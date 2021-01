Coppa Italia, Napoli-Spezia Diretta Tv-Streaming e probabili formazioni 28-01-2021

Tutto quello che c’è da sapere su Napoli-Spezia, sfida in programma giovedì alle 21:00, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia.

Reduce da due sconfitte consecutive contro Juventus (finale di Supercoppa Italiana) e Verona (campionato), il Napoli di Gennaro Gattuso torna ad ospitare al Diego Armando Maradona lo Spezia di Vincenzo Italiano che lo scorso 6 gennaio riuscì nell’impresa di battere in rimonta i partenopei grazie ai gol di Nzola e Pobega. Gli spezzini, dopo aver eliminato la Roma agli ottavi, puntano a fare bene anche contro gli azzurri che nelle ultime due uscite sono apparsi meno in palla del solito. Per il tecnico calabrese dei campani è vietato sbagliare visto che sulla sua testa aleggiano già le figure di Allegri e Benitez.

Coppa Italia, quarti di finale: Napoli VS Spezia.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Spezia

Per quanto riguarda le formazioni, Gattuso dovrebbe affidarsi al suo classico 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Ospina in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio a Demme e Bakayoko con Lozano, Zielinski e Insigne sulla trequarti a supporto dell’unica punta, Petagna.

Italiano dovrebbe invece schierare i suoi con un più semplice 4-3-3. Krapikas quindi in porta con, a fargli da scudo, Vignali, Erlic, Chabot e Bastoni. Centrocampo a tre con Pobega, Ricci e Maggiore. In attacco il trio costituito da Verde, Galabinov e Farias.

Probabili formazioni Napoli-Spezia

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Spezia (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Chabot, Bastoni; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Farias.

Come vedere Napoli-Spezia in diretta TV e streaming

Napoli-Spezia sarà visibile, a partire dalle 21:00, in diretta ed in esclusiva su Rai Due. Via streaming invece, il match tra campani e liguri sarà visibile mediante l’apposito servizio offerto da RaiPlay.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Spezia

La radiocronaca di Napoli-Spezia sarà disponibile, a partire dalle 21:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Spezia sono complessivamente 13 (1 in Serie A, 8 in Serie B, 2 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Serie C1) con un bilancio che dice 5 vittorie azzurre, 4 bianconere e 4 pareggi. 16 i gol segnati dai partenopei, 15 quelli messi a referto dagli spezzini.

L’ultimo precedente in generale, che poi è anche l’ultimo giocato nel rinominato Diego Armando Maradona, risale all’1-2 del 6 gennaio scorso quando i gol di Nzola e Pobega ribaltarono l’iniziale vantaggio di Petagna. Quello di giovedì sarà il 3° confronto in Coppa Italia tra le due formazioni che si ritrovano dopo il successo campano per 3-1 dell’edizione 2016-2017.

