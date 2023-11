Cronaca Diretta di Juventus – Inter e dove vederla in Streaming 13° Giornata Serie A 26-10-2023

Cronaca Diretta di Juventus – Inter, 13° Giornata di Serie A Domenica 26 Novembre 2023 ore 20:45

Cronaca 1° Tempo:

Probabili Formazioni di Juventus – Inter:

Per la formazione di Allegri in porta ci sarà Szcesny, la difesa a tre composta da Gatti, Bremer e Rugani. Soluzioni tampone per via delle assenze prolungate di Alex Sandro, Danilo e De Sciglio. A centrocampo l’impego di Nicolussi Caviglia come centrocampista al posto di Locatelli, in dubbio per una frattura alle costole, assieme a McKennie e Rabiot. Kostic e Cambiaso i due esterni, mentre in avanti la coppia sarà composta da Chiesa e Vlahovic.

L’ Inter, a sua volta, vedrà Sommer in porta, difesa composta da Darmian, De Vrij e Acerbi, con la mancanza di Bastoni e Pavard. A centrocampo in dubbio Calhanoglu con probabile sostituto Asllani, mentre in avanti la coppia Martinez e Thuram

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Mckennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu (Asllani), Mikhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Pre-Partita di Juventus – Inter:

Alle 20:45 di domenica allo “Stadium” di Torino la Juventus di Allegri affronta l’Inter di Inzaghi nel big match di giornata che sarà trasmesso diretta Streaming DAZN. E’ il Derby d’Italia tra la prima in classifica l’Inter e la seconda la Juventus.

L’Inter è a quota 31 punti e la Juventus a -2, con una vittoria casalinga i bianconeri potrebbero superare i nerazzurri al comando.

Entrambe le squadre vengono da una striscia lunga di vittorie consecutive. L’Inter ne ha ottenute 4 mentre la Juventus 5.

Il derby d‘Italia quest’anno promette scintille ed un pezzo di scudetto sulle spalle.

La formazione di Allegri è reduce da una serie di risultati utili consecutivi importante (ben 5), ha subito solo una rete nelle ultime cinque sfide disputate. Ha la seconda miglior difesa, proprio dietro ai nerazzurri di una sola marcatura (7 contro 6).

C’è un dato che rispecchia un settore della squadra, quello offensivo, che non sta funzionando a dovere. La reti realizzate, infatti, sono poche, solo 19, a fronte delle 26 realizzate dagli avversari di domenica. Ma di questo problema Allegri non pare si senta eccessivamente preoccupato: