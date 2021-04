Covid-19:finalmente negativi Nkoulou del Torino, Vecino e De Vrij dell’Inter e Juan Jesus della Roma, positivo Demiral della Juventus

Grandi novità per diverse squadre durante la sosta per le nazionali riguardo la situazione Covid-19,gioiscono Torino ,Inter e Roma ma non la Juventus di Andrea Pirlo

Già ad inizio campionato, si sapeva che la fortuna o la sfortuna nella situazione Covid-19,sarebbe stata decisiva per raggiungere gli obiettivi stagionali. Dalla sosta per le nazionali arrivano ottime notizie per il Toro di Nicola nella corsa salvezza, buone notizie per Inter e Roma ma soprattutto negative per la Juventus, pronta a blindare il suo posto Champions e puntare una difficile rincorsa al primo posto.

Davide Nicola, nel rush finale per mantenere la categoria, recupera il suo pilastro della difesa Nicolas Nkoulou. Il giocatore del Camerun era stato contagiato nel focolaio granata di fine febbraio che lo ha portato a saltare quattro partite, proprio per questo sembra difficile il suo impiego dal primo minuto nel derby della Mole ma, considerando anche la probabile assenza di Lyanco, il suo recupero è fondamentale.

Conte e Fonseca possono in parte essere soddisfatti: il tecnico pugliese recupera Matias Vecino che deve ovviamente riprendere il ritmo partita, visto il precedente infortunio, ma andrà ad arricchire una panchina sembrata fino ad ora corta, oltre a Stefan De Vrij. Il tecnico della Roma si trova ad affrontare una vera e propria emergenza difensiva, con il Sassuolo mancheranno Ibanez per squalifica, Smalling e Kumbulla per infortunio. Difficilmente si darà una possibilità dal primo minuto al tornante Juan Jesus, probabile l’arretramento di Spinazzola nei tre di difesa.

Brutte notizie per Andrea Pirlo, non solo in vista del derby ma anche per la partita con il Napoli di quattro giorni dopo: Mehdi Demiral è risultato positivo durante il ritiro con la nazionale turca. Per fortuna dei bianconeri Chiellini, De Light e Bonucci sono tutti arruolabili ma un difensore della qualità di Demiral in panchina con partite ravvicinate, avrebbe fatto comodo.

