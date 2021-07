Cronaca Diretta e Streaming Italia Belgio EURO 2020 02-07-2021

Cronaca e Diretta Streaming Live di Italia – Belgio Quarti di Finale di Euro 2020, Venerdì 2 Luglio 2021 ore 21:00

Cronaca 2° Tempo:

97’ – Finisce la partita! L’Italia è in semifinale degli Europei! Gli azzurri piegano il Belgio per 2-1! Alle reti messe a segno da Barella (31′) e Insigne (44′) i Diavoli Rossi oppongono soltanto una realizzazione dal dischetto di Lukaku (47′). L’Italia contenderà l’accesso in finale alla Spagna a Wembley martedì 6 luglio alle ore 21.00.

96′ – Corner per il Belgio. Avanza anche Courtois.

92′ – Rilevata una carica di Witsel su Donnarumma proteso in uscita alta.

91′ – Cambio nell’Italia: Chiesa lascia il posto a Toloi.

90′ – Cartellino giallo per Berardi per comportamento non regolamentare in occasione di un calcio di punizione battuto sulla trequarti da De Bruyne. Segnalati cinque minuti di recupero.

89′ – Un cross di De Bruyne è allontanato fuori area di testa da Chiellini.

87′ – Buona chiusura di Thorgan Hazard su Chiesa.

84′ – Occasione Belgio. Doku si accentra con bravura e conclude: pallone alto.

83′ – Prolungato possesso palla del Belgio.

79′ – Cambio forzato nell’Italia: Emerson sostituisce Spinazzola infortunato. Mancini provvede a far entrare anche Berardi al posto di Insigne.

75′ – Doppio cambio nell’Italia: Cristante e Belotti prendono rispettivamente il posto di Verratti e Immobile.

74′ – Cambio forzato nel Belgio: Praet rileva Chadli infortunatosi pochi minuti dopo il suo ingresso il campo.

71′ – Belgio pericoloso con un traversone di Doku dalla sinistra sul quale Lukaku e Thorgan Hazard non riescono ad intervenire.

70′ – Doppio cambio per il Belgio: Mertens e Chadli sostituiscono rispettivamente Tielemans e Meunier.

69′ – Courtois respinge un tentativo dal limite del’area a giro di Insigne.

68′ – Buon momento per l’Italia che si mantiene in fase d’attacco proponendo trame interessanti.

66′ – Palla-gol per l’Italia: Spinazzola, ottimamente servito in area da Insigne dalla sinistra, spedisce al volo sul fondo.

62′ – Efficace ripartenza dell’Italia con Immobile che non controlla al meglio un pallone invitante di Barella.

61′ – Palla-gol per il Belgio in contropiede! Spinazzola si oppone a pochi passi dalla linea di porta ad un tocco da distanza ravvicinata di Lukaku. Solo un corner per i Diavoli Rossi.

60′ – Rinvio impreciso di Courtois: pallone in fallo laterale.

59′ – Segnalata una posizione irregolare di Insigne.

57′ – Quinto tiro dalla bandierina per l’Italia.

56′ – Donnarumma controlla in due tempi un traversone basso di Doku dal fondo.

55′ – Sesto corner per il Belgio.

54′ – Buona chiusura di Chiellini.

52′ – Fallo commesso da Barella su Tielemans sulla trequarti belga.

51′ – Fallo commesso in fase d’attacco da De Bruyne su Jorginho.

50′ – Errore in fase d’impostazione di Barella: il Belgio recupera un pallone a centrocampo.

49’ – Gli azzurri guadagnano due corner in rapida successione.

47’ – Si spegne sul fondo un tentativo di Chiesa dal limite dell’area.

46’ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

Cronaca 1° Tempo:

47′ – Finisce il primo tempo. Italia e Belgio vanno al riposo con gli azzurri avanti per 2-1. Reti di Barella (31′) e Insigne (44′) per l’Italia e di Lukaku per il Belgio su calcio di rigore (47′).

