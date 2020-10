Cronaca Diretta Gran Premio di MotoGP di Francia a Le Mans 11-10-2020 ore 13:00

Cronaca Diretta Testuale Gran Premio di MotoGP di Francia a Le Mans Domenica 11 Ottobre 2020 ore 13:00

Cronaca Gara MotoGP di Francia a Le Mans:

Risultati Qualifiche MotoGP Francia a Le Mans:

A Le Mans, teatro della decima prova stagionale (nona per la MotoGP), la pole è andata al padrone di casa Fabio Quartararo (9° pole in top class, 12° in totale), con un gran 1:31.315. Il leader della classifica iridata l’ha spuntata al termine di una Q2 molto combattuta, precedendo di +0.222 Jack Miller (Ducati Pramac) e di +0.359 un sorprendente Danilo Petrucci (Ducati). Apre la seconda fila, anche qui alquanto a sorpresa, Cal Crutchlow, Honda LCR (+0.371), affiancato da Maverick Vinales, Yamaha (+0.404), e da Andrea Dovizioso, Ducati (+0.407).

Terza fila, invece, per un comunque bravo Francesco Bagnaia, Ducati Pramac (+0.437), che ha potuto effettuare solo un time-attack per mancanza di pneumatici soft; con lui la KTM di Pol Espargaro (+0.480) e la Ducati Esponsorama di Johann Zarco (+0.517). Faticando molto nel T4, scatteranno solo in quarta fila sia Valentino Rossi (+0.574) che Franco Morbidelli (+0.576); in quarta fila anche Miguel Oliveira, KTM Tech 3 (+0.694).

In quinta fila troveranno posto Takaaki Nakagami (Honda LCR), un deluso Joan Mir (Suzuki) ed Aleix Espargaro (Aprilia). In sesta Alex Rins (Suzuki), Brad Binder (KTM) ed Alex Marquez (Honda HRC). In settima, invece, Bradley Smith (Aprilia), Iker Lecuona (KTM Tech 3) e Stefan Bradl (Honda HRC). Chiude in ottava fila Tito Rabat (Ducati Esponsorama).

Griglia di Partenza Gran Premio di MotoGP di Francia:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 312.6 1’31.315

2 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 314.5 1’31.537 0.222 / 0.222

3 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 312.6 1’31.674 0.359 / 0.137

4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 317.5 1’31.686 0.371 / 0.012

5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 311.6 1’31.719 0.404 / 0.033

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 317.5 1’31.722 0.407 / 0.003

7 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 319.6 1’31.752 0.437 / 0.030

8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 318.5 1’31.795 0.480 / 0.043

9 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 313.5 1’31.832 0.517 / 0.037

10 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 310.6 1’31.889 0.574 / 0.057

11 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 309.6 1’31.891 0.576 / 0.002

12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 316.5 1’32.009 0.694 / 0.118

13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 308.7 1’32.179 0.227 / 0.125

14 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.7 1’32.187 0.235 / 0.008

15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 313.5 1’32.539 0.587 / 0.352

16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 313.5 1’32.757 0.805 / 0.218

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 307.7 1’32.766 0.814 / 0.009

18 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 317.5 1’32.774 0.822 / 0.008

19 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 311.6 1’32.833 0.881 / 0.059

20 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 312.6 1’32.859 0.907 / 0.026

21 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 307.7 1’32.861 0.909 / 0.002

22 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 314.5 1’33.610 1.658 / 0.749

Anteprima Gran Premio di Francia di MotoGP a Le Mans:

In una Francia blindata a causa dell’impennarsi dei contagi da COVID-19 e funestata dalla tempesta Alex, il Motomondiale si prepara ad affrontare il decimo appuntamento stagionale (il nono per la classe regina). Lo storico circuito di Le Mans, nella versione Bugatti, ospiterà per la 30.esima volta il Gran Premio di Francia, che a sua volta giunge alla 63.esima edizione. In MotoGP, Fabio Quartararo proverà a dare continuità al successo di Barcellona, dovendosi guardare in primis da Joan Mir e da Maverick Vinales.

Molta attesa anche nelle altre categorie. In Moto2 Le Mans rappresenta un crocevia importante nel duello tutto tricolore tra gli alfieri dello SKY Racing Team VR46, Luca Marini e Marco Bezzecchi, ed Enea Bastianini, portacolori dell’Italtrans Racing. In Moto3, invece, Albert Arenas proverà a riprendersi la vetta della classifica, soffiatagli due settimane fa da Ai Ogura. Redde rationem in MotoE: nelle ultime due gare stagionali, il nostro Matteo Ferrari andrà a caccia del bis iridato; dovrà difendere il primato dagli assalti del trio composto da Dominique Aegerter, Jordi Torres e Mattia Casadei.

Vista dall’alto del circuito Bugatti di Le Mans (foto da: motogpbrits.com)

MOTOMONDIALE FRANCIA 2020 – IL CIRCUITO BUGATTI DI LE MANS

Intitolato alla memoria di Ettore Bugatti, fondatore della storica Casa di Molsheim, il progetto di questo circuito viene realizzato nel 1966, su iniziativa dell’Automobile Club de l’Ouest; un’idea (opera di Charles Deutsch) riguardante una pista interna al Circuit de la Sarthe, della lunghezza di 4.422 metri, in grado di poter ospitare anche altre competizioni motoristiche, oltre alla celebre 24 Ore di Le Mans. Inizialmente, a differenza del disegno attuale, non esisteva la esse Dunlop, con i piloti che arrivavano direttamente alla staccata del tornante La Chapelle. Nel corso dei decenni questa pista ha subito delle modifiche, le quali ne hanno ridotto la lunghezza ai 4.185 metri attuali, per un totale di 11 curve (7 a destra e 4 a sinistra).

Transitati sul breve rettilineo dei box, i piloti affrontano subito in pieno il velocissimo curvone Dunlop, cominciando a frenare ancora in piega, per arrivare alla staccata della Dunlop Chicane, un lento sinistra-destra in salita. In accelerazione, dopo lo scollinamento, si piega a sinistra e, in discesa, si arriva alla Chapelle, tornante ad ampio raggio a destra. Un breve allungo conduce i piloti ad una curva simile alla precedente, anche se stavolta a sinistra, Le Museé. Ancora, dopo un ulteriore breve rettilineo, si arriva ad un terzo tornante, Garage Vert, a destra e con un doppio punto di corda. Il seguente rettilineo porta al cambio di direzione sinistra-destra Chemin Aux Bœufs, dopo il quale si affronta un altro cambio di direzione, stavolta destra-sinistra e a raggio molto più ampio, la ‘S’ du Garage Bleu. Infine, un altro breve allungo conduce all’ultima curva, Double Droit du Raccordement, doppia a destra molto lenta dopo la quale ci si ritrova sul traguardo.

il layout del circuito Bugatti di Le Mans (foto da: motogp.hondaracingcorporation.com)

