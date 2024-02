Cronaca Diretta e Streaming Live di Milan – Napoli 24° Giornata Serie A 11-02-2024

Cronaca Diretta e Streaming Live di Milan – Napoli 24° Giornata Serie A – Domenica 11 Febbraio 2024 ore 20:45

CRONACA SECONDO TEMPO

90ì+6′ – Finisce la partita. Il Milan s’impone sul Napoli per 1-0 in un match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A andato in scena al “Meazza”. La nona affermazione interna, sancita da una rete di Hernandez al 25′, consente ai rossoneri di salire in classifica a 52 punti e portarsi, almeno per una notte, a una sola lunghezza di distanza dalla vicecapolista Juventus impegnata nel Monday Night in casa contro l’Udinese. Si ferma a tre la striscia di risultati utili consecutivi del Napoli nono a quota 35. Per gli azzurri un solo punto nelle ultime cinque gare disputate in trasferta.

90’+6 – Cartellino giallo per Hernandez. Punizione sulla trequarti di destra per il Napoli.

90’+5 – Si giocherà ancora per un minuto.

90′ – Segnalati cinque minuti di recupero.

90′ – Cambio nel Napoli: Ngonge fa il suo ingresso per Juan Jesus.

90′ – Secondo calcio d’angolo per il Napoli.

89′ – Palo del Napoli determinato da una deviazione verso la propria porta di Simic.

86′ – Segnalata una posizione irregolare di Leao che anche in questa circostanza aveva a tu per tu con Gollini sciupato una ghiotta occasione.

85′ – Musah recupera la sfera. Juan Jesus rimedia un cartellino giallo per un fallo commesso ai danni di Hernandez. Primo ammonito nel Napoli.

84′ – Efficace chiusura di Anguissa su Loftus-Cheek.

83′ – Termina a lato un rasoterra di Anguissa dalla distanza.

82′ – Ravvisata una posizione irregolare di Florenzi, invano, autore di un bel controllo in corsa.

81′ – Doppio cambio nel Milan: Jimenez e Jovic fanno il loro ingresso per Pulisic e Giroud.

80′ – Maignan controlla una conclusione di Lindstrom. Primo tiro nello specchio degli azzurri peraltro pericolosi in più di una circostanza.

79′ – Insistita azione d’attacco del Napoli. Squadre, a tratti, molto lunghe.

76′ – Doppio cambio nel Napoli: Olivera e Lindstrom subentrano rispettivamente a Mazzocchi e Lindstrom.

74′ – Respinto un tentativo da fuori area di Mazzocchi.

70′ – Palla-gol per il Milan fallita in contropiede da Leao: l’avanti rossonero, servito sul versante di sinistra dell’area da Musah, conclude a lato da ottima posizione.

68′ – Kvaratskhelia chiama in causa Maignan con una battuta da fuori area. Preme il Napoli. Il Milan appare in difficoltà.

67′ – Efficace chiusura a centro di Gabbia in occasione di un traversone basso di Mazzocchi dalla sinistra che intendeva raggiungere Raspadori.

65′ – Doppio cambio nel Milan: Bennacer e Kjaer lasciano rispettivamente il posto a Musah e Simic.

62′ – Gollini controlla agevolmente un tentativo centrale in acrobazia effettuato da Hernandez.

62′ – Primo calcio d’angolo anche per il Milan.

60′ – Occasione per il Napoli: una conclusione di Politano lambisce il palo di sinistra della porta difesa da Maignan.

58′ – Ottima copertura di Florenzi su Kvaratskhelia lanciato a rete. Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore del Napoli.

55′ – Cambio nel Napoli: Simeone lascia il posto a Raspadori.

54′ – Napoli pericoloso con un fendente dal limite dell’area di Simeone. Azione avviata da un clamoroso errore di Bennacer in fase di uscita.

53′ – Bennacer conclude malamente a rete dopo essersi abilmente procurato lo spazio per il tiro.

52′ – Malinteso tra Adli e Hernandez lungo l’out di sinistra.

50′ – Termina a lato un tentativo di Politano.

48′ – Gollini neutralizza in due tempi una conclusione di Florenzi dal limite dell’area.

46′ – Inizia la ripresa con una variazione nello schieramento del Napoli: Politano al posto di Ostigard.

CRONACA PRIMO TEMPO

45’+3′ – Finisce il primo tempo: Milan e Napoli vanno al riposo con i padroni di casa in vantaggio per 1-0. Decide, per il momento, la rete di Hernandez al 25′. Gara piuttosto intesa ma avara di spunti di cronaca. Occasione per Simeone.

45’+3′ – Segnalata una posizione irregolare da Kvaratskhelia.

45’+1′ – Kvaratskhelia guadagna abilmente il fondo e propone un traversone basso intercettato da Adli.

45′ – Segnalati tre minuti di recupero.

45′ – Hernandez commette fallo su Lobotka.

44′ – Pallone mal gestito da Anguissa.

43′ – Il Napoli si riaffaccia in avanti in queste battute conclusive della prima frazione.

41′ – Kvatskhelia è fermato fallosamente da Florenzi sul versante sinistro.

40′ – Fallo commesso da Hernandez su Kvaratskhelia.

37′ – Cambio forzato nel Milan: Florenzi rileva l’infortunato Calabria.

36′ – Pioli prepara il cambio.

35′ – Gioco fermo: problemi fisici per Calabria.

34′ – Gabbia chiama in causa Gollini con una battuta piuttosto debole e centrale dalla distanza.

33′ – Loftus-Cheek è fermato fallosamente da Ostigard sulla trequarti di sinistra.

31′ – Il Napoli non riesce a riproporsi con efficacia in avanti come aveva fatto nei primi venti minuti.

29′ – Sul versante di sinistra Adli cerca, invano, Leao in verticale: pallone sul fondo.

28′ – I padroni di casa, galvanizzati dal vantaggio, guadagnano una punizione.

27′ – Occasione per il Milan: Gollini si oppone a una potente conclusione a giro di Leao da fuori area.

25′ – GOL DEL MILAN! 1-0! I rossoneri si portano in vantaggio con Hernandez ottimamente servito in profondità da Leao: l’esterno francese trafigge con freddezza Gollini sul primo palo.

24′ – Un servizio in profondità di Leao si rivela irraggiungibile per Pulisic.

23′ – Efficace copertura difensiva di Gabbia.

22′ – Simeone subisce fallo da Gabbia poco oltre la linea mediana del campo.

21′ – Kvaratskhelia è fermato all’ingresso dell’area di rigore rossonera, ma il Napoli recupera immediatamente il possesso della sfera.

19′ – Prolungato possesso palla della compagine diretta da Mazzarri.

15′ – Ritmi di gioco sostenuti soprattutto per merito del Napoli.

14′ – Rischia il Milan in fase d’uscita sul pressing alto degli ospiti. Loftus-Cheek subisce fallo da Anguissa.

10” – Napoli pericoloso: Simeone, ottimamente servito dalla destra da Kvaratskhelia, non riesce di prima intenzione a inquadrare lo specchio della porta difesa da Maignan.

9′ – Il Napoli, da qualche minuto, mantiene l’iniziativa del gioco.

3′ – Segnalata una posizione irregolare di Pulisic.

3′ – Un lancio dalle retrovie di Kjaer si rivela troppo lungo per Pulisic: comoda l’uscita per Gollini.

2′ – Prolungato possesso palla del Milan.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dal Napoli.

Formazioni Ufficiali di Milan – Napoli:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.: Pioli.

NAPOLI (3-5-2): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Kvaratskhelia, Simeone. All.: Mazzarri.