Coppa Italia 2020-21: la finale si giocherà allo Stadio Meazza di Milano

Novità importanti per quanto riguarda la prossima edizione della Coppa Italia: la finale del torneo dovrebbe infatti giocarsi allo Stdio “Giuseppe Meazza” di Milano il 21 maggio del 2021. Manca ancora, in realtà, un annuncio ufficiale da parte della Lega Calcio, ma sembra che si opterà per questa soluzione vista la concomitante presenza degli Europei alla fine della prossima stagione.

Il torneo riservato alle Nazionali del vecchio continente vedrà infatti impegnate diverse città nell’organizzazone. Si tratterà dunque di un torneo “itinerante” durante il quale Roma sarà deputata ad ospitare diverse partite, tra cui quella di esordio, prevista per l’11 giugno, in cui si affronteranno Italia e Turchia. Per questo motivo lo Stadio Olimpico dovrà essere pronto per la fase finale degli Europei ed essere dunque consegnato alla Uefa entro il 18 maggio.

Panoramica Stadio Meazza in San Siro, fonte “Facebook”

Con l’Olimpico indisponibile, la Lega Calcio potrebbe dunque optare per un altro impianto storio dello sport nostrano: lo Staio “Giuseppe Meazza” in San Siro. “La Scala del calcio”, che ospita le gare casalinghe di Inter e Milan, è stata già teatro, in diverse occasioni, ell’atto finale della Coppa Italia. L’ultima volta accadde nel 2007, con gare di andata e ritorno, quando la Roma sconfisse l’Inter con il punteggio complessivo di 7-4. Il prossimo anno vi si giocherà invece una gara secca che decreterà il vincitore della settantaquattresima edizione della Coppa Italia.

