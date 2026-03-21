Conte avvisa la Serie A: Abbiamo messo pressione a chi sta davanti

Il Napoli vince, convince a metà, ma soprattutto manda un segnale chiaro al campionato. L’1-0 sul campo del Cagliari vale molto più dei tre punti: è la quarta vittoria consecutiva e, almeno per una notte, proietta gli azzurri al secondo posto. Ma per Antonio Conte non basta. Il tecnico guarda oltre il risultato e tiene alta la tensione, consapevole che la corsa è tutt’altro che chiusa.

La partita si sblocca subito. Dopo poco più di un minuto, Scott McTominay trova il gol che indirizza il match e permette al Napoli di gestire il resto della gara. Una rete pesante, non solo per il punteggio, ma per ciò che rappresenta: il ritorno di equilibri che nelle ultime settimane erano mancati.

Il dato più significativo, però, arriva dalla fase difensiva. Il Cagliari chiude senza un solo tiro in porta, segno di una squadra finalmente compatta e attenta. Dopo undici partite senza clean sheet, il Napoli ritrova solidità. Non è solo una questione tattica, ma mentale. Conte lo sa bene: difendere così significa avere una base su cui costruire il finale di stagione.

Conte frena l’entusiasmo: “Possiamo fare meglio”

Nonostante la vittoria, il tecnico non si accontenta. Il messaggio è chiaro: la prestazione non è stata all’altezza del risultato. Troppi errori, troppa difficoltà nel controllare una partita che, sulla carta, doveva essere gestita con maggiore autorità. Conte sottolinea come la squadra avrebbe potuto chiuderla prima, evitando rischi inutili. Il Napoli ha cercato il secondo gol, ma senza la necessaria lucidità. E in Serie A, partite così possono sempre riaprirsi.

È un atteggiamento tipico del tecnico: tenere alta la pressione anche dopo una vittoria, per evitare cali di concentrazione. Uno degli aspetti più rilevanti è il ritorno di giocatori fondamentali. Per la prima volta dopo mesi, elementi come McTominay e Kevin De Bruyne sono tornati a giocare insieme dall’inizio. Un segnale importante, ma ancora parziale.

Conte è chiaro: non basta esserci, bisogna essere al 100%. Alcuni giocatori sono ancora lontani dalla migliore condizione e altri restano indisponibili. Questo ha pesato enormemente durante la stagione, quando gli infortuni hanno decimato la rosa. Il Napoli ha dovuto reinventarsi più volte, perdendo continuità proprio nei momenti chiave. Ora, però, la sensazione è che il peggio sia alle spalle.

Obiettivo Champions e pressione sulle rivali

La classifica, in questo momento, racconta una storia interessante. Il Napoli si avvicina alle zone alte e mette pressione diretta alle squadre davanti. Non è ancora il momento delle promesse, ma il segnale è arrivato forte.

Conte parla di obiettivo Champions League come traguardo minimo, ma lo sguardo è inevitabilmente rivolto più in alto. La squadra ha dimostrato di poter restare competitiva nonostante le difficoltà.

Allo stesso tempo, il tecnico invita alla prudenza: basta poco per essere risucchiati da chi insegue. La lotta è aperta, e ogni punto può fare la differenza. La sensazione è che il Napoli stia attraversando una fase di crescita. I risultati stanno arrivando, la difesa si sta ritrovando e i big stanno tornando. Ma la squadra non è ancora al massimo del suo potenziale.

C’è margine, e Conte lo sa. È proprio questo che rende il finale di stagione così interessante. Se gli azzurri riusciranno a trovare continuità e condizione, possono diventare una variabile scomoda per tutti. Il messaggio, intanto, è stato lanciato: il Napoli c’è, e non ha intenzione di fermarsi ora.