Cronaca Diretta e Streaming Live Gran Premio di Emilia Romagna di F1 a Imola 01-11-2020

Cronaca Diretta Testuale e Streaming Live del Gran Premio di Emilia Romagna sul circuito di Imola Domenica 1 Novembre 2020 ore 13:10

Cronaca Diretta Gara GP di Emilia Romagna:

Griglia di Partenza Gran Premio di Emilia Romagna di Formula 1:

1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:13.609

2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:13.700

3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:14.176

4 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:14.502

5 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:14.520

6 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:14.572

7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:14.616

8 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:14.696

9 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:14.814

10 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:14.911

11 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:15.061

12 31 Esteban Ocon RENAULT 1:15.201

13 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:15.323

14 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:15.385

15 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:15.494

16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:15.918

17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:15.939

18 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:15.953

19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:15.987

20 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:16.208

Risultati Qualifiche Gran Premio di Emilia Romagna:

Valtteri Bottas ha firmato la pole position nel weekend che segna il ritorno del Circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola in Formula 1 dopo 14 anni di assenza. Il pilota della Mercedes centra la 15° pole in carriera (quarta stagionale) con il crono di 1:13.609, 97 millesimi meglio di Lewis Hamilton. Per la Mercedes è la nona prima fila monopolizzata quest’anno. In seconda fila, accanto alla Red Bull del ‘solito’ Max Verstappen (+0.567), con brivido dato da un problema alla power unit in Q2, c’è un bravissimo Pierre Gasly (+0.893), che regala all’AlphaTauri la miglior qualifica dal cambio di denominazione.

Terza fila per un sempre consistente Daniel Ricciardo, Renault (+0.911), e per Alexander Albon, Red Bull (+0.963). La prima Ferrari, quella di Charles Leclerc, è in quarta fila (7° a +1.007) e sarà affiancata dall’altra AT01 di Daniil Kvyat (+1.087), alla sua miglior qualifica stagionale. Chiudono la top10 le due McLaren di Lando Norris (+1.205) e Carlos Sainz Jr. (+1.302).

Pole #15 in carriera per Valtteri Bottas che, domani ad Imola, partirà davanti a tutti (foto da: twitter.com/MercedesAMGF1)

In sesta fila si accomoderanno Sergio Perez (Racing Point) ed Esteban Ocon (Renault); in settima George Russell (Williams) e Sebastian Vettel (Ferrari), ancora una volta lontano dalle prestazioni del compagno di squadra. Ottava fila per Lance Stroll (Racing Point) e Romain Grosjean (Haas), nona per Kevin Magnussen (Haas) e Kimi Raikkonen (Alfa Romeo). Chiudono lo schieramento Nicholas Latifi (Williams) ed Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).

Pre-Gara Gran Premio di Emilia Romagna:

A distanza di una settimana dal Gran Premio di Portogallo sul circuito di Portimao si corre in Italia il Gran Premio di Emilia Romagna sul circuito intitolato a “Enzo e Dino Ferrari” di Imola.

In questo mondiale di Formula 1 2020 questo è il terzo Gran Premio che si corre in Italia dopo quelli di Monza e Mugello.

Il GP di Emilia Romagna sarà articolato in soli due giorni, si tratta di un’anteprima importante che avrà la funzione di test in previsione di una possibile adozione di questo nuovo format per ogni Gran Premio a partire dalle prossime stagioni.

Quest’anno è già accaduto che non si sono svolte le prove libere del venerdì al Nurburgring nel Gp dell’Eifel per condizioni meteo avverse.

Accorciare il week end a soli due giorni con prove libere, qualifiche e gara permetterebbe di inserire più appuntamenti nel calendario di Formula 1.

Domenica 1 novembre è in programma la Gara del Gran Premio di Emilia Romagna alle ore 13:10 che sarà trasmessa in Diretta Tv sia in chiaro su TV8 canale numero 8 del digitale terrestre che su Sky Sport 1 e Sky Sport F1 HD.

Contrariamente a quanto era stato programmato l’impennata dei contagi e l’ultimo DPCM emanato dal Governo il 24 ottobre impediranno la presenza di tifosi al circuito di Imola.

Inizialmente era stato preventivato un totale di 13.000 spettatori presenti ma dopo l’ultimo DPCM c’è stata una consultazione Stato / Regione Emilia Romagna / Comune di Imola ed è stato deciso che il Gran Premio di Emilia Romagna si correrà a porte chiuse.

Siamo giunti alla 13° prova del mondiale di Formula 1 2020 e questo fine settimana si correrà la 1° edizione del GP di Emilia Romagna sul circuito di Imola che ritorna in Formula 1 a 14 anni di distanza dall’ultimo Gran Premio che si era corso nel 2006 con il nome di GP di San Marino e vinto da Michael Schumacher con la Ferrari.

