Cronaca Diretta e Streaming Repubblica Ceca – Danimarca EURO 2020 03-07-2021

Cronaca e Diretta Streaming Live di Repubblica Ceca – Danimarca Quarti di Finale di Euro 2020, Sabato 3 Luglio 2021 ore 18:00

Repubblica Ceca-Danimarca, quarti di finale Euro 2020 03-07-2021.

Cronaca 2° Tempo:

96’ – Finisce la partita! La Danimarca torna dopo 29 anni in semifinale in un Europeo prevalendo a Baku sulla Repubblica Ceca per 2-1.

95′ – Termina a lato una battuta al volo di Barak da fuori area sugli sviluppi di una respinta di testa di Kjaer.

95 – Un traversone di Coufal è allontanato fuori area di testa da Kjaer.

93′- La Repubblica Ceca cerca senza fortuna la via della rete con una girata di Krmencik: pallone sul fondo.

91- Un tentativo di servizio in profondità di Coufal è controllato da Braithwaite.

90′ – Segnalati sei minuti di recupero.

88′ – La Repubblica Ceca spinge alla ricerca del pari.

86′ – Cartellino giallo anche per Kalas.

84′ – Cartellino giallo per Krmencik per proteste.

83′ – La Danimarca conquista un altro corner. Settimo tiro dalla bandierina per i danesi.

82′ – Palla-gol per la Danimarca: Maehle si vede deviare in angolo il suo tentativo da distanza ravvicinata da Vaclik.

81′ – Doppio cambio anche nella Danimarca: Andersen e Jensen sostituiscono rispettivamente Christensen e Delaney.

80′ – Doppio cambio nella Repubblica Ceca: Vydra e Darida subentrano rispettivamente a Schick e Sevcik.

78′ – Danimarca pericolosa: Vaclik devia con bravura in angolo una conclusione dal limite dell’area da Poulsen.

76′ – Il gioco ristagna in questa fase a centrocampo.

74′ – Altro tiro dalla bandierina per la Repubblica Ceca: Schmeichel smanaccia un calcio piazzato dalla destra di Barak anticipando di un soffio il possibile intervento di Soucek.

72′ – Ottavo calcio d’angolo per la Repubblica Ceca determinato da un traversone di Jankto dalla sinistra deviato da Kjaer.

70′ – Cambio nella Danimarca: Stryger Larsen lascia il posto a Wass.

69′ – Ci prova la Danimarca con un rasoterra di Poulsen da fuori area neutralizzato con sicurezza da Vaclik.

67′ – Altra segnalazione di fuorigioco per l’avanti ceco del Paok.

66′ – Segnalata una posizione irregolare di Krmencik.

65′ – Cambio forzato nella Repubblica Ceca: Brabec rileva Celustka infortunato.

63′ – Gioco fermo per soccorrere Poulsen e Soucek protagonisti del precedente contrasto.

62′ – Danimarca pericolosa: Poulsen, servito da Norgaard, viene chiuso al momento della battuta da un intervento in scivolata di Soucek.

59′ – Doppio cambio per la Danimarca: Poulsen e Norgaard rilevano rispettivamente Dolberg e Damsgaard.

57′ – Sul ribaltamento di fronte non si chiude un tentativo di triangolo al limite dell’area avversaria tra Schick e Soucek.

56′ – Quinto corner per la Danimarca generato da un intervento di Coufal.

56′ – Prolungata azione della Danimarca.

54′ – Lancio impreciso di Kalas, Schmeichel controlla.

53′ – Buona copertura difensiva di Delaney su Barak.

51′ – Si fa vedere la Danimarca guadagnando un corner. Quarto tiro dalla bandierina per la nazionale diretta da Hjulmand.

49′ – GOL DELLA REPUBBLICA CECA! 1-2! Schick accorcia le distanze con una battuta al volo a centro area sugli sviluppi di un traversone proposto dalla destra da Coufal. Quinta rete in questo Europeo per l’avanti del Bayer Leverkusen.

47′ – Repubblica Ceca pericolosa: Schmeichel devia in angolo un bel tentativo a rete di Barak.

46′ – Krmencik, appena entrato, chiama subito in causa Schmeichel con una conclusione da fuori area.

46′ – Inizia la ripresa con due variazioni nello schieramento della Repubblica Ceca: Jankto e Krmencik prendono rispettivamente il posto di Holes e Masopust.

Cronaca 1° Tempo:

48’ – Finisce il primo tempo. Danimarca e Repubblica Ceca vanno al riposo con la nazionale scandinava avanti 2-0. Decidono, per il momento, le reti di Delaney (5’) e Dolberg (42’). Gara vivace. Opportunità per Holes e Damsgaard.

47′ – Si giocherà un minuto in più.

46′ – Problemi fisici per Maehle dopo un contrasto a centocampo con Coufal.

45′ – Segnalati due minuti di recupero.

44′ – Segnalata una posizione irregolare di Schick sull’invito in verticale di Coufal.

