in qualifica a 1”327 da Hamilton e Charles Leclerc 6°.

Griglia di Partenza Gran Premio di Ungheria 2020:

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:14.907 1:14.261 1:13.447 22

2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:15.474 1:14.530 1:13.554 20

3 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:14.895 1:15.176 1:14.377 22

4 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:14.681 1:15.394 1:14.545 22

5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:15.455 1:15.131 1:14.774 20

6 16 Charles Leclerc FERRARI 1:15.793 1:15.006 1:14.817 20

7 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:15.495 1:14.976 1:14.849 21

8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:15.444 1:15.085 1:14.966 20

9 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:15.281 1:15.267 1:15.027 21

10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:15.767 1:15.508 14

11 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:15.848 1:15.661 14

12 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:15.585 1:15.698 14

13 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:15.722 1:15.715 16

14 31 Esteban Ocon RENAULT 1:15.719 1:15.742 14

15 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:16.105 1:16.544 14

16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:16.152 9

17 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:16.204 9

18 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:16.407 8

19 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:16.506 12

20 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:16.614 12

Caratteristiche circuito Hungaroring, GP Ungheria 2020

Il circuito dell’Hungaroring. Fonte: Twitter

Nome: Hungaroring

Luogo: Mogyoròd, Ungheria

Lunghezza Circuito: 4,381 km

Distanza gara: 70 Giri ( 306,630 km)

Numero di curve: 14 (8 a destra e 6 a sinistra)

Senso di marcia: orario

Situato nella periferia nord-est di Budapest, a 20 km dal centro in località Mogyoròd, il circuito dell’Hungaroring vede la luce con l’inaugurazione del 1986, ospitando nello stesso anno la prima edizione del Gran Premio d’Ungheria valevole per il Mondiale. Un evento ‘storico’, essendo la prima gara iridata organizzata in un paese del blocco sovietico, al di là della ‘Cortina di Ferro’. Tracciato lento, stretto, tortuoso e “sporco”, a causa dello scarso utilizzo nel corso dell’anno, questa pista non ha subito rilevanti modifiche nel corso della sua storia. La prima, rispetto al disegno originario, risale al 1989, quando viene eliminata la chicane posta tra le attuali curve 3 e 4, che andava a rallentare la velocità media sul giro. La seconda e più importante la si è avuta nel 2003, quando il rettilineo di partenza/arrivo è stato allungato di 200 metri, rendendo la prima curva una svolta a destra più secca, con una frenata più decisa. Inoltre, è stato allungato anche il rettilineo all’inizio del quale è posto il T2, spostando più avanti la curva 12. Ciò ha portato la lunghezza della pista agli attuali 4.381 metri, per 14 curve totali (8 a destra e 6 a sinistra).

L’Hungaroring si snoda fra 14 curve, di cui otto a destra e 6 a sinistra ed è particolarmente importante per la Formula 1, per la quale è stato appositamente creato nel 1986. Il primo Gran Premio d’Ungheria è stato inoltre un evento storico anche per motivi che esulano quelli meramente sportivi. In quegli anni, infatti, c’era la “Cortina di Ferro” e la Formula 1 portò per la prima volta un evento sportivo “aldilà” di questa cortina, nel blocco sovietico, dando quello che ad oggi possiamo interpretare un segnale di distensione.

Il pilota più veloce ad effettuare questo giro è stato Max Verstappen, il quale con la sua RB15 ha effettuato il giro record di 1’17″103.

Il layout del circuito dell’Hungaroring di Budapest (foto da: pinterest.com)

Andiamo a percorrere un giro del tracciato ungherese. Dopo la prima curva a destra, un breve allungo porta in curva 2, tornante a sinistra in discesa, seguito subito da una piega a destra dopo il quale c’è un tratto rettilineo in salita, che culmina con la difficile curva 4, piega a sinistra a 90° che spesso porta i piloti a finire oltre il limite della pista. Subito dopo, i piloti affrontano un lunghissimo curvone a destra (curva 5) e, dopo un altro breve allungo, ecco la chicane 6-7 (destra-sinistra). Inizia, quindi, un tratto sinuoso caratterizzato da curve in appoggio da raccordare in successione (da curva 8 a curva 11, sinistra-destra-sinistra-destra), dopo il quale si affronta un terzo breve rettilineo, stavolta in discesa, al termine del quale è posta curva 12 (a destra a 90°). Entriamo infine nell’ultimo tratto, caratterizzato da due lunghi tornanti, il primo a sinistra e il secondo a destra, superati i quali, i piloti si ritrovano sul rettilineo dei box.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

