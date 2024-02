La creatina fa male ? Opinioni, proprietà, usi e dove comprarla

La creatina è una sostanza sintetizzata dal nostro corpo ma può essere assunta anche come integratore. Viene usato dagli sportivi per accrescere la massa muscolare. Questa sostanza è già presente nel nostro organismo in una quantità proporzionale al peso corporeo della persona e la sua massa muscolare (circa 30 mg per ogni kg) .

Ma a cosa serve la creatina? Come assumerla e quando? La creatina per dimagrire va bene? Dove si trova? Sono alcune delle domande più comuni quando si parla di questa sostanza. Trovate le risposte all’interno di questa guida completa sulla creatina.

Creatina, cos’è e dove si trova?

Fegato, reni e pancreas sintetizzano la creatina usando gli aminoacidi Glicina, Metionina e Arginina come base di partenza. Può essere sennò assunta con la dieta. Ne sono ricchi gli alimenti che hanno origine animale, in modo particolare il pesce e la carne. La stessa parola creatina deriva infatti dal greco, kreas, cioè carne.

Sia quella che viene sintetizzata dal corpo, assunta con la dieta o attraverso integratori sportivi come quelli di Foodspring, ecco che il tessuto muscolare la capta e la prende per se. Il suo scopo a livello metabolico è quello di soddisfare la richiesta di energia del meccanismo anaerobico alattacido.

Si tratta infatti di uno dei depositi energetici dei nostri muscoli. Durante una contrazione muscolare rapida e intensa questa viene attivata e utilizzata. Pensate che il 95% di questo aminoacido prodotto dal nostro corpo si muove verso i muscoli mentre il restante 5% verso il cervello e il cuore.

Per ottenere buoni benefici dalla creatina nello sport occorre raggiungere un fabbisogno giornaliero pari a 2 grammi. Significa che dovremo assumere molti piatti a base di carne e di pesce ma in questo modo è difficile arrivare alla quantità di creatina desiderata. Gli sportivi infatti, decidono spesso di integrare la dieta con gli integratori a base di creatina. Questi prodotti sono ancor più importanti per chi segue una dieta vegetariana o vegana visto che hanno difficoltà ad assumere questa sostanza attraverso l’alimentazione.

Gli integratori sportivi di creatina vanno assunti preferibilmente lontano dai pasti e dall’assunzione di caffeina, così da aumentare l’assorbimento. Come avete capito da questo paragrafo introduttivo, la creatina è un mix di aminoacidi. Non è una sostanza dannosa ma anzi, completamente naturale. Non ha niente a che vedere con il doping.

Creatina, a cosa serve? Benefici e proprietà

A cosa serve la creatina lo abbiamo visto. I suoi effetti benefici e le sue proprietà però non si limitano all’ambito sportivo. Sono tanti i motivi per cui questa sostanza è tanto importante.

Creatina nello sport

Gli studi hanno dimostrato l’importanza della creatina nello sport, soprattutto quelli che richiedono un breve ma intenso sforzo fisico. E’ adatta per esempio a chi pratica body building. Un buon incremento integrativo di questo aminoacido secondo diversi esperti può incrementarlo di quasi il 20% nei muscoli, migliorando così la funzionalità neuromuscolare e anche la capacità contrattile.

Non solo, può aumentare la potenza massimale che viene esercitata ell’esercizio prima che si presenti la sensazione di fatica, la quale poi viene anche ridotta.

Grazie alla creatina vi è un aumento di massa di circa 2 chili nella prima settimana per l’acqua che viene trattenuta nei muscoli. In un secondo momento, sarà massa magra a tutti gli effetti, questo perché lo sportivo sopporta un peso maggiore in fase di allenamento.

La creatina non serve solo a guadagnare massa, ma anche a definirsi. Grazie a questi integratori sportivi è possibile mantenere la massa magra. Ma perché la creatina è l’integratore adatto agli sportivi? E’ arrivato il momento di entrare nel dettaglio dei benefici della creatina.

Aumenta la forza fisica: la creatina aumenta la capacità delle fibre muscolari di avere una contrazione rapida. Ciò si traduce in una maggior accelerazione e più forza fisica. Quando l’accelerazione è costante ma la forza è aumentata, ecco che deve aumentare la massa del muscolo. Aumenta la sintesi di glicogeno: il glicogeno è una riserva energetica glucidica. L’assunzione di creatina porta a un aumento di circa il 18% di glicogeno muscolare. Ecco che entrambi i composti portano un beneficio alla muscolatura. Aumenta la massa muscolare: i due benefici appena visti, postano al terzo. Aumenta la massa muscolare perché la forza in più data dalla creatina permette di sollevare carichi maggiori. Di conseguenza cresce la massa muscolare.

Creatina per la salute

La creatina vanta diverse proprietà anche nel campo della salute. Assumerla nelle giuste quantità permette di ottenere significativi vantaggi non solo nel campo sportivo per aumentare la potenza muscolare. Sono particolarmente interessanti anche le proprietà:

Cardioprotettiva: protegge l’apparato cardiaco.

Antiossidante: la creatina è utile per contrastare l’ossidazione cellulare, responsabile dell’invecchiamento prematuro ma anche di numerose malattie.

Neuroprotettiva: sembra che ha un ruolo nella protezione delle lesioni neurologiche.

La creatina è stata utilizzata ottenendo poi discreti successi anche quando sono in corso patologie come la cachessia, l’insufficienza cardiaca, la distrofia muscolare, la sclerosi laterale amiotrofica e la sarcopenia.

