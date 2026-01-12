Conte furioso a San Siro, Stellini difende il Napoli dopo il 2 a 2 contro l’Inter

La sfida tra Inter e Napoli a San Siro ha lasciato dietro di sé più polemiche che sorrisi. Antonio Conte, espulso dopo il rigore concesso ai nerazzurri, ha scelto di non presentarsi ai microfoni, lasciando il compito delle interviste al suo vice Cristian Stellini, che ha preferito spostare l’attenzione sulla prestazione e sul carattere del Napoli.

I partenopei erano andati sotto due volte, prima con la rete di Federico Dimarco e poi con il rigore di Calhanoglu, fischiato per un contatto tra Rrahmani e Mkhitaryan che ha fatto infuriare Conte, portandolo a urlare “vergogna” al quarto uomo prima di essere allontanato. Nonostante tutto, il Napoli ha reagito con forza grazie alla doppietta di Scott McTominay, strappando un prezioso 2 a 2.

Stellini evita le polemiche e difende la squadra

Davanti ai microfoni di DAZN Italia, Stellini ha scelto una linea prudente, evitando di entrare nel merito del rigore.

“Non voglio parlare dell’episodio del rigore”, ha spiegato. “Abbiamo vissuto una settimana già complicata sotto questo aspetto. Preferisco concentrarmi sulla grande prestazione della squadra. La reazione dopo il penalty ci ha dato forza e fiducia. In uno stadio difficile come questo e contro un avversario fortissimo, il Napoli ha dimostrato di meritare ciò che ha fatto la scorsa stagione.”

Alla domanda sul perché Conte non si fosse presentato ai media, Stellini ha chiarito che la scelta nasceva dalla soddisfazione per la risposta del gruppo, non dalla volontà di riaprire polemiche arbitrali. “Dopo l’espulsione ha deciso di non venire. Speriamo non succeda più in futuro, così saremo tutti più sereni.”

De Laurentiis e la questione degli infortuni

Anche il presidente Aurelio De Laurentiis è intervenuto sui social, sottolineando la difficoltà della stagione azzurra. “Partita splendida, Napoli favoloso. Con i nove giocatori assenti per gran parte dell’anno, dove saremmo potuti arrivare?” ha scritto, difendendo implicitamente il lavoro di Conte.

Poche rotazioni ma grande tenuta fisica

A San Siro, mentre l’Inter ha utilizzato tutti e cinque i cambi, il Napoli ne ha fatti solo due, uno dei quali nei minuti di recupero. Nonostante questo, Stellini ha respinto ogni dubbio sulla condizione atletica della squadra. “Siamo in buona forma fisica. È vero che non abbiamo potuto ruotare molto, ma recuperare due volte contro l’Inter qui non è semplice. Abbiamo mostrato determinazione, qualità e personalità.”

Hojlund e il futuro dell’attacco

Tra i temi toccati anche quello di Rasmus Hojlund, arrivato in estate dopo l’infortunio di Romelu Lukaku. Stellini ha spiegato che l’attaccante danese ha avuto poco tempo per allenarsi a causa degli impegni internazionali, ma ha mostrato umiltà e grande impegno. “Sta lavorando ogni giorno per migliorare. Ha ancora strada da fare, ma sta già facendo molto bene.”

Classifica ancora apertissima

Il pareggio mantiene l’Inter in testa con 43 punti, seguita dal Milan a 40 e dal Napoli a 39, tutte con una partita da recuperare a metà settimana per gli impegni di Supercoppa Italiana. La Roma ha agganciato il Napoli ma con una gara in più, mentre la Juventus scenderà in campo contro la Cremonese per provare a rientrare nella corsa.

Una serata di tensione, polemiche e spettacolo, che ha confermato come la lotta per lo scudetto sia più viva che mai.