Dal 1982 al 2006 si sono corse ben 26 edizioni del Gran Premio di San Marino di Formula 1 sul circuito di Imola dove la Ferrari ha ottenuto 8 vittorie di cui 6 nelle ultime 8 edizioni che si sono corse dal 1999 al 2006.

Tutte le ultime 6 vittorie di Imola ottenute dalla Ferrari sono arrivate con Michael Schumacher alla guida.

L’unico pilota ancora attivo che ha gareggiato ad Imola in Formula 1 è il veterano Kimi Raikkonen che ha corso qui già 5 volte.

Lo scorso week end Lewis Hamilton aveva vinto il Gran Premio del Portogallo ottenendo la vittoria numero 92 che gli ha permesso di superare il record di vittorie in Formula 1 di Michael Schumacher.

In classifica piloti Lewis Hamilton è saldamente al comando con 255 punti seguito dal compagno di scuderia Valtteri Bottas che ne ha 179 ossia 76 in meno. A seguire Max Verstappen con 162 e staccatissimi tutti gli altri con Ricciardo 80 e Charles Leclerc 75.

Lewis Hamilton con una vittoria potrebbe seriamente ipotecare il suo 7° Titolo piloti nel mondiale di Formula 1 e superare così anche l’altro record di Schumacher.

F1 Gran Premio Emilia Romagna: Il circuito di Imola

Lunghezza Circuito: 4,909 km

Curve: 21 (12 a sinistra e 9 a destra)

Numero Giri in Gara: 63 (309,049 km totali)

Il circuito di Imola, alla cui costruzione ha partecipato anche Enzo Ferrari come consulente, venne inaugurato nel 1953 con una cosa motociclistica.

L’anno seguente ci fu il debutto automobilistico con la gara denominata Conchiglia d’Oro Shell vinta dalla Ferrari Mondial di Umberto Maglioli.

Per il nuovo Gran Premio di Emilia Romagna non ci saranno riferimenti attendibili di tempi sul giro perchè dall’ultima volta che si è corso a Imola sono trascorsi 14 anni e soprattutto perchè è stato modificato il layout del circuito.

Non ci sarà più la variante all’uscita dei box e quindi adesso dall’uscita della Rivazza fino alla staccata della chicane del Tamburello le monoposto saranno in piena accelerazione e potranno sfogare tutta la potenza del motore.

Per il resto non ci sono grandi cambiamenti e ci saranno le curve leggendarie come la velocissima Villeneuve, la Tosa e l’impegnativa Piratella e le Acque Minerali in discesa.

Il tempo sul giro si dovrebbe aggirare intorno al minuto e 14 secondi ben al di sotto dell’1’20”411 fatto da Schmacher con la Ferrari con il precedente layout nel 2004.

Il circuito di Imola entra a far parte del calendario della Formula 1 dal 1981 con il nome di Gran Premio di San Marino.

La pista è stata triste scenario di incidenti bruttissimi costati la vita a due piloti nel 1994. Prima Roland Ratzenberger nelle prove libere del sabato e poi Ayrton Senna con la Williams dopo alcuni giri della gara della domenica.

Dopo questi incidenti tragici sono state effettuate molte modifiche per la messa in sicurezza del circuito e diminuire la peroclosità.

Ad esempio le curve del Tamburello, la Villeneuve e la Variante Bassa sono state completamente ridisegnate.

Albo d’Oro Gran Premio di San Marino a Imola:

1981 Nelson Pique Brabham

1982 Didier Pironi Ferrari

1983 Patrick Tambay Italia Ferrari

1984 Alain Prost McLaren

1985 Elio De Angelis Lotus

1986 Alain Prost McLaren

1987 Nigel Mansell Williams

1988 Ayrton Senna McLaren

1989 Ayrton Senna McLaren

1990 Riccardo Patrese Williams

1991 Ayrton Senna McLaren

1992 Nigel Mansell Williams

1993 Alain Prost Williams

1994 Michael Schumacher Benetton

1995 Damon Hill Williams

1996 Damon Hill Williams

1997 Heinz-Harald Frentzen Williams

1998 David Coulthard McLaren

1999 Michael Schumacher Ferrari

2000 Michael Schumacher Ferrari

2001 Ralf Schumacher Williams

2002 Michael Schumacher Ferrari

2003 Michael Schumacher Ferrari

2004 Michael Schumacher Ferrari

2005 Fernando Alonso Renault

2006 Michael Schumacher Ferrari

