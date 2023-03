Cronaca Diretta e Streaming Live di Udinese – Milan 18-03-2023 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Udinese – Milan, Anticipo della 27° Giornata di Serie A Sabato 18 Marzo 2023 ore 20:45

CRONACA 2° TEMPO

90’+7′ – Finisce la partita. L’Udinese torna dopo sei mesi ad imporsi alla Dacia Arena: la compagine friulana s’impone meritatamente sul Milan per 3-1. Il quarto successo interno, sancito dalle reti di Pereyra (10′), Beto (50′ pt) ed Ehizibue (70′) che rendono inutile il provvisorio pareggio ospite siglato su rigore di Ibrahimovic (48′ pt), consentono ai bianconeri di agganciare, almeno per una notte, la Juventus al settimo posto a quota 38. Quarto ko nelle ultime cinque gare esterne per il Milan fermo a 48 punti.

90’+6′ – Traversone di Ebosele dalla destra e colpo di testa sul fondo di Thauvin.

90’+4′ – Bijol subisce fallo da Origi.

90’+3′ – Cartellino giallo anche per Becao. Diffidato, salterà anche lui Bologna-Udinese. Quarto ammonito tra i bianconeri.

90’+2′ – Cartellino giallo per Tonali per comportamento non regolamentare. Secondo ammonito nel Milan.

90’+2′ – Becao commette fallo su Tonali.

90’+2′ – Buon recupero di Tonali su Lovric a centrocampo.

90’+1′ – Silvestri in presa alta in occasione della battuta di Tonali.

90′ – Segnalati sette minuti di recupero.

90′ – Cartellino giallo per Ebosele per gioco scorretto su Leao. Terzo ammonito nell’Udinese.

89′ – Fallo commesso da Thauvin su Ballo-Touré.

88′ – Doppio cambio nell’Udinese: Ebosele e Zeegelaar rilevano rispettivamente Ehizibue e Udogie.

88′ – Termina di poco a lato un rasoterra di Origi da fuori area.

86′ – Beto è fermato all’ingresso dell’area del Milan da Krunic.

85′ – Si torna a giocare. Silvestri tornato regolarmente tra i pali effettua il rilancio.

84′ – Gioco fermo per soccorrere Silvestri. Si prospetta un corposo recupero.

84′ – Termina a lato un tentativo di prima intenzione di Krunic sugli sviluppi della punizione di Tonali respinta di testa da Bijol.

83′ – Leao guadagna un calcio di punizione sul versante di sinistra. Fallo commesso da Arslan.

81′ – Cambio nell’Udinese: Arslan fa il suo ingresso per Pereyra.

81′ – Traversone fuori misura di Rebic dalla destra.

79′ – Il Milan mantiene l’iniziativa del gioco senza però riuscire a creare pericoli.

78′ – Sesto corner per gli ospiti.

76′ – Triplo cambio nel Milan: De Ketelaere, Origi e Calabria subentrano rispettivamente a Ibrahimovic, Diaz e Tomori.

75′ – Pereyra cerca, senza fortuna, la conclusione al volo dal limite dell’area: pallone a lato.

73′ – Doppio cambio nell’Udinese: Lovric e Thauvin prendono rispettivamente il posto di Samardzic e Success.

72′ – Quinto calcio d’angolo per il Milan.

71′ – Rete confermata.

70′ – GOL DELL’UDINESE! 3-1! I padroni di casa allungano andando a segno sotto misura con Ehizibue sugli sviluppi di un tentativo a rete di Udogie. E’ in corso un check per valutare la posizione del difensore nigeriano e un contatto tra Success e Thiaw in avvio d’azione.

69′ – Pereyra è fermato fallosamente da Diaz.

68′ – Cartellino giallo per Walace per gioco scorretto su Krunic. Diffidato, salterà Bologna-Udinese. Secondo ammonito tra i padroni di casa.

66′ – Rilevato un fallo di Krunic su Success.

65′ – Ehizibue subisce fallo da Tomori.

64′ – Doppio cambio nel Milan: Krunic e Rebic sostituiscono rispettivamente Bennacer e Saelemaekers. Il Milan passa al 4-2-3-1.

64′ – Segnalato un fuorigioco di Saelemaekers.

63′ – Punizione battuta malamente da Samardzic.

61′ – Cartellino giallo per Kalulu per gioco scorretto su Udogie. Pioli prepara un doppio cambio.

60′ – Un traversone basso dalla sinistra di Leao è controllato in area da Walace.

60′ – Prolungata azione d’attacco del Milan.

59′ – Termina lontano dai pali una conclusione dalla distanza di Samardzic.

58′ – Manovrano i padroni di casa.

57′ – L’esterno del Milan riprende regolarmente la sua posizione. Si torna a giocare.

55′ – Gioco fermo per soccorrere Ballo-Touré rimasto contuso a terra a pochi passi dalla linea di porta avversaria in occasione di un cross proposto dalla destra da Diaz.

54′ – Prolungato possesso palla del Milan a centrocampo.

53′ – Efficace intervento difensivo di Thiaw.

52′ – Occasione per il Milan: Silvestri neutralizza un colpo di testa centrale di Thiaw sugli sviluppi del corner battuto dalla destra da Saelemaekers.

52′ – Quarto calcio d’angolo per il Milan.

