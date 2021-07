Copa America 2021, risultati semifinali: la finale sarà Brasile – Argentina

Si sono concluse le semifinali della Copa America 2021. La finale di domenica 11 luglio (alle 2 della notte italiana) sarà tra Brasile e Argentina. I verdeoro hanno vinto 1-0 contro il Perù, Argentina che elimina ai rigori la Colombia. Colombiani e peruviani che si affronteranno sabato notte nella finalina per il 3° posto.

Sarà Neymar contro Messi. La finale più attesa e probabilmente più scontata. Le rivali di sempre si contenderanno il più prestigioso trofeo per nazionali sudamericane. La finale della Copa America 2021 sarà quindi Brasile – Argentina, che se la vedranno alle 2 di notte di domenica 11 luglio (ora italiana). Verdeoro senza troppo problemi contro il Perù con rete decisiva di Paquetà. Albiceleste che deve arrivare ai rigori per aver la meglio sulla Colombia, dopo l’1-1 dei 90 minuti.

SEMIFINALI – COPA AMERICA 2021

BRASILE – PERU: 1-0

(35′ Paquetà)

Il Brasile è la prima finalista della Copa America 2021. I verdeoro vincono 1-0 contro il Perù, già battutto più agevolmente nel girone per 4-0. Gara dominata nelle occasioni dai brasiliani che sfiorano più volte il gol nel primo tempo. Gara che si sblocca al 35′. Serpentina in area di Neymar, che dribbla tre avversari, Scarico su Paquetà che di sinistro segna l’1-0. Nella ripresa Perù che non demorde e impegna Ederson con Lapadula e Garcia. Non basta, in finale ci va il Brasile a cui basta un solo gol di scarto.

ARGENTINA – COLOMBIA: 1-1 (3-2 D.C.R.)

(7′ Lautaro Martinez, 61′ Luis Fernando Diaz)

L’Argentina è la seconda semifinalista della Copa America 2021. L’Albiceleste elimina la Colombia ai calci di rigore, dopo che i regolamentari si erano chiusi sull’1-1. Argentina che sblocca subito il risultato dopo 7 minuti. Azione personale di Messi, che si porta dietro la difesa colombiana, assist per Lautaro Martinez, che con un destro rasoterra trova l’1-0. Primo tempo è vibrante, con la Colombia che va vicino al pari colpendo un palo con un tiro da fuori deviato e una traversa di Yerry Mina da corner.

Miracoloso Ospina su Gonzalez a negare il raddoppio argentino. All’ora di gioco della ripresa, Colombia che trova il pari. Sfondamento sulla sinistra di Luis Fernando Diaz, che con un tocco sotto anticipa il portiere argentino in uscita e trova l’1-1. Argentina vicina al nuovo vantaggio al 72′ con Lautaro, che si divora a porta vuota il gol a al 80′ con un palo di Messi da dentro l’area. Si va ai rigori: segnano Messi e Cuadrado, errori Davinson Sanchez e de Paul. L’errore di Yerry Mina e il gol di Paredes portano avanti l’Argentina. Segnano Borja e Lautaro, ma è decisivo l’errore di Edwin Cardona che si fa neutrallizzare il rigore da Emilian Martnez, che manda l’Argentina in finale.

FINALI

FINALE 3° POSTO: SABATO 10 LUGLIO, ORE 02: PERU – COLOMBIA

FINALE: DOMENICA 11 LUGLIO, ORE 02: BRASILE – ARGENTINA

CLASSIFICA MARCATORI – COPA AMERICA 2021

4 GOL

Lionel Messi (ARG)

3 GOL

Lautaro Martinez (ARG)

2 GOL

Neymar (BRA), Angel Rodrigo Romero (PAR), Vargas (CIL), Preciado (ECU), Carrillo (PER), Cavani (URU), Gomez (ARG), Saavedra (BOL), Lapadula (PER), Paquetà (BRA), Luis Fernando Diaz (COL)

1 GOL

Marquinhos (BRA), Gabriel Barbosa (BRA), Cardona (COL), Alejandro Romero (PAR), Alex Sandro (BRA), Everton Ribeiro (BRA), Richarlison (BRA), Guido Rodriguez (ARG), Breretron (CIL), Castillo (VEN), Plata (ECU), Hernandez (VEN), Pena (PER), Miguel Borja (COL), Firmino (BRA), Casemiro (BRA), Samudio (PAR), Almiron (PAR), Eder Militao (BRA), Mena (ECU), de Paul (ARG), Gustavo Gomez (PAR), Junior Alonso (PAR), Yotun (PER), Avalos (PAR)

1 AUTOGOL

Yerry Mina (COL), Vidal (CIL), Tapia (PER), Quinteros (BOL), Gustavo Gomez (PAR)

