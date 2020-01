Cristiano Ronaldo: quanto guadagna, quanto vale e patrimonio

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo? Le sue fortune finanziarie del talento di Madeira derivano solo dal calcio oppure anche dal marketing? Percorriamo a 360 gradi il mondo di Cristiano Ronaldo, tra sponsor, campo da gioco e business.

Il suo passaggio alla Juventus nell’estate 2018, forse, non se lo sarebbe aspettato nessuno. Cristiano Ronaldo, dopo tre Champions League consecutive conquistate con la maglia del Real Madrid e tanta gloria, aveva deciso che era arrivato il tempo di una nuova sfida, e i bianconeri facevano al caso suo.

L’inizio dell’ultima grande sfida del talento di Madeira ha portato alla luce uno degli aspetti in cui lui è uno dei leader mondiali, ovvero i guadagni.

Nell’accordo stipulato con la società capitanata da Andrea Agnelli, infatti, spicca l’entità dell’ingaggio, che tocca la sbalorditiva cifra di 31 milioni di euro annuali, ben 7 in più rispetto agli emolumenti che percepiva con la Camiseta Blanca.

Ma questa è solo una parte della galassia finanziaria di Cristiano Ronaldo, un calciatore che riesce a ottenere la maggior parte dei suoi guadagni solamente “vendendo” il suo nome attraverso vari sponsor e tanti interessi. D’altra parte, l’uomo che ne cura gli interessi è il potente Jorge Mendes, il secondo procuratore più influente al mondo dopo Jonathan Barnet.

Dal calcio alla moda, fino ad arrivare ai videogiochi, Cristiano è sicuramente un personaggio moderno e un uomo d’affari di successo, oltre a essere uno dei più grandi campioni della storia del calcio.

L’INGAGGIO MONSTRE DI CRISTIANO RONALDO

Agli occhi di chi lo conoscere prima di tutto come calciatore, Cristiano Ronaldo è un tesserato della Juventus. Nell’estate 2018, strappandolo al Real Madrid per la cifra record di 105 milioni di euro, nonostante una clausola rescissoria di ben 1 miliardo, i bianconeri si sono assicurati le prestazione del portoghese dopo un braccio di ferro durato parecchie settimane.

Sottoscrivendo l’accordo con la Juventus, il portoghese si è assicurato un ingaggio annuale di 31 milioni di euro annuali, ai quali si deve aggiungere una parte di 1,5 milioni di vari premi individuali fissati.

Tutto ciò lo porta a essere, per ingaggi, il secondo calciatore più pagato al mondo, dietro solo a Leo Messi.

IL RICCO UNIVERSO DEGLI AFFARI DI CRISTIANO RONALDO

La parte calcistica, però, è solo una parte del mondo che ruota intorno ai suoi affari e ai suoi lauti guadagni. Secondo Forbes, a testimoniare ciò, è il fatto che nella classifica degli sportivi più pagati in assoluto il portoghese si posiziona al terzo posto, con ben 97,1 milioni di euro di introiti annuali.

A questo punto, però, è opportuno addentrarci nella infinita galassia degli sponsor che, a vari titolo, hanno stretto accordi con il campione portoghese.

Correva l’anno 2016 quando ha messo a segno quello che, a tutti gli effetti, può essere considerato il colpo d’immagine più importante. L’asso di Madeira, infatti, quell’anno ha firmato con la Nike un contratto a vita da ben 24 milioni di dollari annuali.

Gli altri sponsor con i quali Cristiano ha un accordo sono anche Herbalife, Armani, Pokerstars, Sacoor Brother, Castrol e Tag Heuer.

Ultimo ma non ultimo, il suo ruolo di copertina per la versione 2019 di Fifa, per il quale è stato testimonial EA, dopo aver prestato il suo volto nel 2018 per Konami nelL’analogo videogioco Pro Evolution Soccer.

Se vogliamo parlare delle altre attività meno note e in capo al portoghese, infine, c’è da dire che sono presenti sul mercato in essere una linea di intimo (Cr7 Underwear) e una di profumi, senza dimenticare che con il marchio Pestana Cr7 Lifestyle Hotels ha aperto ben sei hotel a 5 stelle.

Tirando le somme, quindi, si stima che il suo patrimonio personale, attualmente, navighi tra i 300 e i 350 milioni di euro.

CRISTIANO RONALDO SUI SOCIAL

Un capitolo a parte merita, inoltre, il rapporto che Cristiano Ronaldo ha con i social network, i quali non garantiscono direttamente un guadagno, ma fungono da veicolo efficace e diretto per poter generare introiti e pubblicità.

Attualmente il porteghese può vantare circa 142 milioni di fan su Instagram, 122 milioni su Facebook e 72 milioni su Twitter.

Stando a uno studio della società britannica Hopper HQ nell’estate 2018, si stima che ogni post pubblicato da Cristiano Ronaldo su Instagram gli faccia guadagnare circa 750mila dollari.

Insomma, un campione di calcio e di guadagni, ma soprattutto di affari e fama personale.

