Copa America 2024: tutti i premi

L’Argentina festeggia la sua sedicesima affermazione nella Copa America ottenendo anche due premi individuali, quello di miglior portiere della manifestazione andato a Emiliano Martinez e quello di capocannoniere per Lautaro Martinez, autore di ben 5 marcature di cui una, decisiva, nella finale contro la Colombia.

Magre consolazioni, invece, per i colombiani i premi per il miglior giocatore del torneo, di cui è stato insignito James Rodriguez, e quello fair play per il minor numero di cartellini gialli ricevuti nel corso della manifestazione.

A soprendere è specialmente il premio di miglior giocatore della competizione a Rodriguez. Era il 2014 e quella Colombia fu una delle sorprese di quel mondiale brasiliano che, per i Cafeteros, si concluse ai quarti di finale in un drammatico scontro contro i padroni di casa perso di misura.

Rodriguez, che segnò ben 4 reti e mostrò al mondo il suo enorme bagaglio tecnico, a metà luglio di quell’anno passò dal Monaco al Real Madrid per 80 milioni, ma, dopo un buon primo anno in cui risultò spesso tra i migliori, non riuscì più a soddisfare il difficile palato degli esigentissimi tifosi delle Merengues, anche a causa di un infortunio, ma poté mettere in bacheca la Champions League.

Il giocatore ammirato in Brasile, comunque, non si è più rivisto se non a sprazzi isolati e quello di questa edizione della Copa America, possiamo dirlo, gli somiglia tantissimo.

Non si sa se siano stati assegnati altri premi né abbiamo la miglior squadra del torneo secondo la Federazione. In caso vi aggiorneremo.