47′ – GOL DEL BELGIO! 1-2! Lukaku accorcia le distanze per i Diavoli Rossi trasformando il penalty con una battuta centrale.

45′ – Rigore per il Belgio! Il direttore di gara decreta una massima punizione per i Diavoli Rossi per una spinta in area di Di Lorenzo su Doku protagnista nelle circostanza di una bella accelerazione. Segnalato un minuto di recupero.

44′ – GOL DELL’ITALIA! 0-2! Insigne raddoppia per gli azzurri superando Courtois con una pregevole conclusione a giro da fuori area dopo aver eluso sulla trequarti Tielemans in dribbling.

43′ – Potenziale opportunità da rete per gli azzurri con Immobile che nella circostanza pecca un po’ di egoismo.

41′ – Italia pericolosa con una conclusione di poco a lato di Chiesa dal limite dell’area.

40′ – Secondo corner per gli azzurri generato da un intervento impreciso di Vermaelen su un traversone proposto dalla destra da Di Lorenzo.

39′ – Fallo commesso in fase d’attacco da Witsel su Verratti.

38′ – Prolungata trama offensiva del Belgio.

36′ – Buon pressing alto degli azzurri che costringono il Belgio a perdere il pallone in uscita.

34′ – Quarto calcio d’angolo per il Belgio.

31′ – GOL DELL’ITALIA! 0-1! Barella, servito in area da Verratti, porta in vantaggio gli azzurri con una precisa battuta a rete in diagonale dopo essersi abilmente destreggiato tra Vertonghen e Thorgan Hazard.

30′ – Il corner battuto dalla sinistra da Insigne è respinto fuori area di testa da Vermaelen.

29′ – Primo calcio d’angolo per l’Italia determinato da un tentativo di traversone in area di Spinazzola deviato da Meunier.

28′ – Vermalen anticipa di testa Immobile: pallone in fallo laterale.

27′ – Termina alta una conclusione a giro di Insigne dal limite dell’area.

27′ – Potenziale opportunità per gli azzurri in contropiede: Chiesa, entrato in area da sinistra, si vede smorzare il suo tentativo di cross da Alderweireld.

26′ – Occasione Belgio: Lukaku impegna Donnarumma. Sulla respinta dell’estremo difensore azzurro Di Lorenzo si rifugia in corner.

25′ – Immobile è fermato al limite dell’area da Vermaelens.

23′ – Cross impreciso di Thorgan Hazard dalla destra: pallone sul fondo.

22′ – Belgio pericoloso: Donnarumma devia con bravura in angolo una potente conclusione di De Bruyne dal limite dell’area.

21′ – Cartellino giallo per Tielemans per gioco scorretto su Verratti.

20′ – Cartellino giallo per Verratti per gioco scorretto su Tielemans.

19′ – Ritmi piuttosto bassi in questa fase.

17′ – Prolungata trama offensiva del Belgio.

16′ – Terzo calcio d’angolo per i Diavoli Rossi generato da un tentativo di Tielemans deviato.

15′ – Possesso palla del Belgio.

13′ – Annullata, a seguito dell’intervento del VAR, una rete di Bonucci per fuorigioco sugli sviluppi del calcio piazzato.

12′ – Jorginho è fermato fallosamente sulla trequarti da Thorgan Hazard.

11′ – Secondo calcio d’angolo per il Belgio pronto ad agire di rimessa.

10′ – Gli azzurri si mantengono in fase offensiva.

9′ – L’Italia sembra aver avanzato il proprio raggio d’azione da alcuni minuti.

8′ – Un tentativo di servizio di Insigne per Immobile si rivela impreciso: pallone sul fondo.

7′ – Buon recupero difensivo di Tielemans sulla propria trequarti.

6′ – Un traversone basso di Doku dalla sinistra risulta facile preda per Donnarumma.

5′ – Possesso palla degli azzurri.

4′ – Segnalata una posizione irregolare di Lukaku.

4′ – Buon avvio di gara dei Diavoli Rossi.

