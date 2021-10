Covid-19 in Serie A: negativi Theo Hernandez e Brahim Diaz del Milan, positivo Nico Gonzalez della Fiorentina

Buone notizie per il Milan in vista delle prossime giornate. La Fiorentina perde un titolare per la sfida contro la Lazio.

Ancora una volta, è il Covid a dimostrarsi variabile impazzita del campionato di Serie A dove già molte squadre sono state colpite da casi di positività che hanno dovuto far rimescolare le carte a molti allenatori.

In una settimana così delicata, fatta di partite molto ravvicinate, recuperare giocatori o perderli potrebbe essere decisivo e in questo caso le protagoniste sono Milan e Fiorentina.

Tira un sospiro di sollievo la squadra di Stefano Pioli che, non avendo potuto usufruire delle prestazioni dal primo minuto di Brahim Diaz e Theo Hernandez fino all’impegno infrasettimanale contro il Torino, potrà avere di nuovo a disposizione i suoi due gioielli.

Sia il fantasista, che il terzino sono risultati negativi al Covid nell’ultimo tampone fatto e ciò permetterà ai due rossoneri di poter tornare ad allenarsi in vista dei prossimi, delicatissimi, impegni di campionato e Champions League.

Nonostante il Milan si sia difeso benissimo senza i suoi due gioielli, la presenza di Theo e Brahim sarà fondamentale per la rincorsa agli obiettivi stagionali.

Già nella sfida contro il Torino, Theo Hernandez ha potuto calcare il campo da gioco dimostrando di poter rientrare velocemente in forma e candidarsi subito per una maglia da titolare.

Chi non sorride affatto, invece, è la Fiorentina che a meno di 24 ore dalla sfida contro la Lazio perde, proprio per positività al Covid, uno dei suoi talenti più luminosi, ovvero Nico Gonzalez.

L’argentino veniva da una prestazione importante mostrata ai danni del Cagliari dove è riuscito anche a timbrare il cartellino su assist di Saponara.

I suoi strappi e la grande qualità palla al piede ha permesso alla Fiorentina di poter giocare ad ottimi livelli e si è sentita fortemente la sua mancanza nel match contro il Venezia.

Proprio per questo motivo, il suo stop a causa del Covid potrebbe essere preoccupante per Vincenzo Italiano in vista della sfida contro la Lazio in cui, a questo punto, i favoriti a ricoprire i due ruoli esterni sono Callejon e Saponara.

