Conte orgoglioso del Napoli nonostante l’eliminazione: “La differenza l’ha fatta la qualità davanti”

La Champions League del Napoli si chiude al Maradona con una sconfitta amara. Gli azzurri vengono eliminati già nella fase campionato, battuti 3-2 in casa dal Chelsea nonostante il vantaggio di 2-1 maturato nel primo tempo. Per restare in corsa serviva una vittoria, che comunque non sarebbe bastata per entrare tra le prime otto e avrebbe costretto il Napoli ai playoff.

Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport Italia, Antonio Conte ha analizzato con lucidità l’eliminazione, individuando nella concretezza sotto porta il fattore decisivo.

“La differenza è stata nella finalizzazione, loro sono stati molto più precisi e clinici davanti alla porta.”

Joao Pedro decisivo nella rimonta del Chelsea

Conte ha elogiato apertamente Joao Pedro, autore di due gol di altissimo livello che hanno ribaltato il risultato nella ripresa.

“Ho la sensazione che Joao Pedro abbia fatto la differenza stasera, è un giocatore davvero impressionante.”

Il tecnico azzurro ha poi sottolineato l’orgoglio per la prestazione della squadra, resa ancora più significativa dalle numerose assenze.

“Proviamo grande orgoglio e soddisfazione perché, pur con più di metà rosa indisponibile, abbiamo giocato se non allo stesso livello, addirittura meglio del Chelsea, meritando molto di più.”

Conte ha ripreso anche le parole del capitano Di Lorenzo, spiegando come l’eliminazione non sia frutto esclusivo della gara contro il Chelsea, ma di errori commessi nelle partite precedenti.

“Ho detto ai ragazzi che il vero rammarico è Copenhagen, dove non potevamo lasciarci sfuggire quella vittoria. Questo ci ha costretti ad arrivare a giocarci tutto contro una grande squadra. Non dimentichiamoci che il Chelsea ha vinto il Mondiale per Club e ha giocatori straordinari in campo, in panchina e persino in tribuna.”

Una prestazione che lascia orgoglio

Nonostante l’uscita dalla competizione, Conte si è detto estremamente soddisfatto dell’atteggiamento mostrato al Maradona.

“Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi. Li abbiamo pressati, abbiamo creato occasioni, lottato su ogni pallone. È un peccato, meritavamo almeno di entrare nei playoff.”

Secondo il tecnico, la differenza è stata tutta nella qualità offensiva degli inglesi.

“La loro qualità nell’ultimo terzo di campo è stata decisiva. Il problema è che il Chelsea non ha avuto tantissime occasioni, ma quando arrivava in quelle zone ti puniva.”

Conte ha ribadito che la prestazione resta positiva, ma ha evidenziato aspetti su cui il Napoli deve ancora migliorare.

“Siamo arrivati in certe situazioni dove qualche cross poteva essere determinante, ma dobbiamo crescere. Resta una prova impressionante: non abbiamo avuto paura, li abbiamo affrontati a viso aperto, accettando i duelli e lasciando spazio dietro. Abbiamo giocato un buon calcio.”

Serie A e Premier League a confronto

Interrogato sulle differenze tra il calcio italiano e quello inglese, Conte ha offerto una lettura chiara dell’evoluzione del gioco.

“In Champions trovi spesso squadre che giocano a viso aperto, quindi servono intensità e duelli. La Serie A è più tattica, le squadre si chiudono e devi trovare soluzioni per sbloccarle. In Europa ci sono più duelli e più campo da difendere.”

Secondo Conte, il calcio moderno non consente più un approccio passivo.

“Oggi non puoi limitarti a difenderti basso. Voglio squadre con ritmo alto e aggressive. Anche con 13 giocatori fuori siamo stati coraggiosi e aggressivi. È ciò che ci ha permesso di vincere Scudetto e Supercoppa, ed è questa la strada. Sono convinto che, con più giocatori a disposizione, possiamo crescere ancora.”

