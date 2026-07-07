Cristiano Ronaldo addio Mondiale e nazionale?

Cristiano Ronaldo non decide il futuro a caldo: “Non prenderò decisioni affrettate”

L’eliminazione del Portogallo contro la Spagna ha chiuso definitivamente il sogno mondiale di Cristiano Ronaldo, ma non ha ancora scritto l’ultima parola sulla sua avventura con la nazionale.

Dopo la sconfitta per 1-0 negli ottavi di finale dei Mondiali 2026, decisa dal gol di Mikel Merino nel recupero, CR7 ha confermato che questa è stata la sua ultima Coppa del Mondo, ma ha spiegato di non voler prendere decisioni immediate sul futuro internazionale.

Il fuoriclasse portoghese aveva già annunciato, alla vigilia della sfida contro la Spagna, che il Mondiale 2026 sarebbe stato l’ultimo della sua carriera. L’obiettivo era provare ad allungare il cammino almeno fino ai quarti, ma la rete spagnola nel finale ha spento le speranze del Portogallo e ha lasciato Ronaldo senza l’unico grande trofeo che manca alla sua collezione: la Coppa del Mondo.

A fine partita, il 41enne ha parlato con amarezza, ma anche con lucidità. Ronaldo ha ammesso la delusione per l’eliminazione, ribadendo di aver dato tutto per la maglia del Portogallo. Allo stesso tempo, però, ha chiarito di non voler decidere il proprio futuro sull’onda dell’emozione.

“Mi dispiace lasciare il Mondiale in questo modo. Ho dato tutto, ho fatto del mio meglio. È stato il mio ultimo Mondiale, sì, ma ora avrò tempo per riflettere e stare con la mia famiglia. Non prenderò decisioni affrettate”, ha dichiarato Ronaldo dopo la partita.

Ronaldo e il Portogallo: 23 anni di storia, titoli e rimpianti

Il rapporto tra Cristiano Ronaldo e il Portogallo è uno dei più lunghi e simbolici della storia del calcio moderno. CR7 ha ricordato di aver giocato per 23 anni con la nazionale e di aver contribuito alla conquista di tre titoli, cambiando per sempre la dimensione internazionale della Selecao.

“Prima di Cristiano, il Portogallo non aveva vinto nulla”, ha sottolineato Ronaldo, rivendicando il peso del suo percorso. Il riferimento più forte resta naturalmente a Euro 2016, il trionfo che ha consegnato al Portogallo il primo grande titolo della sua storia. Per Ronaldo, quella vittoria ha un valore enorme, paragonabile per importanza emotiva a un Mondiale.

“L’Europeo è stato il più importante. Per me il 2016 ha la stessa dimensione di una Coppa del Mondo”, ha spiegato CR7, confermando quanto quel successo resti centrale nella sua carriera.

Il rimpianto, però, è evidente. Ronaldo lascia il suo ultimo Mondiale senza essere riuscito ad arrivare fino in fondo. La sconfitta contro la Spagna chiude una rincorsa lunghissima, iniziata oltre vent’anni fa e passata attraverso momenti memorabili, record, gol pesanti e delusioni nelle fasi decisive.

Futuro in nazionale: continuare o chiudere l’era CR7?

La domanda adesso è inevitabile: Cristiano Ronaldo continuerà a giocare con il Portogallo oppure chiuderà anche la sua carriera internazionale? L’attaccante non ha voluto dare una risposta definitiva, spiegando che non è il momento giusto per scegliere.

“Non decido nulla a caldo. Ora non è importante sapere se continuerò o meno. Domani mi sveglierò come mi sono svegliato oggi, con la coscienza pulita”, ha aggiunto Ronaldo.

La riflessione sarà inevitabile. Il Portogallo si prepara a una nuova fase, anche perché Roberto Martinez lascerà la guida della nazionale dopo tre anni. Con un nuovo commissario tecnico e con l’obiettivo di costruire il percorso verso Euro 2028, la Selecao dovrà capire se ripartire ancora da Ronaldo o aprire definitivamente una nuova era.

Dal punto di vista tecnico, il dibattito è già aperto. Ronaldo ha segnato tre gol ai Mondiali 2026, ma il suo impatto nel gioco collettivo e nella fase senza palla è apparso più limitato rispetto al passato. Con il passare del tempo, la gestione del suo ruolo diventa sempre più delicata, soprattutto in una nazionale ricca di talento offensivo e chiamata a progettare il futuro.

Il Portogallo verso il dopo Ronaldo

Il Portogallo dovrà presto affrontare il tema più difficile: immaginare una nazionale senza il suo giocatore più grande di sempre. Ronaldo ha rappresentato un’epoca, ha trasformato il peso internazionale della Selecao e ha dato al Paese una mentalità vincente che prima non aveva mai raggiunto gli stessi livelli.

Allo stesso tempo, la nuova generazione portoghese ha bisogno di spazio, continuità e responsabilità. Giocatori come Gonçalo Ramos, Rafael Leão, João Félix, Francisco Conceição, Vitinha e Bruno Fernandes possono guidare il nuovo ciclo, ma servirà una scelta chiara da parte della federazione e del prossimo commissario tecnico.

Ronaldo si prenderà del tempo. Non vuole chiudere in modo impulsivo, né restare soltanto per inerzia. La sua decisione avrà un peso enorme, non solo per la sua carriera, ma anche per il futuro del Portogallo.

Per ora resta l’immagine di Dallas: la Spagna in festa, il Portogallo eliminato e Cristiano Ronaldo costretto ad accettare che il suo ultimo Mondiale si sia chiuso agli ottavi. La Coppa del Mondo resterà l’unico vuoto nella carriera di un campione che ha comunque segnato per sempre la storia della sua nazionale.