3′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore del Belgio.

2′ – Fallo commesso in fase d’attacco da Chiesa su Thorgan Hazard.

1′ – Tempestiva uscita di Donnarumma sui piedi di Lukaku.

1′ – Inizia a Monaco di Baviera il quarto di finale degli Europei tra Belgio e Italia. Il calcio d’avvio è battuto dai Diavoli Rossi.

Ecco le scelte di Mancini e Martinez. Italia (4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Doku; Lukaku.

Formazioni Ufficiali di Italia Belgio:

Sono due i grandi dubbi di Roberto Martinez per confezionare la tattica del suo Belgio che aspetta con ansia di conoscere la condizione fisica di De Bruyne e Eden Hazard.

La batteria di difesa rimarrà intatta rispetto alla sfida contro il Portogallo con Courtois in porta, Alderweireld e Meunier sulle fascie e Vertonghen al centro con Vermaelen.

A centrocampo, Tielemans e Witsel sono sicuri del posto da titolare mentre Thorgan Hazard dovrebbe sostituire De Bruyne.

In attacco, Mertens e Carrasco, che sostituirà Eden Hazard, daranno man forte a Romelu Lukaku.

Gli azzurri di Mancini non rinunciano all’assetto utilizzato fino ad ora, ma, anche in questo caso, i dubbi sono vari.

Donnarumma sarà certamente tra i pali, così come Di Lorenzo e Spinazzola sugli esterni e Bonucci al centro. A fare da compagno di reparto di Bonucci dovrebbe esserci Giorgio Chiellini, pronto al ritorno, ma se i test fisici non daranno l’esito positivo giocherà Acerbi.

Barella e Jorginho occuperanno il proprio posto a centrocampo, mentre Verratti è favoritissimo su Locatelli.

In attacco, dubbio su Berardi che potrebbe partire dalla panchina a favore di Federico Chiesa, che potrebbe servire, però, a partita in corso, mentre sono sicuri del posto da titolare Lorenzo Insigne e Ciro Immobile.

Belgio (4-2-3-1): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; Mertens, Carrasco; Lukaku.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.

Pre Partita di Belgio Italia:

Ci siamo meritati l’onore di cantare l’inno a Monaco di Baviera, ma adesso, per dimostrare di essere diventati grandi, bisogna battere i migliori.

Il tabellone di Euro 2020 mette di fronte due delle squadre che più avevano convinto dal punto di vista del gioco, nonché due protagoniste con l’ambizione di andare fino in fondo in questa competizione.

Gli azzurri hanno sudato sette camicie contro un’Austria davvero ottima che ha improntato la partita dal punto di vista fisico, evidenziando i limiti e le imperfezioni che l’Italia sembrava aver dimenticato di avere dopo la fase a gironi.

Adesso, Mancini e compagni, per continuare il proprio sogno, dovranno affrontare l’avversario più difficile e ostile che questo Europeo potesse offrire, ovvero il Belgio, prima nel ranking mondiale e vogliosa di mettere un trofeo nella propria bacheca.

Un quarto di finale che ha il sentore di una finalissima perché, con la Francia fuori dai giochi, sono cambiati gli equilibri di questo clamoroso europeo.

Il Belgio di Martinez ha un solo risultato in mente: la vittoria e vedendo l’alto tasso tecnico proposto dai rossi, l’ossessione per il trionfo è giustificato.

L’Italia non dovrà aver paura dei propri avversari e dovrà avere l’umiltà di crearsi una partita di sacrificio, grinta e cuore.

Lukaku conosce bene lo stile azzurro, così come Mertens; nonostante la possibile mancanza di De Bruyne e Eden Hazard, i sostituti sono di valore eccelso e attenzione anche a Thorgan Hazard e Meunier, autori di un grande europeo fino ad ora.

Servirà l’Italia della fase a gironi, servirà la stessa grinta messa da Chiesa nel suo ingresso in campo contro l’Austria, servirà onorare la maglia azzurra, poi sarà quel che sarà.

