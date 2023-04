Cronaca Diretta e Streaming Live di Napoli – Milan 02-04-2023 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Napoli – Milan, Posticipo della 28° Giornata di Serie A Domenica 2 Aprile 2023 ore 20:45

CRONACA 1° TEMPO

45’+4′ – Finisce il primo tempo. Napoli e Milan vanno al riposo con i rossoneri in vantaggio per 2-0. Decidono, per il momento, le reti di Leao (17′) e Diaz (25′).

45’+4′ – Altro tiro dalla bandierina per gli azzurri.

45’+3′ – Occasione per il Napoli: Maignan devia in angolo una conclusione di Zielinski. Quarto corner per i padroni di casa.

45’+3′ – Efficace chiusura di Tonali su Politano.

45’+2′ – Giroud guadagna una punizione sulla propria trequarti.

45’+1′ – Terzo calcio d’angolo per il Napoli.

45′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

45′ – Fallo commesso da Theo Hernandez.

43′ – Occasione per il Milan: Meret devia in angolo una conclusione di Diaz. Primo corner per i rossoneri. Proteste del Napoli per una sbracciata di Leao su Politano in avvio d’azione.

42′ – Calabria riprende regolarmente la sua posizione. Si torna a giocare.

41′ – Gioco fermo per soccorrere Calabria rimasto contuso a terra dopo un contrasto giudicato falloso di Kvaratskhelia.

40′ – Cartellino giallo per Lobotka su Diaz protagonista qualche instante prima di un prezioso recupero su Mario Rui al limite della propria area di rigore.

38′ – Fallo commesso in fase d’attacco da Rrahmani su Giroud.

37 – Anguissa subisce fallo da Krunic. Gioco molto spezzettato in questa fase.

36′ – Krunic guadagna un calcio di punizione: fallo di Di Lorenzo.

35′ – Cartellino giallo per Giroud per gioco scorretto su Politano.

33′ – Zielinski commette fallo su Tomori.

32′ – Tonali subisce fallo da Di Lorenzo.

30′ – Apertura a destra imprecisa di Anguissa: Di Lorenzo non riesce a controllare la sfera.

28′ – Rilevato un fallo di Politano in fase offensiva su Theo Hernandez.

28′ – Maignan si oppone in qualche modo a una conclusione da fuori area di Lobotka.

27′ – Secondo calcio d’angolo per il Napoli.

27′ – Mario Rui subisce fallo da Diaz.

25′ – GOL DEL MILAN! 0-2! Gli ospiti raddoppiano con Diaz bravo a controllare un traversone dalla sinistra di Bennacer eludere l’intervento di Mario Rui e battere Meret.

24′ – Pioli, a seguito di una protesta, viene richiamato verbalmente dal direttore di gara.

23′ – Rilevato un controllo con il braccio di Simeone.

22′ – Manovra il Napoli nella propria metà campo.

21′ – Buon recupero di Politano su Theo Hernandez.

17′ – GOL DEL MILAN! 0-1! I rossoneri si portano in vantaggio con Leao a segno con un morbido tocco sotto sugli sviluppi di un bel servizio in verticale di Diaz protagonista di una grande giocata sul versante di destra.

16′ – Cross impreciso di Leao dalla sinistra.

15′ – Efficace chiusura difensiva di Tomori su Simeone.

14′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore del Napoli. Corner generato da una conclusione da fuori area di Politano deviata da Tonali.

11′ – Uscita bassa di Maignan ad anticipare un possibile tentativo a rete di Kvaratskhelia protagonista di una bella iniziativa personale.

10′ – Efficace copertura difensiva di Kjaer in occasione di un lancio di Politano che intendeva raggiungere Simeone.

8′ – Bennacer è fermato fallosamente da Lobotka.

7′ – Occasione per il Napoli: Simeone, servito dalla sinistra di Zielinski, gira con il mancino sul fondo.

6′ – Theo Hernandez si vede respingere due tentativi effettuati in rapida successione dal limite dell’area.

5′ – Prolungato possesso palla degli ospiti.

3′ – Occasione per il Milan: Diaz, servito dalla sinistra da Theo Hernandez, conclude piuttosto debolmente a rete favorendo la presa a terra di Meret.

3′ – Simeone, pressato, non riesce a inquadrare il bersaglio sugli sviluppi di un cross dalla destra di Di Lorenzo.

2′ – Appoggio errato di Kim per Mario Rui a centrocampo.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dal Napoli.

Formazioni Ufficiali di Napoli – Milan:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zieliński; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Marfella; Juan Jesus, Østigård; Demme, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zedadka; Lozano, Raspadori, Zerbin. All.: Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer, Tonali; Díaz, Krunić, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Thiaw; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Origi, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Il posticipo della domenica sera della 28° Giornata di Serie A vede di fronte allo Stadio Diego Maradona il Napoli capolista di Luciano Spalletti ed il Milan Campione d’Italia in carica di Stefano Pioli.

Il match che sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una TIMVISION BOX, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Pre-Partita di Napoli – Milan:

Napoli Milan– Domenica sera andrà in scena il primo dei tre confronti tra Napoli e Milan. Oltre alla sfida di campionato, infatti, le due squadre si sfideranno anche ai quarti di Champions League in un mese di aprile che si preannuncia davvero infuocato. Gli azzurri, grazie alla vittoria contro l’Eintracht di Francoforte, si sono qualificati per la prima volta nella storia ai quarti della competizione.

In campionato, la squadra di Luciano Spalletti continua a viaggiare a ritmi serrati. Il 4-0 contro il Torino dimostra lo strapotere dei partenopei a cui manca davvero poco per poter alzare in alto il trofeo. Nonostante lo 0-0 in casa del Tottenham, anche il Milan è riuscito ad accedere ai quarti dopo tanti anni dall’ultima volta, con la Champions che è da sempre stata l’habitat naturale dei rossoneri.

Se in Europa gli uomini di Stefano Pioli stanno facendo molto bene, qualche difficoltà continua ad esserci in campionato. Nello scorso turno è arrivata la sconfitta per 3-1 in casa dell’Udinese, prima ancora il pareggio interno con la Salernitana ed il KO con la Fiorentina. Sono tre partite che il Diavolo non vince ed è fermo al quarto posto in classifica.

All’andata, a San Siro, a vincere è stato il Napoli per 2-1. Le due squadre erano in perfetto equilibrio, poi però, il gol di Simeone ha consegnato tre punti pesantissimi alla propria squadra, dopo la rete di Giroud che aveva pareggiato quella iniziale di Politano. Da lì in poi, tra l’altro, è cominciato il sogno degli azzurri