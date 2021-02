Coppa Italia, Video Gol Highlights Juventus-Inter 0-0: sintesi 09-02-2021

Video Gol Highlights Juventus-Inter 0-0: in virtù dell’1-2 dell’andata, i bianconeri eliminano i nerazzurri e volano in finale di Coppa Italia.

Dopo l’1-2 di San Siro di una settimana fa, termina 0-0 la semifinale di ritorno tra la Juventus di Andrea Pirlo e l’Inter di Antonio Conte. Grazie a questo risultato i bianconeri raggiungono la finale del 19 maggio dove incontreranno una tra Atalanta e Napoli. Ai nerazzurri non resta invece che il campionato per salvare una stagione fin qui avara di soddisfazioni.

Coppa Italia, Video Gol Highlights Juventus-Inter 0-0: sintesi 1° e 2° tempo

Al 10′ Lautaro Martinez cicca clamorosamente il pallone all’interno dell’area juventina con tutta la panchina dell’Inter che invoca il calcio di rigore; Mariani è lì e non concede la massima punizione per i nerazzurri visto che l’argentino ha semplicemente calciato il terreno anziché la sfera.

Al 26′ calcio di punizione da destra di Eriksen che mette in mezzo un bel pallone che Lukaku sfiora appena non riuscendo a trovare lo specchio della porta. 3 minuti dopo ancora i nerazzurri davanti con Lautaro Martinez che calcia male riuscendo a guadagnare solo un calcio d’angolo.

Brozovic ci prova dalla distanza al 33′, ma la sua conclusione finisce tra le braccia di Buffon che blocca senza problemi. 9 minuti più tardi si vede anche la Juventus con Cristiano Ronaldo che calcia di sinistro sul primo palo trovando la pronta risposta di Handanovic che sventa la minaccia mettendo in angolo. Al termine dei 45 minuti, senza concedere recupero, Mariani fischia la fine del 1° tempo: Juventus-Inter 0-0.

La prima conclusione della seconda frazione è dell’Inter che va vicino al gol con Hakimi che calcia dall’interno dell’area bianconera non trovando però lo specchio della porta. Al 59′ Rabiot parte in contropiede e serve Ronaldo in area interista, il portoghese calcia di sinistro, ma il suo tentativo finisce in tribuna. 2 minuti dopo il suo ingresso in campo McKennie serve CR7 che ancora una volta non riesce a trovare il gol facendosi ipnotizzare da Handanovic.

Al 70′ il numero uno nerazzurro si distende sulla destra e sventa l’ennesima minaccia proveniente dal 7 bianconero che era giunto al tiro dopo una fantastica azione personale. Nei restanti 20 minuti non accade nulla di particolarmente rilevante, pertanto dopo 4 di recupero, l’arbitro fischia la fine della partita: Juventus-Inter finisce 0-0. La Vecchia Signora vola in finale dove incontrerà una tra Atalanta e Napoli.

Il tabellino di Juventus-Inter 0-0, semifinale di ritorno Coppa Italia 09-02-2021

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado (82′ Chiellini), Bentancur, Rabiot, Bernardeschi (63′ McKennie); Ronaldo, Kulusevski (87′ Chiesa).

Allenatore: Andrea Pirlo

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (66′ Kolarov); Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (66′ Sensi), Darmian (57′ Perisic); Lukaku, Lautaro Martinez.

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Maurizio Mariani

Marcatori:

Ammoniti: 13′ Darmian (I), 24′ Alex Sandro (J), 65′ Perisic (I), 73′ Brozovic (I)

Espulsi:

