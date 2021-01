Coppa Italia Lazio-Parma Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 21-01-2021

I biancocelesti ospitano il Parma in una competizione che molto spesso li ha visti protagonisti. Il Parma cerca il colpaccio per dimenticare una prima metà di campionato poco esaltante.

La vittoria al derby di Roma ha dato nuovo slancio alla Lazio di Simone Inzaghi che si rivede, magicamente, pronta a lottare per le zone nobili della classifica, eppure il pensiero dei giocatori biancoazzurri è fisso sulla Coppa Italia.

Dal 2010 ad oggi, sono ben 5 le volte in cui la Lazio ha presenziato durante la finale di Coppa Italia e anche quest’anno, l’obiettivo è andare fino in fondo.

Lo Stadio Olimpico di Roma, nell’inedito orario delle 21:15, ospiterà la sfida, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, tra Lazio e Parma: due squadre dall’umore ben diverso, ma con la stessa voglia di passare il turno.

Gli emiliani sono reduci dal pareggio contro il Sassuolo, ma la seconda avventura di D’Aversa sulla panchina del Parma sembra aver ridato un gioco leggermente migliore rispetto a quello visto nelle precedenti uscite.

La Coppa Italia, come sempre, è anche il momento giusto per poter testare la capacità di giocatori poco impiegati e D’Aversa già in campionato ha voluto stupire tutti inserendo, per la prima volta nella storia della Serie A, un 2003 a partita in corso.

Daan Dierckx, difensore ex Genk, è uno dei baby prodigi da seguire con maggiore attenzione durante la sfida in programma giovedì. Il ragazzo, arrivato nel mercato invernale, è il prototipo del difensore moderno, ben strutturato fisicamente e con discreta qualità tra i piedi.

L’ambizione di un Parma poco convincente in campionato, passa anche dalla voglia dei suoi giovani di voler sfruttare il palcoscenico di coppa, ma la Lazio non starà a guardare.

Tanti giovani prodigi nella rosa della Lazio li abbiamo già potuti ammirare in campionato e in Champions: Akpa Akpro si è dimostrato una valida alternativa, così come Escalante. Per questo l’attenzione, più che su un giovanissimo, è su Vedat Muriqi che potrà sfruttare l’occasione da titolare per mostrare le sue qualità.

La qualità di Inzaghi o la voglia di rivalsa di D’Aversa? Il risultato non è scontato e questa coppa ci ha già regalato tante sorprese.

Come vedere Lazio-Parma Diretta TV-Streaming

Tutti gli appassionati potranno seguire il match, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, tra la Lazio di Simone Inzaghi e il Parma di Roberto D’Aversa, giovedì 21 gennaio alle ore 21:15 sui canali Rai Due e Rai Sport.

Per chi fosse impossibilitato a seguire la partita sui canali principali, basterà connettersi con uno smartphone o con un dispositivo munito di connessione ad internet collegandosi su Rai Play o scaricando l’omonima app sul cellulare.

Le ultime sulle formazioni Lazio-Parma

Simone Inzaghi punta su Strakosha, che sta soffrendo il dualismo con Reina, e cambia molti uomini in mezzo al campo.

Da valutare la condizione di Caicedo che, però, dovrebbe essere titolare insieme a Muriqi.

Escalante e Parolo in mezzo al campo, mentre Lazzari, Acerbi, Luis Alberto e Marusic dovrebbero essere gli “stakanovisti” che, dopo il derby, saranno inseriti dal primo minuto.

Anche D’Aversa punta ad un cambio di formazione con Colombi tra i pali e il giovane 2003, Dierckx in difesa. Brunetta agirà dietro le due punte Inglese e Gervinho.

Probabili formazioni di Lazio-Parma

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Parolo, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Muriqi

Parma (4-3-3): Colombi; Busi, Iacoponi, Dierckx, Pezzella; Sohm, Hernani, Kucka; Brunetta, Inglese, Gervinho

Precedenti e statistiche di Lazio-Parma

Il Parma ha eliminato prima il Pescara (3-1) e poi il Cosenza (2-1) durante il proprio cammino in Coppa.

5 gol totoali fatti dagli emiliani: 2 Karamoh, 2 Brunetta e 1 Adorante.

Per la Lazio è il debutto nella competizione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

