Cronaca Diretta e Streaming Live di Inter – Napoli 29° Giornata Serie A 17-03-2024

Cronaca Diretta e Streaming Live di Inter – Napoli 29° Giornata Serie A – Domenica 17 Marzo 2024 ore 20:45

Inter-Napoli

CRONACA 1° TEMPO

Formazioni Ufficiali di Inter – Napoli:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona.

Dove vedere Inter-Napoli in diretta TV e streaming:

Data: 17 marzo

17 marzo Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Dazn

Dazn Streaming: Dazn

Sarà possibile vedere la sfida tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Francesco Calzona il 17 marzo 2024, alle ore 20:45 in diretta esclusiva su DAZN.

Inter-Napoli sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo TIM VISION BOX, Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inter-Napoli, inoltre, sarà visibile anche sull’applicazione DAZN presente nel menu principale del decoder Sky Q.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

Per il canale Zona Dazn con Sky è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account.

La telecronaca della gara su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo accompagnato nel commento tecnico da Massimo Ambrosini.

Pre-Partita di Inter – Napoli:

Reduce dall’amara eliminazione in Champions League contro l’Atletico Madrid (5-3 ai rigori), l’Inter è pronto a ripartire in campionato proseguendo la sua scalata verso la seconda stella.

Capolista in solitaria (+16 dal Milan secondo), la squadra di Simone Inzaghi vuole portare a casa altri tre punti importanti per avvicinarsi alla certezza matematica della vittoria del tricolore.

Occhio, però, a non sottovalutare il Napoli, anche lui scottato dall’uscita dall’Europa che conta. Seppur in difficoltà in campionato (settimo posto, a -31 dalla capolista), gli azzurri sembrano aver ritrovato fiducia con l’arrivo di mister Calzona.

La prossima Champions resta l’obiettivo da perseguire, nella speranza che venga convalidato anche il quinto posto per la prima posizione dell’Italia nel ranking UEFA.

