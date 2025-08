Coppa Italia 2025/26: il calendario completo, si parte il 9 agosto con i preliminari

La nuova stagione calcistica italiana prende il via con la Coppa Italia 2025/26, che accende i riflettori a partire da sabato 9 agosto con la sfida inaugurale Virtus Entella-Ternana, prima gara del turno preliminare. Il giorno successivo, domenica 10 agosto, si giocheranno le restanti tre partite che completeranno il quadro.

Il torneo proseguirà dal 15 al 18 agosto con i trentaduesimi di finale, dove entreranno in scena le formazioni di Serie B e quelle di Serie A non comprese tra le teste di serie, ovvero le squadre che nella passata stagione si sono classificate dal nono posto in giù. Tra queste anche il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri, atteso all’esordio il 17 agosto contro il Bari, in una sfida trasmessa in esclusiva su Mediaset.

A difendere il titolo sarà il Bologna, vincitore della scorsa edizione proprio contro i rossoneri in finale.

Struttura e regolamento della Coppa Italia 2025/26

La Lega Serie A ha mantenuto inalterato il formato già adottato nel triennio precedente: 44 partecipanti suddivisi tra 20 squadre di Serie A, 20 di Serie B e 4 provenienti dalla Lega Pro. Le otto teste di serie – Bologna, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio – entreranno in gioco a partire dagli ottavi di finale, disputando la gara in casa e in partita secca.

Gli eventuali derby tra big (come Inter-Milan, Roma-Lazio o Juventus-Torino) saranno possibili solo in finale, secondo il posizionamento nel tabellone.

Interessante la possibile riproposizione della finale dell’anno scorso: il Milan potrebbe incontrare nuovamente il Bologna ai quarti di finale, dove si potrebbe assistere anche a un remake della finale 2023/24 tra Juventus e Atalanta. Dall’altro lato del tabellone, l’Inter potrebbe affrontare la Roma ai quarti e il Napoli in semifinale. La Fiorentina, invece, è tra le potenziali avversarie dei partenopei già nei quarti.

La finale è fissata per il 13 maggio 2026 allo Stadio Olimpico di Roma.

LE PARTITE DEI PRELIMINARI

DATE E PARTITE

VIRTUS ENTELLA-TERNANA 09/08/2025 20:30

PADOVA-LR VICENZA 10/08/2025 19:30

AVELLINO-AUDACE CERIGNOLA 10/08/2025 20:30

PESCARA-RIMINI 10/08/2025 20:30

Le date principali della Coppa Italia 2025/26

Turno preliminare : 9-10 agosto 2025

: 9-10 agosto 2025 Trentaduesimi di finale : 15-18 agosto 2025

: 15-18 agosto 2025 Sedicesimi di finale : dal 24 settembre 2025

: dal 24 settembre 2025 Ottavi di finale : 3-17 dicembre 2025

: 3-17 dicembre 2025 Quarti di finale : 4-11 febbraio 2026

: 4-11 febbraio 2026 Semifinali (andata e ritorno): marzo-aprile 2026

(andata e ritorno): marzo-aprile 2026 Finale: 13 maggio 2026 – Stadio Olimpico di Roma

Ottavi di finale possibili secondo il tabellone

Lato sinistro del tabellone

Bologna vs Parma

Lazio vs Milan

Juventus vs Udinese

Atalanta vs Genoa

Lato destro del tabellone

Inter vs Verona

Roma vs Torino

Fiorentina vs Como

Napoli vs Cagliari

La Coppa Italia si preannuncia ricca di incroci affascinanti, possibili sorprese e sfide ad alta intensità, con un calendario che promette spettacolo da agosto fino alla primavera inoltrata.

LE PARTITE DEI 32ESIMI DI COPPA ITALIA