Crisi Milan: numeri e motivazioni

La Crisi dei rossoneri sembra irreversibile, anche se nel calcio mai nulla è dato per scontato. In questo articolo si cercherà di analizzare dettagliatamente perché il Milan Campione D’Italia è arrivato a questo punto.

Dopo Milan-Sassuolo 2-5 è giusto fare delle riflessioni. I rossoneri sono momentaneamente terzi, in coabitazione con Atalanta e Lazio e con la Roma dietro a -1. La Champions League è a forte rischio e i rossoneri dovranno cercare di risolvere i loro problemi, i quali appaiono molteplici:

1) Paolo Maldini. Tutto parte dall’intervista alla Gazzetta dello Sport di Maggio 2022. Le parole dell’ex capitano rossonero sono scolpite nella pietra: “Con tre big possiamo aprire un ciclo”. Ecco dei tre big a Milano (che effettivamente sarebbero serviti) nemmeno l’ombra e in più il rinnovo tardivo (30 Giugno 2022) non faceva presagire bei segnali. Inoltre le dichiarazioni post Lazio-Milan: “Siamo nei parametri” non hanno certamente aiutato tifosi e ambiente Milan in generale.

2) Calciomercato. Nell’estate del 2022 sono arrivati De Ketelaere, Origi, Pobega (ritorno dal prestito), Thiaw, Dest, Adli, Vranchx. Ad oggi i migliori, semplicemente per contributo effettivo sono stati Pobega e Origi, con 2 gol a testa. Il resto non è minimamente pervenuto, nonostante De Ketelaere abbia giocato tanto. Vazquez è arrivato nel Gennaio 2023, ma ad oggi anche lui non è pervenuto. Inoltre l’assenza di Kessie si sta palesando sempre di più. L’ivoriano manca però più da trequartista. Ad oggi Tonali e Bennacer non fanno rimpiangere l’ex calciatore dell’Atalanta.

3) Infortuni. Il Milan di Pioli, storicamente, non ha mai lavorato con tutta la rosa al completo. Tranne gli ultimi 6 mesi della scorsa stagione (quelli che sono valsi lo scudetto), Pioli non ha mai avuto grande scelta (questa colpa va rintracciata certamente nello staff atletico). Tra tutti, quello di Maignan è certamente quello più impattante. Il francese come presenza e caratteristiche è un portiere unico. Lui incide con il suo gioco in una maniera incredibile. Potremmo dire (con le dovute proporzioni ovviamente) che lo fa esattamente come Neur nel Bayern Monaco. Risulta essere un Libero aggiunto.

4) Tatarusanu. E’ evidente che l’ex portiere della Fiorentina non sia da Milan. Non ha la personalità di Maignan e in più dimostra sempre poca reattività tra i pali. Non sono certamente tutte sue le colpe, ma anche dei difensori (tutti) che hanno abbassato tremendamente il loro livello.

5) La Difesa. Il Milan ha la 13° difesa del campionato con 29 gol subito in 20 giornate. Lo scorso anno furono 31 in 38 e arrivò lo Scudetto. Quest’anno, di questo passo, anche la zona Champions League è a rischio. Altro dato preoccupante, solo 4 volte i rossoneri hanno tenuta imbattuta la propria porta. Certo, anche prima le cose non andavano benissimo, ma prendere 13 gol in 4 partite è veramente troppo.

6) Atteggiamento. Sembra che il Milan non sia in grado di ripetere a livello psico-fisico le ultime due stagioni. La squadra di Pioli è sempre stata caratterizzata dal grande ritmo e dall’intensità. Certamente dopo le dichiarazioni di Tonali e Kjaer nei mesi precedenti e le prestazioni di qualcuno, è evidente che l’entusiasmo e le motivazioni non siano le stesse del biennio 2020-2022. Da capire se c’è unione con l’allenatore, specialmente dopo il 2-2 con la Roma. Troppa superficialità e presunzione in alcune situazioni.

7) Poco coraggio di Pioli. Certe scelte tattiche e di formazioni sono difficilmente spiegabili. Pioli è sempre stato caratterizzato da una grande elasticità mentale. Quando c’era da prendere decisioni forti (panchinare Tonali, Leao, Diaz, Kessie, Romagnoli ecc) o cambiare modulo non si è mai tirato indietro. Adesso però deve cambiare, chissà cominciando dal derby di Milano, in programma Domenica sera a San Siro.

8) Società. Nella pausa del Mondiale, la società di Gerry Cardinale poteva provare a cambiare qualcosa. Bene o male il Milan, nonostante qualche affanno, era comunque secondo e a distanza di sicurezza sul 5° posto. Potevano essere fatti degli acquisti funzionali e mettere una pezza su eventuali (evidenti direi) errori della campagna estiva. Invece si è rimasti così, quasi a sperare in un miracolo.

9) Risultati. Eliminazione dalla Coppia Italia, sconfitta in Supercoppa Italiana (altri 3 gol subiti), a -15 dal Napoli capolista. Questi i numeri spietati sulla stagione del Milan. Non solo non si conquisteranno trofei, ma come già ribadito, la Champions League è a forte rischio e a livello economico sarebbe una mazzata tremenda. E pensare che fino al 2-0 con la Roma (momentaneo), la stagione era assolutamente positiva.

Non tutto è ovviamente perduto. La stagione è ancora lunga. Così non si può continuare. C’è chi invoca il passaggio al 4-3-3 e il lancio di Vazquez (in attesa del rientro di Maignan), ma questo non può bastare. La domanda secondo me più importante da porsi è: La squadra e Pioli remano nella stessa direzione? Se sì, allora qualche accorgimento tattico è necessario. Se la risposta fosse no, bisognerebbe cambiare allenatore e salvare il salvabile, quella Champions League che è assolutamente necessaria per una grande squadra come il Milan.