42′ – GOL DELLA DANIMARCA! 0-2! Dolberg raddoppia con una deviazione al volo a centro area sugli sviluppi di un bel traversone in corsa dalla sinistra di Maehle.

41′ – Riprende il gioco con la Danimarca in possesso della sfera.

39′ – Gioco fermo per soccorrere Stryger Larsen rimasto contuso a terra dopo un contrasto con Boril.

38′ – Palla-gol per la Danimarca: Vaclik si oppone ad un potente diagonale da destra di Damsgaard lanciato da Vestergaard.

37′ – Pressing alto della Repubblica Ceca.

36′ – Sesto tiro dalla bandierina per la Repubblica Ceca determinato da una chiusura di Christensen su un tentativo di servizio in profondità proposto da Soucek per Schick.

35′ – Sul ribaltamento di fronte la Repubblica Ceca va al tiro senza inquadrare il bersaglio con Holes sugli sviluppi di un cross di Coufal dalla destra.

34′ – Danimarca pericolosa in contropiede: Vaclik esce tempestivamente sui piedi di Stryger Larsen.

34′ – Buona copertura difensiva di Kjaer su Schick.

33′ – Quinto calcio d’angolo per la Repubblica Ceca.

30′ – Celustka non riesce ad intervenire sulla punizione battuta dalla trequarti di sinistra da Soucek.

29′ – Sevcik è fermato fallosamente da Damsgaard sulla trequarti.

27′ – Occasione Danimarca: Braithwaite conclude a lato da posizione defilata.

26’ Calcio d’angolo per la Repubblica Ceca.

22′ – Palla-gol per la Repubblica Ceca: Schmeichel si esibisce in una tempestiva uscita sui piedi di Holes smarcato da un tocco di Masopust.

21′ – Gara interessante con frequenti ribaltamenti di fronte.

19′ – Secondo corner per la Repubblica Ceca.

17′ – Occasione Danimarca: Delaney conclude malamente a lato sugli sviluppi di un traversone proposto dalla destra da Stryger Larsen.

14′ – La Repubblica Ceca cerca la via della rete con Sevcik: pallone alto.

13′ – Danimarca pericolosa in contropiede con Damsgaard lanciato ottimamente da Hojbjerg.

12′ – Si fa vedere la Repubblica Ceca con una conclusione di Schick deviata in angolo. Primo corner per la selezione guidata da Silhavy

9′ – Termina a lato un colpo di testa di Vestergaard in occasione del calcio d’angolo battuto dalla destra da Stryger Larsen.

9′ – Terzo tiro dalla bandierina per la nazionale danese.

8′ – Secondo calcio d’angolo per la Danimarca generato da una conclusione di Dolberg da fuori area deviata da Kalas.

5′ – GOL DELLA DANIMARCA! 0-1! Delaney va segno di testa sugli sviluppi del tiro dalla bandierina battuto dalla destra da Stryger Larsen.

5′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore della Danimarca.

4′ – Un tentativo di Kalas dal limite dell’area è respinto dalla difesa danese.

2’ – Possesso palla della Repubblica Ceca all’altezza della linea mediana del campo.

1’ – Inizia a Baku il quarto di finale tra Repubblica Ceca e Danimarca. Il calcio d’avvio è battuto dalla Danimarca.

Probabili formazioni Repubblica Ceca-Danimarca

Per quanto riguarda le formazioni, Šilhavý dovrebbe schierare i suoi con un articolato 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Vaclik in porta. Davanti a lui, Coufal, Celustka, Kalas e Boril. A centrocampo spazio a Holes e Soucek con Masopust, Barak e Sevcik sulla trequarti a fare da supporto all’unico perno offensivo, Schick.

Hjulmand dovrebbe invece optare per un più classico 3-4-3. Schmeichel quindi in porta con, a fargli da scudo, Vestergaard, Christensen e Kjaer. Centrocampo a quattro con Stryger Larsen, Delaney, Hojbjerg e Maehle. Davanti, il trio d’attacco formato da Braithwaite, Dolberg e Damsgaard.

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Holes, Soucek; Masopust, Barak, Sevcik; Schick.

Danirmarca (3-4-3): Schmeichel; Vestergaard, Christensen, Kjaer; Stryger Larsen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.

Pre Partita di Repubblica Ceca – Danimarca:

Battuta a sorpresa l’Olanda di Frank De Boer negli ottavi di finale, la Repubblica Ceca di Jaroslav Šilhavý si prepara ad affrontare, sabato alle 18:00 a Baku, nel match valevole per i quarti di finale di Euro 2020, l’ambiziosa Danimarca di Kasper Hjulmand, reduce dalla vittoria per 4-0 contro il Galles di Robert Page nel primo turno della fase a eliminazione diretta. Chi passerà il turno tra cechi e danesi affronterà, mercoledì 7 a Wembley, la vincente di Ucraina-Inghilterra.