49′ – Un traversone basso dalla destra di Saelemaekers è respinto da Bijol.

48′ – Ballò-Touré, complice un pallone gestito non al meglio da Tonali, commette fallo su Ehizibue.

46′ – Diaz non riesce in area avversaria a controllare un servizio di Leao.

46′ – Inizia la ripresa.

CRONACA 1° TEMPO

45’+6′ – Finisce il primo tempo. Udinese e Milan vanno al riposo con i padroni di casa in vantaggio per 2-1. I bianconeri passati in vantaggio al 10′ con Pereyra si vedono raggiungere in piena fase di recupero (48′) dai rossoneri a segno con Ibrahimovic su rigore (ripetuto) ma trovano la forza per riportarsi avanti nel punteggio allo scadere della frazione con Beto.

45’+5′ – GOL DELL’UDINESE! 2-1! I padroni di casa tornano avanti andando a segno con Beto ottimamente servito dalla sinistra da Success. Anticipato Thiaw.

45’+3′ – GOL DEL MILAN! 1-1! I rossoneri pervengono al pareggio con Ibrahimovic in rete di potenza dal dischetto.

45’+2′ – Gioco fermo. Il rigore andrà ripetuto per l’ingresso anticipato in area friulana di Beto. Espulso Sottil per proteste.

45′ – Parato! Silvestri neutralizza il calcio di rigore battuto da Ibrahimovic.

45′ – Segnalati due minuti di recupero.

44′ – Rigore per il Milan! Il direttore di gara, dopo essere ricorso al VAR, punisce con la massima punizione un tocco di mano in area friulana di Bijol su una giocata di Leao. Decisione opinabile.

42′ – Fallo commesso in fase d’attacco da Success su Ibrahimovic.

41′ – Ibrahimovic perde malamente un pallone a centrocampo.

40′ – Occasione per il Milan: Silvestri devia in angolo un tiro a giro di Leao. Terzo calcio d’angolo per i rossoneri.

39′ – Altro recupero del Milan.

38′ – Potenziale opportunità per gli ospiti in contropiede gettata al vento da Tonali con un passaggio errato per Saelemaekers.

36′ – Ravvisato un fallo di mano di Diaz al termine di un’iniziativa interessante proposta dal centrocampista offensivo del Milan.

35′ – Tonali subisce fallo da Ehizibue.

34′ – Ravvisata una posizione irregolare di Kalulu.

33′ – I rossoneri, ora più aggressivi, recuperano la sfera. Ibrahimovic guadagna un calcio di punizione poco oltre la linea di centrocampo.

32′ – Manovra l’Udinese nella propria metà campo.

29′ – Segnalata una posizione di fuorigioco di Tomori.

28′ – Secondo calcio d’angolo per il Milan generato da una deviazione di Beto sugli sviluppi del calcio piazzato battuto dalla destra da Bennacer.

27′ – Cartellino giallo per Perez per gioco scorretto su Saelemaekers.

26′ – Tomori riprende regolarmente la sua posizione. Si torna a giocare.

26′ – Gioco fermo per soccorrere Tomori rimasto contuso a terra dopo un contrasto.

25′ – Incomprensione tra Tonali e Ballo-Touré: pallone perso dai rossoneri che negli ultimi minuti sono però riusciti ad alzare il baricentro del proprio gioco.

23′ – Il Milan si ripropone al tiro con una battuta troppo debole e centrale per impensierire Silvestri.

22′ – Silvestri controlla con sicurezza a terra un rasoterra da fuori area di Saelemaekers.

22′ – Primo calcio d’angolo per la formazione di Pioli.

21′ – Manovra con calma il Milan all’altezza della linea mediana del campo.

19′ – Possesso palla dell’Udinese.

18′ – Un tiro-cross (deviato) di Beto dalla sinistra attraversa tutto lo specchio della porta rossonera.

17′ – Quinto calcio d’angolo per i padroni di casa. Milan in evidente difficoltà sul pressing avversario.

16′ – Udogie commette fallo su Diaz.

16′ – Maignan fa suo un debole tentativo di testa effettuato da Success con le spalle alla porta.

15′ – Quarto corner per l’Udinese.

14′ – Termina alta la potente punizione battuta da Ibrahimovic.

13′ – Bennacer è fermato fallosamente da Wallace. Punizione piuttosto interessante per il Milan.

12′ – Traversone impreciso di Pereyra dalla sinistra.

10′ – GOL DELL’UDINESE! 1-0! I padroni di casa si portano in vantaggio con un preciso rasoterra di Pereyra sugli sviluppi di una percussione di Samardzic. Sorpreso Maignan.

9′ – Passaggio corto di Bennacer per Tomori: il Milan perde nuovamente la sfera.

7′ – Terzo calcio d’angolo per la compagine friulana.

5′ – Secondo tiro dalla bandierina per l’Udinese che mantiene l’iniziativa del gioco in questo avvio di gara.

4′ – Si spegne sul fondo un tentativo da fuori area di Success.

3′ – Maignan controlla in presa alta il corner battuto dalla destra da Samardzic.

2′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore dei padroni di casa.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dall’Udinese.

Formazioni Ufficiali di Udinese – Milan:

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Pereyra, Udogie; Success, Beto. Allenatore: Andrea Sottil.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Ballo-Touré; Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.