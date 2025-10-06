Conte elogia McTominay ma ammette: “Rispetto all’anno scorso sta faticando un po’”

Conte - Stadiosport.it

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha ammesso che Scott McTominay sta vivendo un momento leggermente più complicato rispetto alla scorsa stagione, ma si è comunque detto soddisfatto della prova del centrocampista scozzese nella vittoria in rimonta per 2-1 contro il Genoa.

Dopo essere stato schierato spesso come esterno sinistro nelle ultime settimane, McTominay è tornato a occupare la sua posizione naturale in mezzo al campo, mentre Kevin De Bruyne è partito dalla panchina. Il Napoli, sotto di un gol, è riuscito a ribaltare la partita nella ripresa, mostrando carattere e intensità.

Parlando ai microfoni di DAZN, con dichiarazioni riportate da TuttoNapoli, Conte ha spiegato:

“Abbiamo giocatori che, con il loro ritmo, ci danno energia. Sicuramente Anguissa, ma anche Scott, che rispetto allo scorso anno sta faticando un po’, ha comunque offerto una buona prestazione oggi.”

Il tecnico salentino ha poi elogiato il contributo del reparto di centrocampo, sottolineando l’importanza dell’equilibrio tra fisicità e qualità:

“Questi sono giocatori che ci danno intensità, forza e tempo di gioco. Inevitabilmente, Scott, Franck e Lobotka ci offrono un mix di aggressività e tecnica quando pressano.”

Infine, Conte ha ribadito la necessità di pazienza e visione a lungo termine nel suo progetto partenopeo:

“Ripeto, questa sarà una stagione complessa, ma dobbiamo affrontarla con lo spirito giusto. Sono convinto che questa stagione servirà da base per il futuro, perché stiamo costruendo tutto da zero, non c’erano fondamenta prima.”

Con queste parole, Conte mostra di avere fiducia nel percorso di crescita del suo Napoli, anche se ammette che alcuni protagonisti, come McTominay, devono ancora ritrovare la brillantezza che li aveva resi decisivi nella corsa scudetto della passata stagione.

