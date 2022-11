Cremonese-Milan 0-0, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Dovevamo fare meglio, io per primo”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni dopo il pareggio del “suo” Milan contro la Cremonese allenata da Massimiliano Alvino.

Il tecnico rossonero è rimasto ovviamente deluso da questo pareggio a reti bianche: “Dovevamo fare di più, compreso io, specialmente nel secondo tempo. Non siamo riusciti a creare un volume di gioco e di situazioni per creare più occasioni. Credo che nel secondo tempo abbiamo perso velocità e si sono creati tanti duelli e ne abbiamo vinti pochi”.

La Cremonese non ha concesso spazi, ma la verità è che non è stato il solito Milan. Questa classifica e questa distanza di -8 punti dal Napoli non deve piacere ai rossoneri. Ora si dovrà guardare avanti e pensare alla successiva gara di campionato contro la Fiorentina. Certamente contro la squadra Viola servirà un altro atteggiamento, oltre ad una prestazione migliore.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

La squadra fisicamente sta abbastanza bene. Forse oggi il più stanco era Tomori, ma sostanzialmente gli altri erano abbastanza freschi. Certamente dopo la sosta si dovranno recuperare lucidità ed energia in vista degli impegni del Campionato, della Champions League, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana.

L’ex tecnico di Lazio e Inter loda Spalletti e il campionato dei partenopei, ma certamente oltre ai meriti degli avversari ci sono dei demeriti evidenti della squadra rossonera e questo viene sottolineato in maniera giusta dal tecnico rossonero.

Certamente Leao e De Ketelaere subentrati dalla panchina non hanno fatto una grande gara, ma come giustamente dice Pioli non ci si può concentrare solo sulla prestazione dei singoli, ma bisogna guardare tutta la prestazione della squadra.