Creatina per dimagrire, funziona davvero?

La creatina accompagna lo sportivo nell’aumento di massa magra e nella diminuzione di massa grassa. Un integratore valido appunto aiuta a potenziare questo effetto ma partendo comunque dalla base che occorre anche una corretta alimentazione e un corretto allenamento alla base. Così come serve anche il momento di riposo.

La creatina non deve essere vista come la soluzione che permette di perdere peso senza sforzo ma piuttosto un integratore che aiuta e supporta in un processo fisico naturale. Chi inizia ad allenarsi e segue un’alimentazione bilanciata, inizia inevitabilmente a perdere massa grassa e metter su massa magra, aumentando anche quella muscolare. Un buon integratore aiuta in questo processo, supportando il corpo.

L’aiuto che si ottiene è anche di veder aumentare la massa muscolare perché vi è un consumo energetico superiore anche a riposo.

Cos’è la creatina monoidrato

La creatina monoidrato è una polvere bianca, senza sapore e senza odore. E’ la forma più economica in commercio e per ogni 100 grammi di prodotto, circa l’88% è creatina pura. Ogni molecola di creatina è associata a una di acqua. Ecco perché si chiama creatina monoidrato.

E’ la forma di creatina più usata e più studiata perché è stata la prima a essere messa sul mercato. Visto che è scarsamente solubile in acqua, occorre suddividere la creatina monoidrato in quattro o cinque assunzioni giornaliere e una, circa mezz’ora o un’ora prima di allenarsi. L’altra invece alla fine dell’allenamento.

E’ la creatina più utilizzata nel bodybuilding proprio per i suoi molti effetti utili. La cosa importante è affidarsi a negozi di alta qualità, con un giusto paragone tra prezzo e bontà del prodotto. Solo così potete ottenere un effetto vantaggioso dalla creatina.

In pratica, porta all’aumento della massa muscolare e della forza, così da massimizzare l’allenamento. Si tratta di un supplemento dietetico di alta qualità perché vi aiuta a diminuire la massa grassa a beneficio della massa magra. Non c’è da sorprenderci se è ampiamente utilizzato nel body building.

Creatina, assunzione per aumentare la massa muscolare

Integratore sportivo perfetto per voi se dovete praticare uno sport che richiede sforzi brevi ma molto intensi, di una durata che va dai 2 ai 30 secondi. Si, fate bene perciò a domandarvi come assumere creatina se praticate bodybuilding o fitness.

Dovete assumerla lontana dai pasti così da migliorare il suo assorbimento. Dovete suddividere le dosi in modo da permettere all’organismo di attingervi pienamente. La creatina monoidrato va presa di solito quattro o cinque volte al giorno, suddividendo la quantità giornaliera consigliata. Una volta prima e una dopo l’allenamento. Dovete invece evitare di prendere la creatina a distanza ravvicinata con il caffè se non volete che questo ne diminuisca gli effetti.

Prima dell’allenamento infatti il consumo di creatina offre una riserva subito spendibile mentre dopo l’allenamento aiuta a reintegrare le energie. A dimostrazione di ciò nel 2013 venne condotto uno studio in America dove appuno venivano osservate le prestazioni di alcuni culturisti amatoriali. Vi fu un aumento significativo non solo della massa muscolare, ma anche della resistenza fisica.

Effetti collaterali della creatina

Quando si parla di integratori sportivi siamo costretti a imbatterci in diversi luoghi comuni. Il primo è quello di credere che la creatina sia uno steroide anabolizzante e perciò adatto solo a culturisti e atleti professionisti Niente di pù sbagliato! Si tratta infatti di una sostanza naturale che non ha niente a che vedere con questo genere di sostanze. Non è questo l’unico effetto collaterale attribuito erroneamente alla creatina.

Tra i più comuni troviamo i danni al fegato, ai reni, la disidratazione, il gonfiore addominale, i crampi muscolari, l’aumento di peso, i problemi digestivi e la sindrome compartimentale.

E’ stato pubblicato uno studio dalla International Society of Sport Nutrition dove è stato affermato che la creatina è uno dei migliori integratori ed è sicuro. L’unico che invece è stato riscontrato da alcuni studi è l’aumento di peso ma, probabilmente dovuto alla crescita della massa muscolare.

Dove comprare la creatina

Potete acquistare integratori sportivi di creatina su Food Spring. L’azienda offre prodotti di eccellente qualità prodotti in Germania. Potete acquistare la creatina sia in polvere che in capsula, questo perché si adattano alle esigenze di tutti. Potete infatti acquistare in pochi click la creatina monoidrato pura al 100%, con la certezza di poter contare su materie prime lavorate in Germania.

Particolarmente attenti alla qualità, usano Creapure®, la materia prima purissima, senza additivi artificiali. Ormai la fama di questa materia prima si è espansa in tutto il mondo per l’elevata tollerabilità e l’alta capacità di solubilità.

Anche la creatina in capsule è adatta ai vegani, le capsule sono state realizzate in cellulosa vegetale. La creatina in polvere non contiene grassi e carboidrati aggiunti ed è 100% Creapure®.

Non ci sono invece differenze tra la creatina in capsule e quella in polvere. C’è chi preferisce l’una o l’altra ma è solo una questione di abitudine e preferenze, non ci sono poi cambiamenti su come agiscono nell’organismo.

Creatina capsule

La creatina in capsule di Food Spring è adatta per chi è spesso in viaggio. Non occorre portare dietro il barattolo con la polvere ma anzi, in un secondo è possibile assumere la capsula con un po’ d’acqua o del succo.

