Cronaca Diretta e Streaming Live di Inter – Juventus 19-03-2023 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Inter – Juventus, Posticipo della 27° Giornata di Serie A Domenica 19 Marzo 2023 ore 20:45

CRONACA 1° TEMPO:

Probabili Formazioni di Inter – Juventus:

Il solito 3-5-2 per Inzaghi che schiera la sua Inter con la difesa a tre composta da Skriniar, De Vrij e Acerbi di fronte ad Onana. Darmian e Di Marco saranno i due uomini sulla fascia, mentre nella linea di centrocampo spazio a Brozovic completamente ristabilito, Barella e Calhanoglu. Le due punte saranno Martinez e Lukaku.

Stesso schieramento per la Juventus di Allegri che manda in campo i suoi con un 3-5-2 speculare.

In avanti consueto spazio a Di Maria e Vlahovic. Davanti a Szczesny in difesa Danilo, Bremer e Rugani. Nelle zone esterne Cuadrado da una parte e Kostic dall’altra, a centrocampo Fagioli, Locatelli e Rabiot.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

Dove vedere Inter – Juventus in Diretta Tv e Streaming:

Partita: Inter – Juventus

Inter – Juventus Data: Domenica 19 Marzo

Domenica 19 Marzo Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Dazn

Dazn Streaming: Dazn, Tim Vision

Il posticipo della domenica sera della 27° Giornata di Serie A vede di fronte a San Sito l’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Max Allegri. Il match che sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una TIMVISION BOX, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Pre-Partita di Inter – Juventus:

Inter-Juventus. Derby d’Italia numero 229 tra Serie A, Supercoppa e Coppa Italia. Arrivano a queste sfida con un certo distacco in classifica, derivato dalla penalizzazione inflitta alla Juventus per le plusvalenze.

Bianconeri che dopo la sconfitta maturata contro la Roma hanno saputo immediatamente rialzare la testa con un successo per 4-2 contro la Sampdoria.

Nonostante qualche disattenzione di troppo, per via di 7-8 minuti nei quali i bianconeri sono spariti dal campo e hanno permesso ai doriani di recuperare momentaneamente il punteggio, sono riusciti a portare a casa la contesa. Certo situazioni del genere non si dovranno ripetere contro avversarie più forti come l’Inter.

La Juventus, nelle ultime cinque partite, è l’unica formazione che ha tenuto il passo dei partenopei, con 4 vittorie ed una sconfitta. Stesso ruolino di marcia, stessi punti conquistati, il distacco tra le due formazioni rimane invariato sui 30 punti.

L’Inter di Simone Inzaghi, invece, sta attraversando un momento delicato della stagione. Reduce dal passaggio di turno in Champions League con un pareggio a reti bianche ottenuto in casa del Porto (0-0), ha bisogno di conquistare i tre punti per evitare che da dietro possano insidiare il suo posto tra le prime quattro e l’accesso alla coppa dalle grandi orecchie anche per la prossima stagione.

Il tecnico piacentino è rimasto estremamente soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori. La capacità di soffrire, il fatto che il gruppo sia rimasto compatto, non abbia concesso grosse opportunità agli avversari, salvo nel finale.

Una partita che può decidere la stagione delle due formazioni, sia per la corsa alla Champions League ma anche per un posto nella prossima Europa League.