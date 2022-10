Cremonese-Napoli 1-4, Spalletti: “Complimenti alla Cremonese per come ha giocato. Vittoria di grande carattere”

Il Napoli vince 4-1 contro la Cremonese con le reti di Politano, Simeone, Lozano e Mathías Olivera. Le parole di Luciano Spalletti al termine della partita.

Dopo il 6-1 contro l’Ajax, il Napoli arriva a ben dieci reti in due partite. Questa volta la vittima della giostra azzurra è stata la Cremonese. Un 4-1 molto pesante per Grigiorossi che escono con le ossa rotte dal proprio stadio. Luciano Spalletti è davvero entusiasta di quanto visto stasera. Tutti i giocatori hanno dato sé stessi per la partita.

La Cremonese ha giocato molto bene e non merita di stare nella posizione in classifica in cui si trova ora, ha ammesso il tecnico. La squadra è ben messa in campo e nella ripresa ha messo quasi alle strette lo stesso Napoli. Simeone è stato fondamentale ancora una volta da subentrato e potrebbe avere qualche occasione in più dal primo minuto.

Kvara ancora una volta fondamentale per la sua squadra. Si è procurato un rigore ed ha fatto vedere giocate di grandissima qualità. Altruista anche nell’assist per Lozano. Ottima anche la prestazione di Mathias Olivera che si è sempre fatto trovare al posto giusto. Bisognerà continuare così anche perché ci saranno sempre insidie in altre partite.