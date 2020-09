Cronaca Diretta Gran Premio di MotoGP di Emilia Romagna a Misano 20-09-2020

Cronaca Diretta Gran Premio di MotoGP di Emilia Romagna a Misano Adriatico Domenica 20 Settembre 2020 ore 14:00

Cronaca Gara MotoGP Misano:

Griglia di Partenza Gran Premio MotoGP Emilia Romagna a Misano:

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 291.1 1’31.077

2 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 301.6 1’31.153 0.076 / 0.076

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.1 1’31.222 0.145 / 0.069

4 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 298.3 1’31.308 0.231 / 0.086

5 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 302.5 1’31.313 0.236 / 0.005

6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 293.4 1’31.389 0.312 / 0.076

7 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 289.5 1’31.436 0.359 / 0.047

8 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 290.3 1’31.566 0.489 / 0.130

9 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 298.3 1’31.574 0.497 / 0.008

10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 300.0 1’31.581 0.504 / 0.007

11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.6 1’31.617 0.540 / 0.036

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 292.6 1’32.284 1.207 / 0.667

13 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 291.8 1’31.715 0.156 / 0.103

14 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 294.2 1’31.764 0.205 / 0.049

15 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 294.2 1’31.841 0.282 / 0.077

16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.8 1’31.912 0.353 / 0.071

17 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 293.4 1’32.198 0.639 / 0.286

18 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 293.4 1’32.275 0.716 / 0.077

19 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.3 1’32.486 0.927 / 0.211

20 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 295.8 1’32.850 1.291 / 0.364

Risultati Qualifiche MotoGP Misano:

Nelle qualifiche di ieri Maverick Vinales ha conquistato ancora una volta la pole position dopo una sfida all’ultimo millesimo con Francesco Bagnaia.

In seconda posizione c’è Jack Miller con la Ducati Pramac e a chiudere la prima fila Fabio Quartararo con la Yamaha Petronas staccati rispettivamente di 76 e 145 millesimi.

Bagnaia partirà dalla seconda fila dalla quinta casella in griglia di partenza dietro a Pol Espargaro e davanti a Binder.

Valentino Rossi apre la 3° fila in 7° posizione davanti a Franco Morbidelli, vincitore di domenica scorsa, che è 8° e Danilo Petrucci 9°.

Andrea Dovizioso, leader del mondiale, deve accontentarsi della 10° casella in griglia in 4° fila con accanto Mir e Nakagami.

Caratteristiche Circuito MotoGP San Marino Misano

Il Circuito di Misano (San Marino)

LA SCHEDA DEL CIRCUITO DI MISANO ADRIATICO:

Nome

Misano World Circuit Marco Simoncelli

Anno di costruzione

1969 (modificato nel 2008)

Lunghezza della pista:

4.226 m

Curve a sinistra

6

Curve a destra

10

Distanza da percorrere:

118,3 km

Giri da percorrere:

28

Il circuito di Misano Adriatico è stato costruito nel 1972 ed è stato poi modificato nel corso degli anni.

Negli anni ’90 è stato teatro del Gran Premio d’Italia del motomondiale e dal 2007 è stato chiamato Gran Premio di San Marino per una questione tecnica visto che il GP d’Italia si corre anche al Mugello.

Il circuito di Misano è uno dei più importanti circuiti italiani voluto da Enzo Ferrari.

Il tracciato misura 4,2km e ha 16 curve di cui 6 a sinistra e 10 a destra con un rettilineo di circa 600 metri.

In gara sono previsti 28 giri per un totale di 118 km da percorrere.

I piloti di MotoGP che hanno ottenuto più vittorie sul circuito di Misano sono Valentino Rossi e Jorge Lorenzo.

