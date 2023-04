Cronaca Diretta di Roma – Milan e come vederla in Streaming Live 29-04-2023

Cronaca Diretta e Streaming Live di Roma – Milan, 32° Giornata di Serie A Sabato 29 Aprile 2023 ore 18:00

Cronaca 1° Tempo:

Probabili Formazioni di Roma – Milan:

Mourinho manda in campo la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali, Mancini e Ibanez laterali esterni con Kumbulla al centro. La linea a quattro di centrocampo è formata da Cristante e Matic al centro con Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Belotti punta centrale supportato da Pellegrini ed El Shaarawy.

Pioli schiera il Milan con il 4-2-3-1. Maignan sarà a presidio del sette, linea difensiva a quattro davanti a lui con Hernandez e Calabria esterni e Tomori e Kalulu centrali. I due di centrocampo sono Krunic e Tonali e davanti a loro il tridente di trequarti formato da Diaz, Bennacer e Leao. Giroud sarà l’unica punta.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti. All. Mourinho

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli

Dove vedere Roma – Milan in Diretta Tv e Streaming:

Partita: Roma – Milan

Roma – Milan Data: Sabato 29 Aprile

Sabato 29 Aprile Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Dazn

Dazn Streaming: Dazn, Tim Vision

Il Big Match della 32° Giornata di Serie A vede di fronte allo Stadio Olimpico la Roma di Mourinho ed il Milan di Pioli appaiate a 56 punti al 4° posto.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN

Al termine delle partite, gli utenti avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Roma – Milan potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su Pc, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Pierluigi Pardo con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Roma – Milan, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick.

Pre-Partita di Roma – Milan

Storia ed emozioni di egual robustezza si fondono nella sfida tra Roma e Milan. Incontro d’alta quota tra due squadre giustamente ambiziose e intenzionate a confermare appieno il loro blasone.

Il match di andata a San Siro dell’8 gennaio scorso è terminato in pareggio per 2 a 2 regaland gol e spettacolo.

Le due compagini si presentano alla partita appaiate a quota 56 punti ma con il Milan quarto e avanti di una tacca.

La sfida tra Roma e Milan in programma all'"Olimpico" sabato 29 aprile alle 18:00 sarà trasmessa su Dazn in diretta TV o streaming.

Roma e Milan sono appaiate al 4° posto in classifica con 56 punti e chi tra le due vincerà la sfida di domani farà un bel passo per aggiudicarsi il 4° posto che vale l’accesso in Champions League la prossima stagione

La Roma vuole subito rialzare la testa dopo il pesante stop contro l’Atalanta di lunedì sera, dove è uscita sconfitta 3 a 1 dal “Gewiss Stadium”.

I giallorossi venivano da una serie scintillante di tre vittorie di fila in campionato contro Sampdoria, Torino e Udinese.

Il Milan è invece tornato a vincere al “Meazza” domenica pomeriggio contro il Lecce 2 a 0 come non gli accadeva di fare da due incontri davanti al pubblico amico dopo i pareggi contro Salernitana 1-1 ed Empoli 0-0.

Entrambe le squadre oltre a puntare al 4° posto sono impegnate nelle semifinali di Coppe Europee.

La Roma si è sbarazzata in “Europa League” della concorrenza degli olandesi del Feyenoord liquidandoli con un disinvolto 4-1 e attende ora di affrontare in semifinale i tedeschi del Bayer Leverkusen con cui ha in comune un ex molto ricordato all’ombra del Colosseo, Rudi Voeller.

Il Milan, invece, con il pareggio per 1-1 a Napoli è approdato in semifinale di “Champions League” dove lo attende uno scoppiettante derby con l’Inter che ha estromesso il Benfica confermandosi bestia nera delle portoghesi dopo avere spazzato via il Porto.

Precedenti e statistiche di Roma – Milan:

Quella che sta per andare in scena è la sfida numero 194 tra Roma e Milan di cui 174 in Serie A.

Il bilancio totale vede 82 vittorie del Milan, 51 della Roma e 61 pareggi con 275 gol all’attivo per il Milan e 219 per la Roma.

La serie storica degli incontri giocati in Serie A è nettamente a favore del Milan e parla di 45 vittorie giallorosse, 78 rossonere e 51 pareggi.

Considerando solo i match giocati all’Olimpico sono sempre in vantaggio i rossoneri con 31 vittorie contro le 29 della Roma (gol in questo caso quasi in pareggio con 108 gol contro 109).